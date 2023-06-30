Дороги одновременно по 12 адресам роют во Владивостоке для ремонта теплосетей

На некоторых участках работы выполнены на 80%. Фото: telegram-канал @shestakovblog.

Во Владивостоке продолжают активно менять теплосети, реконструкция которых проводится одновременно по 12 адресам, рассказали в пресс-службе мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На улице Хабаровская в районе домов №26-32 запланировано переложить 720 метров, специалисты уже выполнили 80% работ, на Добровольского, 33-39, хотят заменить 500 метров трубопровода, обновление сделано на 50%.

Перекладка сетей на улице Гоголя стартовала с начала июня, специалистам необходимо заменить 1700 метров сети и построить новый участок до нового музейно-театрального комплекса. По словам начальника предприятия по эксплуатации тепловых сетей Владивостока МУПВ «ВПЭС» Николая Трофимова, диаметр трубы хотят увеличить с 500 до 700 миллиметров:

«Уже выполнена укладка лотков, планируется замена 1700 метров сети и строительство новой протяжённостью 330 метров до самого комплекса. Строительство новой сети почти вдвое увеличит мощность теплоснабжения».

На Станюковича, 48, сотрудники АО «ДГК» ремонтирую магистральные трубопроводы, на Фадеева, рядом с ТЭЦ-2, перекладывают 400 метров теплотрассы. Специалисты компании также работают на Постышева, Новоивановской, Шефнера, у театра имени Горького, а на Сочинской они создают сеть, чтобы подключить к ней новую школы и многоквартирные дома.

Ремонт теплотрассы проходит и на других улицах приморской столицы, например, Русской, Борисенко, Сахалинской.

В 2023 году планируется привести в порядок более 24 километров теплосетей. На эти цели выделено 4,6 миллиарда рублей, в эту сумму входят деньги от подрядчиков и инвестиционных программ, часть оплатит Фонд содействия реформированию ЖКХ.

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