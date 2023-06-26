Приморские врачи: Это дает возможность спасти жизни пациентов

Медицина становится доступнее. Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Приморского края пристальное внимание уделяют сфере здравоохранения и благосостоянию жителей региона. Для того чтобы даже в отдаленных уголках и в малонаселенных пунктах помощь медиков всегда была доступна, устанавливают фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) и врачебные амбулатории (ВА). За последние пять лет у нас появилось 42 и 12 объектов соответственно. С 2018 по 2022 годы на эти цели потратили больше четырех миллиардов рублей, которые также пошли на строительство и ремонт уже действующих медучреждений. «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывает подробнее, что было сделано за указанный период, а также информирует о планах на текущий год.

За последние два года в разных селах и городах Приморья появилось девять ФАПов и семь ВА. Так, первый тип объектов можно найти:

- в селах Корфовка (Пограничная, 1) и Партизан (Уссурийская, 60а) Уссурийского городского округа;

- в селах Изюбриное (Центральная ,15а/2), Варпаховка (Советская ,19/2), Ленино (Школьная 2/2), Верхняя Бреевка (Центральная, 17) и Заветное (Пионерская, 1) Чугуевского округа;

- в селе Беневское (Центральная, 46а) Лазовского округа;

- в селе Нагорное (Юбилейная, 12) Пожарского округа.

Второй тип объектов появились:

- в селах Пожарское (Ленинская, 31) и Новостройка (Заводская, 10) Пожарского округа;

- в селе Староварваровка (Центральная, 22) Анучинского округа;

- в селе Барабаш (Гарнизонная, 19) Хасанского округа;

- в пгт Терней (Ивановская, 9) Тернейского округа;

- в микрорайонах Горбуша (8-го Марта, 2б) и Горелое (Маяковского, 5) Дальнегорского городского округа.

МИКРОРАЙОНЫ ДАЛЬНЕГОРСКА

Как рассказал «Комсомолке» главный врач КГБУЗ «Дальнегорска центральная городская больница» Роман Поляков, запуск в 2022 году двух врачебных амбулаторий в микрорайонах стало отличным подспорьем для их медицинского учреждения. Благодаря общим усилиям удалось даже преодолеть проблему в Горбуше – здесь раньше стояло большое неэффективное здание бывшей поликлиники, но теперь в этом месте функционирует полноценная амбулатория.

Врачебные амбулатории в Дальнегорске. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Несмотря на то, что ВА расположены в четырех километрах от основной больницы, они востребованы у людей. Помощь максимально приближена к населению, через амбулатории жители могут записаться к другим специалистам. Бывают мелкие замечания, связанные с организационными моментами, но мы их сразу устраняем.

В остальном же пункты полностью соответствуют необходимым требованиям; с помощью городской администрации объекты подключили ко всем сетям, оснастили новой мебелью и оборудованием. Здесь хватает врачебного и медсестринского персонала.

Врачебные амбулатории в Дальнегорске. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Также в 2022-м медучреждению выделили два мобильных ФАПа, с помощью которых врачи могут проводить диспансеризацию в отдаленных районах.

На этом Дальнегорская городская больница останавливаться не собирается. В этом году руководство запросило передвижной мобильный комплекс с маммографом и флюографам, также учреждение рассчитывает на финансовые вливания для капитального ремонта своих подразделений в селах Краснореченский, Рудная Пристань и Сержантово.

Врачебные амбулатории в Дальнегорске. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

АМБУЛАТОРИИ ДЛЯ ПОЖАРСКИХ СЕЛ

Руководитель КГБУЗ «Пожарская центральная районная больница» Нина Коробко поделилась с изданием, что за последние четыре года в селах округа появились четыре модульных ФАПа, а недавно заработали еще и две амбулатории.

