Кричала о помощи, машина ушла под воду: в Уссурийске полицейские спасли женщину

Испуганная автолюбительница не смогла самостоятельно выбраться из водной западни. Фото: Полиция Приморья.

В Уссурийске продолжаются сильные ливни. В ночь на 6 июля сотрудники Госавтоинспекции старшие лейтенанты полиции Дмитрий Тюрин и Александр Мамонов, капитан полиции Илгар Гулиев дежурили на улице Садовой. Они спасли женщину, чья машина тонула. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Полицейские услышали крики о помощи со стороны туннеля. В воде виднелись включенные фары машины, погрузившейся в воду.

Дмитрий Тюрин бросился на помощь, доплыл до автомобиля, в салоне которого сидела испуганная женщина. Она не могла выбраться самостоятельно, поэтому сотрудник ГИБДД открыл дверь и помог ей добраться в безопасное место.

Экипаж подоспел на помощь. Фото: Полиция Приморья.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что из-за разлива рек в Уссурийске ограничили дорожное сообщение между селами. Прокуратура контролирует ликвидацию последствий циклона в муниципалитете.

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