Вера Щербина: Мы убираем барьеры для развития экономики Приморья

Вера Щербина на ПМЭФ. Фото: Правительство Приморского края

Ускоренное развитие российской экономики в условиях западных санкций обсудили на заседании комиссий Государственного Совета по направлениям «Экономика и финансы» и «Энергетика» по вопросу «О факторах опережающего роста российской экономики». Мероприятие прошло в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). От Приморья участие приняла первый вице-губернатор – председатель правительства региона Вера Щербина. «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывает, какие направления развития Приморья озвучили на сессии.

Модератором совместного заседания выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка, он – соавтор книги «Кристалл роста. К русскому экономическому чуду», тезисы которой стали основой дискуссии. Участники обговорили, как опыт управления экономикой страны в период с 1929 по 1955 год, когда был зафиксирован рекордный в мире рост торговли и промышленности, может помочь нам сегодня.

Модератором выступил Александр Галушка. Фото: Денис Юнцев, Росконгресс

Тогда западные страны тоже наложили немалые санкции на Советский Союз, даже больше, чем сегодня. Однако, несмотря на это, экономика выросла в 14 раз. Это позволило СССР стать номером один в Европе и вторым в мире.

– Речь шла об ускоренном росте экономики Российской Федерации. Приводили примеры того, как в разные годы экономика нашего государства начинала развитии опережающими темпами. Это было, к примеру, с 1929 по 1955 годы, – рассказала после мероприятия Вера Щербина. – Сейчас в условиях СВО развитие промышленности также идет ускоренными темпами. Во время заседания обсуждалось, что регионы должны создавать комфортные условия для ведения бизнеса, предоставлять льготы. Это всем необходимо понимать. Только так будут обновляться средства, будут все необходимые станки и оборудование, в том числе высокотехнологичное.

Заседание комиссий Госсовета по направлениям «Экономика и финансы» и «Энергетика». Фото: Денис Юнцев, Росконгресс

В то время как наша страна находится в эпицентре формирования нового миропорядка, федеральные власти поддерживают регионы государства. Среди прочего представитель Приморья выделила инфраструктурные бюджетные и казначейские кредиты, добавив, что в крае подобные механизмы тоже внедряются. Большое внимание регион уделяет промышленным предприятиям и бизнесу, воплощению в жизнь крупных проектов с нуля.

Все меры позволяют расти экономическим показателям и налоговым доходам, которые активно пополняют региональный бюджет, заметила Щербина.

– Возникают вопросы от бизнеса по наличию или отсутствию инфраструктуры, снятию определенных барьеров. И для нас действительно важно убрать все эти барьеры и вместе со всей страной развивать нашу экономику ускоренными темпами, – добавила спикер.

В теме про инфраструктуру можно отметить, что, например, сейчас Приморье и Китай обсуждают ремонт пограничных пунктов пропуска и их перевод в круглосуточный режим работы, строительство моста на границе. Уже сейчас подобные решения показывают правильность курса на Восток, а совсем скоро – станет драйвером экономического роста Приморского края.

Александр Галушка, соавтор книги «Кристалл роста. К русскому экономическому чуду». Фото: Роман Киташов, Росконгресс

На 32-й Харбинской торгово-экономической ярмарке губернатор региона Олег Кожемяко обсудил с китайскими коллегами идею создания международной территории опережающего развития, сокращенно – МРОТ. По плану – уже в 2024 году – туда зайдут компании, выпускающие только высокотехнологичную продукцию.

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