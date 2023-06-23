Приморский поселок поборется за федеральный грант

Ярославский. Фото: КП – Владивосток

По всему Дальнему Востоку идет прием заявок на участие во втором Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды регионов ДФО. Документы можно подать с 10 июня до 1 сентября 2023 года. Победителям выделят деньги из федерального бюджета на воплощение проекта. В этот раз от Приморья муниципалитеты направили 16 заявок, среди них – поселок городского типа Ярославский Хорольского округа. Небольшой городок, в котором проживает немногим больше восьми тысяч человек, хотел бы обзавестись парком спорта и отдыха, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Сейчас в Ярославском есть одно крупное общественное пространство, но, как бы иронично не звучало, простора там маловато. Возле улицы Ленинская уложена брусчатка, стоят лавочки, есть фонтан и небольшая детская площадка. И хотя населенный пункт маленький, местные жители хотят комфортной локации для себя и своих детей.

Сейчас пространство выглядит вот так. Фото: Проект «Парк спорта и отдыха пгт Ярославский»

Сегодня на месте будущего парка на улице Строительная плачевная картина – дорожек нет, пространство заросло кустарником, а на самом пространстве раскиданы разрушенные постройки. А ведь рядом – жилые дома с маленькими детьми и подростками, которым негде гулять.

«Мы здесь очень хотим, чтобы наш проект победил. Ярославскому не хватает красивых общественных пространств, где можно спокойно погулять и отдохнуть, а кому-то еще и позаниматься спортом», – поделилась с изданием местная жительница Елизавета. – «Конечно, наш поселок не самый популярный в Приморье, но и у нас бывают гости, так что это еще одна причина, почему нам нужен новый парк».

Если пгт победит, то получит 50 или 100 миллионов рублей на реализацию своего проекта общей стоимостью 109,5 миллиона. Такая сумма определена для третьей категории малых городов, городских и сельских поселений с численностью населения от пяти до десяти тысяч человек. (Более крупные населенные пункты могут рассчитывать на грант до 300 миллионов.) После того, когда деньги поступят, местные власти должны будут воплотить идею в жизнь в 2024-2025 годах.

Схема будущего парка. Фото: Проект «Парк спорта и отдыха пгт Ярославский»

К слову, в условиях конкурса есть свои моменты. Важно, чтобы было не меньше 80 заявок – среди победителей будет не более 50 проектов.

И, конечно, нужно, чтобы задумка соответствовала критериям. Например, жители должны быть вовлечены в участие на всех этапах проекта; его реализация призвана помочь в формировании идентичности территории; инициатива (в нашем случае – парк спорта и отдыха «Ярославский») должна быть востребована людьми; и другое.

Отметим, что кроме Ярославского подали заявки Артем, Арсеньев, Большой Камень, Владимиро-Александровское, Дальнегорск, Кавалерово, Лесозаводск, Липовцы, Лучегорск, Находка, Новошахтинск, Славянка, Тавричанка, Уссурийск и Фокино.

Макет будущей локации. Фото: Проект «Парк спорта и отдыха пгт Ярославский»

В первом конкурсе, который проходил этой весной, участвовали пять населенных пунктов: Дальнегорск, Дальнереченск, Покровка, Славянка и Тавричанка. Победу одержали парк «Раздолье» в Покровке и культурно-исторический парк «Графское» в Дальнереченске. Первому направили 50 миллионов рублей, а второму – 100 миллионов. Начнут реализовывать проекты на деньги федерального гранта уже в 2024 году. «Комсомолка» уже писала об этом.

Макет будущей локации. Фото: Проект «Парк спорта и отдыха пгт Ярославский»

В правительстве Приморского края отмечают, что подобные конкурсы – отличное дополнение к уже действующим и пользующимся популярностью проектам. Сегодня в регионе действует целый ряд программ и проектов, позволяющих благоустроить общественные и придомовые пространства. Это губернаторская программа «1000 дворов», инициированная губернатором региона Олегом Кожемяко; федеральная программа «1000 дворов Дальнего Востока», разработанная Минвостокразвития России; федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, краевой конкурс «Твой проект». За последние пять лет по всем программам было благоустроено около 4000 дворов и общественных территорий.

Макет будущей локации. Фото: Проект «Парк спорта и отдыха пгт Ярославский»

Кроме того, в Приморье по поручению главы Приморья открылся Центр гражданских инициатив, где можно получить консультации по созданию территориального общественного самоуправления (ТОС), выбору программы благоустройства и подготовке заявки для получения гранта.

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