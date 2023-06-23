ГИБДД Приморья: Смерть ребенка в большинстве случаев – вина родителей

ДТП с несовершеннолетними – серьезная проблема для региона. Фото: Олег УКЛАДОВ

Дорожно-транспортные происшествия с участием детей – далеко не редкость в Приморском крае. Ребята перебегают дорогу в неположенных местах, выезжают на велосипедах и электросамокатах. Они становятся жертвами аварий. Сами садятся за руль. ДТП с детьми – одна из самых серьезных проблем для региона, такие случаи занимают до 13,6 процента среди причин смертности детей старше года. «Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, что происходит на дорогах и как исправить ситуацию.

С приходом лета количество опасных случаев возрастает в разы. Если зимой многие, в основном, отдыхают дома или редко выходят на прогулку, то в теплый период появляется простор для активностей – море, велосипеды и ролики, просто прогулки. Как рассказала начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям управления по организации медицинской помощи населению минздрава Приморья Елена Ибрагимова, каждый год статистика по гибели юных жителей края от внешних факторов лишь растет. Основные причины летом это утопление, электротравмы, падение из окон, отравления и, увы, ДТП. Все перечисленное – более 50 процентов среди всех причин смерти несовершеннолетних.

Мы пообщались с начальником отдела пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД УМВД по Приморскому краю Еленой Ивановой, чтобы узнать, как предотвратить гибель детей на дорогах.

Елена Николаевна Иванова. Фото: Дарья НАУМЕЦ

– Елена, на ДТП приходится большой процент смертей среди несовершеннолетних. Какие случаи чаще всего вы фиксируете?

– Практически ежедневно регистрируется подобные происшествия. Например, в среду, 21 июня, пострадал 11-летний велосипедист – он находился на проезжей части, хотя в соответствии с правилами дорожного движения выезжать на проезжую часть велосипедистам до 14 лет запрещено. Тем не менее с начала года это уже подобный случай. Всего за шесть месяцев 2023 года травмы различной степени тяжести получили 176 несовершеннолетних, восемь погибших и еще два ребенка не вошли в госотчетность, они зафиксированы как несчастные случаи.

– Что это за случаи?

– Первый произошел во Владивостоке – квадроцикл упал со второго этажа гаражно-строительного кооператива. У мужчины в 37 лет появилось два ребенка. Прошло шесть лет, и он посадил дочек на квадроцикл. В итоге они заехали на территорию гаражного кооператива, где не было ограждения, и упали со второго яруса. Ни у кого из них не было защитной экипировки. Одна девочка погибла, мужчину и вторую девчонку госпитализировали, сейчас ее жизнь в не опасности, но у нее были тяжелейшие травмы.

Второй случай произошел в Дальнереченском районе. Там восьмилетняя девочка погибла, когда ее папа ремонтировал транспортное средство. Он не поставил его на паркинг и не зафиксировал ручным тормозом, в итоге сработало зажигание, и грузовик сбил девочку, которая была перед ним. Машина пробила забор и остановилась уже об дерево.

– А если говорить о тех случаях, которые вошли в отчетность?

– Год «открыла» Находка. За рулем автомобиля находился молодой человек, который взял с собой 12-летнего брата. Водитель превысил скорость, машина врезалась в дерево, и юный пассажир погиб. Прошло некоторое время, и мы получаем обращение от мамы двоих детей: она просит, чтобы мы убрали всяческое упоминание об этом ДТП, потому что ее старший сын переживает. То есть, двигаться по Находке со скоростью 90 километров в час он не переживал, врезаясь в дерево и провоцируя аварию, а после этого, уже в больнице, появилось волнение. Я ответила женщине, что все факты ДТП мы афишируем, и попросила ее впредь помогать нам достучаться до взрослых.

С трагедией в Тернейском округе мы прогремели на всю страну. Отдаленный Пластун, 15-летний мальчик взял ключи от автомобиля родителей. При этом потом мы выяснили, что это был уже неоднократный факт, но ни одного заявления в полицию, что он управлял транспортным средством без прав, не было. Так вот, подросток взял ключи от автомобиля, посадил на пассажирское сидение своих 14-летних друзей – девочку и мальчика – и поехал. Дальше при стечении обстоятельств их догнал взрослый водитель, ударился своей машиной об их авто уехал. 15-летний водитель, у которого нет опыта, потерял управление и врезался в дерево. Первый пассажир погиб на месте, утром мне сообщили, что погиб и второй пассажир.

– Как остановить такие детские смерти? Или хотя бы снизить?

