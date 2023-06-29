Синяя, словно море: как будут выглядеть юные владивостокцы на «Детях Приморья»

Сборная Владивостока в брендированной спортивной форме. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Постепенно районы и округа края представляют спортивную форму своих команд, которые примут участие в Первых международных спортивных играх «Дети Приморья». Настала и очередь Владивостока. На торжественном мероприятии в администрации города, где был и мэр Константин Шестаков, ребята получили свои ярко-синие костюмы. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Для формы команды дальневосточной столицы выбрали яркий синий цвет с белыми элементами. На однотонных штанах изображено название города и логотип соревнований, а на куртках добавлены белые элементы, напоминающие ванты Золотого моста, герб Владивостока и лапа амурского тигра.

Костюмы спортсменам и тренерам вручил глава Владивостока Константин Шестаков. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Свою парадную брендированную форму получили 53 юных спортсмена и их тренеры. От города в сборной выступят ребята от 13 до 16 лет, которые показали себя отлично на отборочных состязаниях. Среди подростков – воспитанники муниципальных спортивных школ города, федераций и клубов.

«Впереди у вас серьезное спортивное событие, где вы сможете показать свое мастерство, которое получено благодаря многолетним упорным тренировка, и проявить лучшие качества – волю к победе, командную сплоченность», – сказал ребятам глава города на церемонии вручения.

Торжественная церемония прошла в мэрии. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Константин Владимирович надеется, что многие ребята владивостокской сборной смогут занять лидирующие позиции и взойти на пьедестал. Узнать же, какие результаты покажут юные спортсмены, можно будет уже скоро – 1 июля городу передадут эстафету флага Игр, а 2 числа, в День рождения Владивостока, на стадионе «Динамо» состоится торжественное открытие соревнований, которые продлятся до 6 июля. Как отметил мэр, наших ребят ждет серьезное соперничество, ведь в краевую столицу едут сильные команды со всего Приморья и других регионов России, а также из Беларуси и Китая. Всего – около 1,5 тысячи спортсменов.

В Играх «Дети Приморья» предусмотрены 11 видов спорта, и ребята из Владивостока примут участие во всех. Соревнования пройдут не только на стадионе «Динамо», но и в спортивных комплексах «Олимпиец», «Молодежный», «Восток-Спорт», а также в ДВФУ.

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