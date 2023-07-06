Амурский тигр чуть не съел фотоловушку в Приморье

Хищник решил не прерывать работу исследовательского оборудования Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Необычный случай произошел в центральной части нацпарка «Земля леопарда». Амурский тигр прогуливался ночью по территории, когда обнаружил автоматическую камеру, установленную на дереве. Та наблюдала за хищником. Тот не сдержал любопытства и решил попробовать ее «на зубок». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Камеры тигр рассматривал с интересом. Но в последний момент он решил: пусть висит дальше. И спокойно продолжил свой путь.

«Мы рады, что хищник решил не прерывать работу исследовательского оборудования, которое при получении серьезных повреждений клыками и когтями вышло бы из строя», - поблагодарили сотрудники.

Они также отметили, что некоторым животным стоит брать с этого тигра пример. Особенно бурым медведям. В конце концов, камеры стоят немалых денег.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что гималайский медведь эффектно показал себя перед фотоловушкой в приморском национальном парке «Земля леопарда». Внушительных размеров косолапый встал в полный рост у дерева, а потом подошел к камере и вывел ее из строя с помощью зубов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На улицах Фадеева и Татарская во Владивостоке завершают дорожный ремонт

Сотрудники служб постоянно мониторят во Владивостоке состояние грунтовых дорог (подробнее...)

Новый асфальтированный проезд появился на Луговой во Владивостоке в рамках комплексного ремонта

В список для обновления вошли 30 объектов города (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.