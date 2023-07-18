Павел Воля и Ляйсан Утяшева прилетели отдыхать во Владивосток

Супруги фотографируются на фоне местных достопримечательностей. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Знаменитый комик Павел Воля вместе с женой – спортсменкой Ляйсан Утяшевой – прилетели в дальневосточную столицу. Что привело их сюда – доподлинно неизвестно, сами же супруги утверждают, что отдыхают во Владивостоке. Где уже побывала звездная чета, и как они отзываются о городе у моря – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Супруги остановились в шикарной трехкомнатной квартире в апарт-отеле «Магнум». Чуть больше года назад Павел Воля приобрел здесь недвижимость. Еще тогда артист рассказал, что в ней он будет проживать во время гастролей на Дальний Восток. По соседству, кстати, находятся квартиры актера Сергея Безрукова, шоумена Михаила Галустяна, а также Александра Реввы.

Супруги с Владимиром Николаевым. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ляйсан тем временем показала вид из окна апартаментов. За окном – бухта, через которую протянулся знаменитый Золотой мост. Сама спортсменка назвала пейзаж за окном великолепным.

Как заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Утяшева не смогла пройти мимо спортивного комплекса «Арена спорта». Ляйсан в шутку назвала себя «Ревизорро», осмотрела огромные залы и пообщалась с президентом и инвестором СК Владимиром Николаевым. Кстати, по данным СМИ, апарт-отель, в котором живут звезды, через аффилированные структуры также принадлежит экс-мэру Владивостока Николаеву.

«Прекрасное место! Занимайтесь спортом, друзья. У вас все для этого есть», – подытожила гимнастка.

В спортивном комплексе. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

После этого супруги побывали во Владивостокском цирке на шоу Гии Эрадзе. И здесь Ляйсан тоже нашла, чем поделиться в социальных сетях.

«Я как артист старой закалки не снимала в процессе шоу. Сейчас хожу по цирку и любуюсь красотой и декорациями».

Морская прогулка на катере. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А дальше – бесконечные пешие прогулки в уютных владивостокских сквериках, поход по местному Арбату и морская поездка на катере вдоль мостов. Люди, как говорят сами артисты, их узнают, но очень удивляются, увидев на улицах города.

«Так забавно, молодежь спрашивает, что мы здесь делаем. А мы отдыхаем! Отдыхать можно и во Владивостоке, просто надо знать места».

Павел Воля, кстати, упомянул о том, что на Светланской во Владивостоке, местный Арбат, ночью очень красиво – горит иллюминация, и все светится. Через пару секунд шоумен пришел к выводу, что и днем здесь не менее прекрасно.

В завершении прогулки – трапеза в одном из самых популярных заведений во Владивостоке. Ресторан грузинской кухни «Супра» с размахов встретил звезд шоу-бизнеса, а на столе чего только не было. Ляйсан сказала, что в таких условиях тяжело не набирать лишний вес, а Павел – что обязательно все съест!

Кстати, звезды побывал и в местном океанариуме. Учреждение получило наивысшую оценку артистов.

«Это лучший океанариум в России, да что там… В мире! Мы были там три часа и мы были как дети с Павликом. Просто шикарное место», – поделилась впечатлениями телеведущая в своем личном аккаунте.

В Приморском океаанриуме. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Не исключено, что чуть позже супруги все же расскажут, для чего прилетели во Владивосток, а мы пока продолжим следить за развитием событий.

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