Новый фото-рекорд установлен в Приморском крае

Фотоловушки помогли узнать, сколько тигров обитает в России. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

За последний год 500 фотоловушек на территории национального парка «Земля леопарда» сделали рекордные 1 800 000 снимков, 700 из них послужили в качестве научных кадров. Об этом рассказали в пресс-службе нацпарка, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Рекорда удалось добиться благодаря увеличению популяций редких животных, а также постоянному обновлению автоматических камер, которые установлены в лесах заповедной территории. Фотоловушки помогли установить, что в России обитает 125 дальневосточных леопардов и не менее 48 амурских тигров.

В России обитает 125 леопардов. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Также сотрудникам нацпарка удалось получить фотографии группы редчайших амурских горалов – эти представители семейства козлиных обитают в труднодоступных местах, довольно скрытные, поэтому их довольно сложно изучить. Благодаря снимкам специалисты также изучают повадки животных.

Фотоловушки помогли запечатлеть интересные моменты с животными. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

«Мой самый любимый момент связан с харзой и целлофановым пакетиком. Изначально мы решили, что она убирает мусор за туристами, но, внимательнее рассмотрев изображение, поняли, что это пакетик с картами памяти от фотоловушек, который выронил наш сотрудник при проверке фотоловушек. Харза заметила неизвестный для себя предмет, изучила его и припрятала рядом с точкой съемки. Только благодаря полученным фотографиям с противоположной фотоловушки сотрудники смогли найти потерянные вещи и забрать эти данные», – поделилась отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Таисия Марченкова.

Еще один интересный случай сотрудники нацпарка наблюдали в начале 2023 года, когда на территории Хасанского округа выпало аномальное количество снега, и по которому животные ходили с трудом. Фотоловушки сняли, как крупный самец амурского тигра будто первопроходец пересекает сугроб, а через некоторое время по его следам пошли леопард, лесной кот, пятнистые олени и другие местные обитатели, которые пользовались этой тропой, пока осадки не растаяли.

В объективы камер попали не только дикие кошки. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

По снимкам специалисты также наблюдают и за семейной жизнью животных. Особое внимание они уделяют самкам с котятами, чтобы собрать больше информации о размножении леопардов.

Фотомониторинг на территории заповедника ведется с 2013 года, камеры устанавливают и проверяют вручную два раза в год.

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