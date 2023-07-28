Современный горный модуль установили в одном из опаснейших мест на Камчатке

Модуль отлично оборудован. Фото: vsolodovbrief

на Ключевской сопке установили надежный горный модуль для помощи людям во время непогоды, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток».

Горный модуль это конструкция, которая напоминает дом на колесах. Он нужен для размещения людей в труднодоступных горных районах во время экстремальных погодных условий. Один из таких модулей появился у Ключевской сопки, инициатором проекта стал известный камчатский альпинист Александр Биченко. Дом оборудован печью, койками, памятками о том, как действовать в случае происшествий — куда звонить и какие данные нужно сообщить в первую очередь.

3 сентября прошлого года на Ключевской сопке произошла трагедия. При восхождении на вулкан в группе из 12 человек, 9 погибли. Из-за неправильной организации туристического маршрута, один из альпинистов сорвался и потянул за собой всех остальных людей. Трое погибли сразу. Шестеро не пережили сильного холода из-за полученных травм. Трое выживших были доставлены в больницу после того, как они несколько дней провели на ужасном морозе. Как стало известно позже, палатки в которые вернулись выжившие были сломаны скатившимися камнями, из-за чего им пришлось ждать помощь на холоде.

Этот горный дом уже называют модулем жизни. Фото: vsolodovbrief

Кто знает, как сложилась бы ситуация, если подобный модуль уже был установлен в этом месте. В любом случае теперь во время чрезвычайных ситуаций люди смогут согреться и дождаться спасателей.

Ранее, «Комсомолка» рассказывала, как глубокой ночью на Камчатке задрожал и начал светиться вулкан Ключевская сопка.

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