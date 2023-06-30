«Это реальная работа, диалог бизнеса и власти»: Вера Щербина – об инвестклимате Приморья

Вера Щербина. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Приморский край продвигается вперед в экономическом плане, об этом говорит позиция в Национальном рейтинге инвестиционного климата. Регион в 2018 году занимал 76 строчку, в 2022-м – 15-ю, а уже в середине 2023 года край оказался на 13 месте. Благодаря чему удалось достичь таких показателей, какие планы есть на будущее и что делается для бизнеса, рассказала первый вице-губернатор – председатель правительства Приморья Вера Щербина. Интервью опубликовано на сайте краевых властей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Вера Георгиевна, в июне прошел Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Какие соглашения подписало Приморье?

– Мы подписали два соглашения. Первое с «Газпром СПГ Технологии», инвестором, который будет производить у нас сжиженный газ, в первую очередь, для заправки автомобилей. Второе – с ООО «Школа будущего "Надеждинский"» о сотрудничестве по строительству инновационной школы в Надеждинском районе.

– Почему именно создание районной школы стало предметом пристального внимания региональных властей?

– Рядом с Владивостоком находится Надеждинский район, который динамично развивается, растет население – где-то на 1 тысячу человек в год, что очень существенно для края. Но там недостаточно объектов образования, здравоохранения, не хватает благоустройства. Мы активно занимаемся этими вопросами, в том числе проектом инновационной школы на 1,5 тысячи человек. И проработка с Министерством просвещения РФ привела к тому, что мы получили капитальный грант из федерального бюджета, что позволит снизить затраты на реализацию проекта частно-государственного партнерства.

– А что насчет первого соглашения?

– Проект только стартовал, и по мере его реализации мы будем отрабатывать варианты сбыта сжиженного газа – на какие цели он пойдет. Это коснется не только автомобильного транспорта, хотя это очень актуальная тема, которую мы будем продвигать вместе с инвестором. Но и для тех, кто строит жилье там, где нет должной инфраструктуры, куда очень дорого тянуть газопровод, завозной газ станет палочкой-выручалочкой.

– Одной из тем, которую вы обсуждали на ПМЭФ, стали инвестиции угольной компании СУЭК в развитие региона. Какую сумму намерена инвестировать компания и в какие проекты?

– С СУЭКом у нас уже есть история взаимоотношений по Приморской ГРЭС и Лучегорскому угольному разрезу. В прошлом году инвестор вложил свои ресурсы в Приморскую ГРЭС, и мы получили 60 миллионов рублей налога на прибыль за 2022 год.

Инвестор не стоит на месте и ставит перед собой амбициозные планы – собирается вложить еще 69,6 миллиарда рублей до 2026 года. Он планирует модернизацию Приморской ГРЭС и техническое переоборудование Лучегорского угольного разреза, который в последние годы не разрабатывался, и на Приморскую ГРЭС даже завозили уголь, купленный у других предприятий. Наверное, это неправильно, поскольку запасов там еще надолго хватит, но без подготовительных работ их невозможно добыть.

Сейчас инвестор ставит перед собой задачу – увеличить мощности предприятия с 3,5 до 5 миллионов тонн добываемого угля в год. Мы совсем не получали в бюджет налог на прибыль, а теперь будут поступать налоги, и в глубоко дотационном Лучегорске будут высокопроизводительные рабочие места.

Прорабатывается соглашение с СУЭКом о льготе по налогу на прибыль с 2024 по 2030 годы в обмен на инвестиции в производство. То есть, предприятие впрямую будет заинтересовано инвестировать, получать прибыль и развивать производство.

– Работа с инвесторами в регионе ведется по всем направлениям – Приморье в этом году заняло 13 место в Национальном рейтинге инвестиционного климата…

– Достаточно вспомнить, что в 2018-м мы были на 76-м месте и продвигаемся из года в год в лидеры. Может быть, не такими огромными шагами, ведь это крайне сложно, поскольку лидирующие позиции занимают Москва, Татарстан, Московская область. И ряд других субъектов тоже продвигаются, улучшая инвестиционный климат.

– Благодаря чему удалось подняться еще на две позиции по сравнению с прошлым годом?

– Достичь высокой оценки нельзя благодаря каким-то отчетам – это реальная работа, это открытый диалог бизнеса и власти, которую у нас возглавляет губернатор Олег Кожемяко. Оценку нам дают сами инвесторы, субъекты малого предпринимательства – это опрос, который проводят эксперты. Поэтому продвижение на два пункта по стране и на три пункта в Дальневосточном федеральном округе мы считаем победой. Это происходит благодаря снятию административных барьеров, которых для бизнеса существует не мало.

– Как удается помочь бизнесу на региональном уровне?

– Например, мы добились того, что регистрация бизнесом прав собственности сейчас занимает пять дней. Бывало так, что люди месяцами не могли зарегистрировать уже готовые объекты. Еще мы сократили количество процедур для ввода объектов в эксплуатацию.

Бизнес удовлетворен и снижением процедур для аренды земельных участков: земельный вопрос – самый сложный, он всегда был сложным и, наверное, будет таким оставаться, потому что непросто удовлетворить потребности, которые заявляет бизнес. Тем не менее, мы очень сильно продвинулись. Раньше вся земля была централизована на уровне края, что неправильно. Олег Николаевич, став в 2018 году губернаторам, первым делом, передал всю землю назад муниципалитетам. Возникли очень большие сложности, путаница, но эту ситуацию удалось стабилизировать. И если бизнес дал нам такую высокую оценку (4,88 балла из 5 возможных), то это многого стоит.

Удовлетворенность региональным законодательством по защите прав инвесторов – тоже независимая оценка. Мы получили 4,7 балла из 5 возможных. Качество регионального инвестиционного портала, оценка мер государственной поддержки из бюджета – здесь мы также занимаем лидирующие позиции. Доля региональных налоговых льгот, субсидии – они у нас хорошо работают, и, самое главное, они востребованы, и мы лидируем на Дальнем Востоке по количеству субъектов малого бизнеса.

Оценка консультационных и образовательных услуг для бизнеса тоже высокая – 4,6 балла из 5. Очень актуален вопрос государственного и муниципального имущества для малого бизнеса. Мы его сейчас отрабатываем, но уже получили высокую оценку – 4,2 балла из 5. Все это дало нам возможность продвинуться в рейтинге, несмотря на то, что лидеры тоже каждый год пытаются продвигаться.

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