Крепости, форты, иммерсивный театр: отвечаем, чем занять приморских детей и подростков летом

Старт проекту дали в День защиты детей. Фото: Администрация Владивостока

Юные владивостокцы по достоинству оценили «Арсеньевскую карту», которую запустили в День защиты детей – 1 июня. Ребята на своих каникулах выбирают театры, кино, музеи, океанариум. За это время только в музеях истории Дальнего Востока имени Владимира Клавдиевича Арсеньева (в честь которого, к слову, и дали название проекту) побывали больше полутора тысячи мальчишек и девчонок. «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывает подробнее, какое применение находят дети для «Арсеньевской карты».

В Приморском крае живет множество ребят, которые хотели бы бывать в музеях и кинотеатрах чаще. А если это еще и не будет сильно накладно для родителей, то это вдвойне чудесно. Понимая потребность и необходимость просвещения подрастающего поколения, губернатор края Олег Кожемяко предложил идею, благодаря которой это стало реальным. В День защиты детей глава региона официально дал старт проекту. Ожидается, что за два месяца (июнь, июль) культурно-развлекательные мероприятия посетят около 15 тысяч ребят от 6 до 13 лет.

С инициативой создания карты выступил губернатор Приморья. Фото: Администрация Владивостока

УГОЛКИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Как уже отмечали, в музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева всего за полторы недели по «Арсеньевской карте» побывали более 1,5 тысячи ребят. Начальник экскурсионно-образовательного отдела Артем Чубун отметил, что детям нравится исследовать уголки их экспозиций, трогать руками предметы старины и изучать историю родного края. Большим спросом пользуются экскурсии по Корабельной набережной и «Миллионке» – китайскому кварталу Владивостока, существовавшему в конце XIX – первой половине XX века и имеющему богатую историю.

«Учитывая возраст держателей карт, для наших самых юных гостей мы проводим образовательные программы по временным выставкам и по основной экспозиции. Это позволяет детям не только быть слушателями, но и стать участником процесса повествования, на программах они выполняют различные задания, отгадывают загадки, разгадывают кроссворды. Программы позволяют перевести наши, порой сложные, выставки на понятный детям язык, например на выставке «Легенда о Беловодье» мы рассуждаем с ребятами о семейных ценностях и важности труда», – рассказали «Комсомолке» в пресс-службе учреждения.

Что можно посетить по «Арсеньевской»? В главном корпусе на Светланской, 20, школьники могут посетить экскурсии «История Дальнего Востока», «Легенда о Беловодье», «Муравьев-Амурский. Быть губернатором» и детскую программу «В поисках белого света». В Доме семьи Сухановых на Суханова, 9, доступна экспозиция «Портрет семьи Сухановых». На улице Арсеньева, 7б, в Доме путешественника Владимира Клавдиевича ребята с удовольствием проходят вместе с гидом по зданию и узнают историю великого исследователя, а после – смотрят мультфильмы о малочисленных коренных народах Приморья. В Музее Города на улице Петра Великого, 6, мальчики и девочки могут посетить все основные экспозиции, но больше всего их интересует яркая выставка «Владивосток. Время Крепости».

«Также, если погода позволяет, мы показываем ребятам и окрестности музея – Сквер и здание музея, памятник В.А. Арсеньеву, адмиральский сквер. В этот момент ребята работают с рабочими тетрадями», – добавили в организации.

Карта действует в кинотеатрах, театрах и музеях. Фото: Дарья НАУМЕЦ

ДАЛЬШЕ – БОЛЬШЕ

Власти края надеются, что за два летних месяца около семи тысяч ребят побывают в Приморском драмтеатре молодежи (Светланская, 15а), в кинотеатрах – больше 3,5 тысяч детей, а в Приморском океанариуме (Академика Касьянова, 25, остров Русский), историческом парке «Россия – Моя история» (Аксаковская, 12) и на мероприятиях иммерсивного театра «Голос внутри» – больше четырех тысяч юных жителей Владивостока.

Отметим, что в физическом варианте, это больше «географическая карта» на которой отмечены театры и музеи для посещения. В настоящее время она пока что работает только в пришкольных лагерях.

И это ведь далеко не все. Как ранее говорила министр образования региона Эльвира Шамонова, пока что проект проходил в пилотном формате, но он имеет долгосрочную перспективу, и поэтому с сентября 2023 года его распространят на все муниципалитеты Приморского края. К этому времени заработает сайт проекта и разработчики протестируют способ работы карты.

К слову, на реализацию проекта уже вложено более 21 миллиона рублей.

Пока что проект доступен только для отдыхающих в пришкольных лагерях. Фото: Дарья НАУМЕЦ

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