– Я уже 14,5 года служу, но я до сих пор не могу понять, как родители осознанно делают все возможное, чтобы похоронить своего ребенка. Те случаи, которые у нас в этом году происходят, это вина взрослых. Самое страшное – это пережить своего ребенка, но люди делают все, чтобы быть участниками в той ситуации, в результате которой их ребенок погибает.

– И все же – что мы можем предпринять, кроме как рассказывать о трагедиях?

– По-другому никак. Мы можем ужесточать законодательство, но пока не изменится отношение внутри человека, его понимание, не появится ответственность за жизнь ребенка, мы ничего не изменим. Показательный пример из Надеждинского района. За рулем был отец пятилетнего мальчика, и мужчина осознанно вышел на обгон колонны на узкой дороге. Водитель понял, что не успевает совершить маневр, попытался вернуться обратно, но ему не хватило место, и произошло столкновение о леерное ограждение. Пятилетний ребенок погиб.

– В основном эти происшествия связаны с автомобилями. Но сейчас лето, и на дорогах можно заметить много мотоциклистов. Как обстоят дела с данной категорией водителей?

– С начала года у нас десять фактов управления мопедом и мотоциклом. Когда ввели категорию М, эти показатели снизились, но сейчас родители стали забывать, что для мопеда необходимо пройти обучение. Из десяти случаев только в одном у ребенка было водительское удостоверение. Начинаем разбираться откуда транспортное средство, и оказывается, что чаще всего родители покупают сами.

– А что насчет электросамокатов? Какой процент они занимают в статистике?

– На самом деле с самокатами у нас нет большой проблемы, с начала года в целом зафиксировано шесть случаев. В основном, речь о взрослых. И все же на всех мероприятиях, которых я присутствовала, задают вопросы этой направленности. Проблематика однозначно есть, потому что нынешняя инфраструктура во Владивостоке и других крупных населенных пунктах не предрасположена для подобного вида транспорта. Как правило, тротуары слишком узкие, а по ПДД самокатчик должен двигаться по пешеходной, велопешеходной дорожке, тротуару, если их нет, тогда уже по проезжей части. Нужно менять подход. Мы направили предложение в адрес правительства Приморского края организовать рабочую группу, у нас есть свои предложения. Как только это мероприятие пройдет и будут результаты, можно будет говорить предметно.

– Радует, что хотя бы здесь пока все спокойно, хотя мы все помним недавнюю историю, когда двое пьяных взрослых на одном самокате попали в аварию. Но даже если они не смогли осознать, что творят… В итоге – все разлетелось по социальным сетям. К слову, о них, полиция работает с тем, что появляется в пабликах?

– Вся информация, которая проходит по социальным сетям, находится на контроле. Все это описывается руководителем УМВД России по Приморскому краю в ту или иную структуру. Если есть возможность выяснить личность, то мы находим людей и привлекаем к ответственности. Так что да, все, что появляется в Telegram и других социальных сетях, фиксируется, ничего не уходит в пустоту, мы реагируем всегда. Другой вопрос, что не реагирует общество.

– Что вы имеете в виду?

– Почему-то сейчас люди, вместо того, чтобы позвонить в полицию и сообщить о происшествии, сперва размещают информацию в социальных сетях, где и просят правоохранительные органы обратить внимание на проблему. Но пока сотрудник полиции увидит эту информацию, пройдет определенное количество времени, а факт нарушения уже был. Поэтому я призываю: пожалуйста, звоните в дежурную часть, звоните сотруднику полиции, подходите к инспектору дорожно-патрульной службы, который дежурит на линии, ведь это сократить время реагирования.

Мы как-то проводили социальный эксперимент по нетрезвому вождению. Актеры изображали из себя людей, находящихся в состоянии опьянения, для правдоподобности мы обрызгали одежду, чтобы от них исходил явный запах алкоголя, и они просили помощи в разных районах Приморья. Все разговоры мы записывали на скрытый диктофон.

«Нетрезвый» человек просил помочь ему открыть ключами автомобиль, он терял эти ключи, просил выехать за него с парковки… Люди помогали и выехать, и сесть за руль, говорили, где стоят посты ГИБДД, чтобы те не попались, даже желали счастливого пути. И только один раз позвонили в полицию.

Но ведь если человек один раз сел за руль пьяным, то он сделает это и во второй, и в третий, и в четвертый… Хорошо, что сейчас при третьем выявлении изымается транспортное средство. Но пока это произойдет, нетрезвый водитель может убить вашего знакомого, родственника, да и вы сами можете оказаться на его пути.

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