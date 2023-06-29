Нахимовское училище и строительство моста: о чем приморцы просят губернатора каря

Олег Кожемяко. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Олег Кожемяко стоит во главе Приморского края уже почти пять лет, но, несмотря на это, он с самых первых дней руководства регионом лично встречается с местными жителями, чтобы узнать об их болях и проблемах. Как правило, это такие моменты, которые людям не получилось самостоятельно решить на локальном уровне. И именно поэтому на приемах с приморским губернатором присутствуют главы муниципалитетов и городов, благодаря чему проблемы оперативно решаются, ведь поручения даются своевременно. Нередко на встречах с Олегом Кожемяко приморцы озвучивают обеспокоенность по поводу благоустройства территорий, также одной из самых распространенных тем в последнее время стали вопросы по СВО. «Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, что беспокоило людей во время последней аудиенции у губернатора.

ПО СТОПАМ ОТЦА

Отец 15-летнего Данилы Козлова из Артема героически погиб в октябре 2022 года во время выполнения задачи специальной военной операции. Сергей Козлов служил в составе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. На прием к губернатору подросток пришел с тетей Ириной Полывянной – сестрой папы, у которой он живет со своим братом.

Олегу Николаевичу Данила сказал, что хочет пойти по стопам отца и поступить в кадетское президентское училище, а в будущем стать судостроителем.

Заместитель начальника филиала Нахимовского военно-морского училища во Владивостоке по учебной работе Елена Трегобова напомнила, что президент РФ издал приказ, согласно которому сейчас в стране действует особый порядок поступления детей военнослужащих в учебные заведения. Также она добавила, что Данилу нужно только пройти медкомиссию, и его будут готовы зачислить.

Губернатор Приморья сказал, что судостроитель – перспективная специальность для нашего региона, тем более что в Большом Камне работает завод «Звезда», а во Владивостоке – центр судоремонта «Дальзавод». Также Олег Николаевич добавил, что все положенные выплаты от Министерства обороны России дети получили.

Данил Козлов. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

НЕ ЖДАТЬ ДЕКАБРЯ

Николай Бутурлин часто ездит по дороге, на которой должен стоять мост через реку Партизанская. Объект уже строят, но водителям неудобно постоянно ждать своей очереди, чтобы проехать во время реверсивного движения по временному мосту.

Гендиректор «Примавтодора» Алексей Ширшов заверил, что к 1 декабрю движение будет открыто. О том, что это может стать реальностью, говорит план работ. Так, монтаж пролетов сооружения закончат в сентябре, после чего начнется укладка асфальта на самом мосту и на подъездах к нему. Последний штрих – установка барьерного ограждения.

Только после того, как откроют движение, начнут убирать временный мост, однако все работы завершат уже в 2024-м.

В свою очередь глава Приморья заявил, что сдать объект нужно в этом году, не оставляя ничего на следующий, так как мост заработал раньше декабря.

«При этом параллельно необходимо приступать к разбору временного моста и смонтировать его там, где он необходим», – добавил Олег Николаевич.

МАРШ СТУПЕНЕК

На въезде в приморскую столицу – Владивосток – стоят два виадука, которые возвели еще к саммиту АТЭС 2012 года. Спустя 11 лет они стоят и выполняют свою функцию переходов, однако уже требуют тщательного ремонта. Как рассказала жительница Светлана Липатова, у людей нет другого варианта перейти трассу в этом месте.

Мэр Константин Шестаков заявил, что смета уже составлена, сейчас она находится на государственной экспертизе. Как только городу дадут добро, начнутся работы по ремонту и замене лестничных маршей – все планируют закончить к середине ноября.

Светлана Липатова. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

СКВЕР ВОСПОМИНАНИЙ О МОЛОДОСТИ

В микрорайоне Артемовский, расположенном в городе Артем, уже несколько десятилетий существует сквер Энергетиков. Местные жители ухаживают за пространством своими силами, прибираются, благоустраивают, однако этого не хватает

«Все же он требует более серьезного ремонта. Для нас этот сквер важен, особенно для пожилых людей, для многих это молодость, воспоминания, да и сейчас он является местом проведения разных мероприятий», – рассказала губернатору местная жительница Валентина Гевелюк.

На встрече также присутствовал мэр Артема Вячеслав Квон, который рассказал о реставрации фонтана 1946 года постройки. Однако близлежащая территория все еще требует внимания, на ее приведение в порядок нужно около пяти миллионов рублей. Вообще, отметил глава города, ремонт у них запланирован на 2024 год, однако губернатор предложил направить на эти цели краевую субсидию, благодаря чему сквер можно восстановить уже в ближайшее время.

«Сейчас задача местных властей – до осени выполнить благоустройство. Этот сквер важен для людей, и надо привести его в порядок, сделав все необходимое в этом году, причем успеть до осени, чтобы люди смогли насладиться».

ПРОСТАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ МЕЧТА

Жительница Артема Яна Брусницына – мама четырех дочерей, которой хотелось бы, чтобы ее дети играли на новой и безопасной площадке. Тем более что рядом живет множество других ребят, и им тоже нужно комфортное пространство для развлечений.

На эти цели правительство Приморья тоже решило выделить субсидию, до осени между домами 30 и 32 по улице Фрунзе и 4, 6 и 8 по улице Заречной появится новенькая детская площадка.

Вячеслав Квон сказал, что скоро специалисты займутся поиском приморских производителей, кто без задержек сможет поставить оборудование и смонтировать его.

КОМФОРТ ДЛЯ ДОШКОЛЯТ И ШКОЛЬНИКОВ

Несколько вопросов касалось приведения в порядок пришкольных территорий и детских садов. С докладом губернатору выступил мэр Владивостока. Константин Шестаков сказал, что в школе №70 будут идти работы сразу по трем направлениям: ремонт стадиона, создание крытого спортивного манежа, благоустройство территории и асфальтирование дороги, прилегающей к зданию школы. На последнюю цель выделили 13 миллионов рублей.

О ситуации в селе Михайловка одноименного района рассказал глава Владимир Архипов. Там в детском саду «Светлячок» требуется новый теневой навес. Чиновник отчитался, что навесы сделают в этом и других дошкольных учреждениях сделают оперативно.

На это Олег Николаевич ответил, что все работы по благоустройству нужно закончить до начала нового учебного года.

КСТАТИ

Во время личных приемов, темы которых касались благоустройства, глава Приморья напомнил, что сейчас в крае есть различные актуальные программы, которые помогают преобразить дворы, общественные пространства и другие территории.

Среди программ и проектов есть: губернаторская программа «1000 дворов», инициированная Олегом Кожемяко; федеральная программа «1000 дворов Дальнего Востока», разработанная Минвостокразвития России; федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, краевой конкурс «Твой проект». За последние пять лет по всем программам было благоустроено около 4000 дворов и общественных территорий.

Кроме того, с июня работает Центр гражданских инициатив, который открыли по инициативе губернатора. Меньше чем за месяц за советом обратились более 500 человек. Специалисты помогают активистам в создании ТОС, выборе программы для благоустройства и подготовке заявки для получения гранта.

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