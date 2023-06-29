Более 2,5 миллиарда направит Приморье на проекты благоустройства – рассказываем подробно

Все больше приморцев проявляет инициативу и занимается своими дворами и общественными местами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждый из нас хочет жить в красивом и комфортном месте, чтобы вышел из подъезда, а вокруг зеленые деревья и яркие цветы, удобная лавочка и урны, безопасная детская площадка и современная спортивная. Поэтому муниципальные и городские администрации и правительство Приморья запускают различные конкурсы и гранты – так жители смогут сами выбрать то, что хотят организовать у себя во дворе, что, несомненно, порадует каждого. Благоустройство всегда стоит в повестке региональных властей, за 2022 год благодаря «Твоему проекту» создали и отремонтировали 86 социально значимых объектов края, с помощью двух программ «1000 дворов» привели в порядок 468 дворов, появилось множество детских и спортивных площадок, благоустроили скверы и общественные пространства и многое другое. «Комсомольская правда – Владивосток» поговорила с зампредом правительства региона по вопросам ЖКХ Еленой Пархоменко о том, какие конкурсы по благоустройству сейчас существуют, какие на них выделяют средства, а также что это за Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды регионов ДФО.

– Елена Александровна, сейчас по всему Приморью идут работы и во дворах, и в общественных местах. Расскажите, что делается и в рамках каких программ?

– Благоустройство – это тема номер один, потому что это то, что мы хотим почувствовать летом, увидеть новые пространства и события там.

Программ благоустройства великое множество, и с каждым годом они набирают обороты, потому что людям это интересно. Мы получаем от жителей большой отклик. Раньше у нас было всего два направления, средства мы получали по федеральному проекту, частью нацпроекта по формированию комфортной городской среды, а потом подключился региональный проект «1000 дворов». Это народный, действительно прорывной проект. После Приморского края многие дальневосточные территории и не только стали делать подобное, потому что это объединяет простых жителей, которые хотели бы изменить вокруг себя хотя бы маленькие пятачки. И это не такие глобальные денежноемкие проекты, это 1,5-2-3 миллиона рублей, которые позволяют изменить жизнь двора или даже нескольких.

Елена Пархоменко. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Сейчас появились дополнительные направления. Например, крупный федеральный проект, дает деньги на дворы дает Министерство развития Дальнего Востока. Второй год подряд крупные города с численностью свыше ста тысяч человек получают дополнительную возможность комплексного развития микрорайонов.

Теперь можно участвовать в грантах. У «Твоего проекта» более простые условия получения средств, и это тоже актуально для жителей. В последнее время пользуется популярностью финансирование проектов благоустройства ТОСов. Территориальные общественные самоуправления для Приморья – новая система коллегиального образования, но это передовое направление, которое позволяет жителям получать небольшие средства, которые можно направить не только на благоустройство, но в другие важные сферы.

– Сколько денег Приморье получит на эти программы?

– В этом году по всем этим направлениям в бюджете предусмотрено 2,5 миллиарда рублей, 600 миллионов – на «1000 дворов Приморья». И мы видим эффект: не менее ста общественных пространств и территорий в края будет благоустроено или создано, не менее 350 дворов приведут в порядок. К концу года этот показатель вырастет, потому что все время возникает какая-то экономия, и здорово, что мы можем направить эти деньги на благоустройство дополнительных дворов. Очереди желающих во всех муниципалитетах растут, жители, видя, как сделаны дворы соседей, активно подают заявки.

– Этих денег хватает?

– Благоустройство – та сфера, где никогда не будет достаточно средств, ведь всегда будет потребность посадить что-то новое, что-то заменить или добавить. Всегда будет запрос на улучшение. Буквально неделю назад губернатор Приморского края Олег Кожемяко объявил, что каждому муниципалитету в рамках увеличения дотаций выделят дополнительные средства для озеленения и других элементов благоустройства. Уже в ближайшее время, в течение июля-августа, можно будет предусмотреть новые мероприятия.