– Не секрет ни для кого, что последние лет 25 вообще не было за никаких вливаний в медицину. Помещения были ветхие, неприспособленные, несоответствующие нормам СанПиНа. И когда появилась возможность, мы максимально постарались поменять имеющиеся ФАПы и амбулатории. В 2019-м у нас заработали два модульных пункта в северных селах Соболиный и Ясеневый. В 2021-м сдались ФАПы в селах Никитовка и Нагорное, а в 2022 году заработали две большие модульные амбулатории в селах Пожарское и Новостройка.

После того, как медицинские объекты сдавали в эксплуатацию, федеральный и краевой бюджет выделяли средства для закупки оборудования и новой мебели, ФАПы и ВА полностью оснащены по всем требованиям. Везде есть медицинский персонал, фельдшеры, в ВА работают врач и медсестра.

Главврач отметила, что во всех пунктах идет реализация лекарственных препаратов, так как последняя муниципальная аптека закрылась в 2018 году. При этом все работает официально, здесь можно расплатиться через терминалы и обычные кассы, а специалисты имеют соответствующее удостоверение.

– Новые фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории обязательно нужно устанавливать везде, по одной простой причине – все старое сейчас очень ветхое. Мы поменяли все, что смогли. И теперь в каждом населенном пункте стоят чистые и красивые модули, куда приятно прийти, где приятно находиться. Это дружелюбная поликлиника и бережливое производство, имидж учреждения очень важен! Нужно продолжать вливания финансов в сферу здравоохранения.

ЖИТЕЛИ УССУРИЙСКОГО ГО УДОВЛЕТВОРЕНЫ

В свою очередь, главный врач КГБУЗ «Уссурийская центральная городская больница» Андрей Скирута отметил, что на территории сел городского округа работают 23 ФАПа, каждый из которых обеспечен необходимым оборудованием и персоналом. Благодаря доступности медицинских объектов местные жители без проблем посещают пункты, где можно не только прийти на прием специалистов, но также купить лекарства и получить направления на консультацию и диагностику у специалистов городских подразделений учреждения. Анкетирование населения показало, что людей удовлетворяет уровень медпомощи.

Фельдшерско-акушерские пункты в селах Уссурийского городского округа. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Кроме того, во всех пунктах, установленных в селах УГО, есть все, что нужно для неотложной помощи, пока к месту назначения едет бригада скорой.

– В 2017 году на ФАПы были установлены компьютерные электрокардиографы – аппараты «Валента», обеспечивающие проведение электрокардиограммы на пунктах. Своевременное проведение ЭКГ позволяет на раннем этапе выявить острый коронарный синдром, что дает возможность оперативно принять меры к стабилизации состояния пациента и снизить риск развития заболевания и спасти жизни пациентов.

Фельдшерско-акушерские пункты в селах Уссурийского городского округа. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Собеседник добавил, что в фельдшерско-акушерских пунктах организована профилактическая работа, ведется диспансеризация населения, постановка пациентов на диспансерный учет, организована вакцинопрофилактика, есть возможность взятия анализов, наблюдения беременных женщин и патронажа детей до года и многое другое.

В прошлом году трудоустроены 229 молодых врачей с высшим медицинским образованием, 448 – со средним. Этого недостаточно. Сейчас мы начинаем масштабную программу по увеличению набора в медицинские колледжи и учреждения среднего профессионального образования. На первом этапе создадим еще ко всему более 200 новых учебных мест.

Фельдшерско-акушерские пункты в селах Уссурийского городского округа. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

В Приморье уже четвертый год действует проект «Бережливая поликлиника» – часть нацпроекта «Здравоохранение», благодаря чему в учреждениях здравоохранения создают открытые регистратуры, места для женщин с малышами, а ожидать приема можно в комфортных условиях. В 2022-м к проекту присоединились 13 поликлиник, а в 2023-м – еще десять медучреждений.

Кроме того, в этом году в приморских муниципалитетах капитально отремонтируют 33 объекта в 18 медучреждениях, организациям передадут 85 машин санитарного транспорта и 48 единиц медицинского оборудования.

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