– За последние пять лет, которые существует программа губернатора Приморья Олега Кожемяко, сколько отремонтировано дворов?

– Под четыре тысячи дворовых территорий.

– А сколько осталось?

– Когда мы проводили инвентаризацию с главами муниципалитетов, было 7500 дворов, которые нуждаются благоустройства. Но эта цифра динамично меняется. Те дворы, которые участвовали в программе пять лет назад, приходят вновь, потому что хотят получить дополнительные элементы, например, детскую или спортивную площадку. Люди хотят участвовать в различных программах, и нередко объединяют полученные средства, чтобы сделать двор действительно комфортным и отвечающим требованиям не только детей, но и других возрастных категорий.

– Как приморцы могут отслеживать информацию и в итоге получить деньги?

– В каждом муниципалитете есть нормативные акты, которые предусматривают порядок подачи заявок, критерии отбора. Либо это хронологический порядок с комплектом документов, либо конкурсные мероприятия, либо другие варианты. Везде по-разному. Некоторые предполагают определенный период для подачи заявок, например, во Владивостоке на программу «1000 дворов» можно было податься до конца мая.

Если средств выделяется меньше, чем количество заявок, то эти заявки, которые не прошли в текущем году, переходят на следующий. Эти участники будут рассмотрены в приоритетном порядке.

Также в Приморье по инициативе главы региона появился Центр гражданских инициатив, он начал работать в июне. Специалисты помогают активистам в создании ТОС, выборе программы для благоустройства и подготовке заявки для получения гранта. Меньше чем за месяц за советом обратились более 500 человек.

Когда за дело берется ТОС. Фото: Администрация Владивостока

– Вы говорите, что такие возможности есть в каждом муниципалитете. И понятно, что большие города точно участвуют в различных конкурсах и грантах, а что насчет маленьких населенных пунктов?

– В крупных городах концентрация жителей больше, и запросы другие. Тем более мы теперь говорим о развитии туризма и о представлении Приморского края, который, уверена, в ближайшее время станет активно позиционироваться как туристический центр на Дальнем Востоке.

Но нельзя забывать о мелких муниципалитетах, и мы о них помним. Это немного другие концепции развития, попроще, не такие пафосные и не такие дорогие.

Кроме того, у дальневосточников появились новые возможности привлечения уже теперь немалых денег на благоустройство. Это конкурс на формирование комфортной среды и общественных пространств, который раньше проводился Минстроем России раз в год для исторических и малых поселений. В нем уже участвовали Большой Камень, Спасск-Дальний и Артем, они стали победителями Всероссийского конкурса, где нужна глубокая проработка проекта, визуализация и техническое обоснование идеи.

В этом году президент страны принял решение – проведение дополнительного конкурса для дальневосточных поселков и городов, потому что у нас плотность населения низкая. Раньше могли участвовать исторические и малые города, а теперь есть шанс на победу и у любых поселков с населением свыше пяти тысяч человек. Мы в Приморском крае насчитали 35 потенциальных участников.

В первом туре от нас было пять заявок и двое победителей: Дальнереченск и Покровка. Сейчас проходит второй тур. На прошлой неделе завершился прием заявок, от нас подались 16 поселков и городов, которые могут получить от 50 до 300 миллионов рублей в качестве гранта.

Кроме того, принято решение, что итоги второго этапа подведут в Приморском крае. Также это будет совместный форум малых городов всей России. У нас объявят победителей и Всероссийского конкурса, и дальневосточных населенных пунктов. Мероприятие пройдет в конце июля, будет участвовать и председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Для Приморского края это, конечно, большое волнение и большая работа.

Отметим, сегодня в Приморском крае действует целый ряд программ и проектов, направленных на благоустройство общественных и придомовых пространств. Это губернаторская программа «1000 дворов», инициированная Олегом Кожемяко; федеральная программа «1000 дворов Дальнего Востока», разработанная Минвостокразвития России; федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, краевой конкурс «Твой проект». За последние пять лет по всем программам было благоустроено около 4000 дворов и общественных территорий.

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