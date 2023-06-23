Выбрасываются бомбы на 100 метров: камчатский вулканолог объяснил, почему засветилась Ключевская сопка

Сейсмическая активность не была зарегистрирована. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

Камчатский ученый, вулканолог Дмитрий Мельников рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток», чем все-таки было за свечение, которое зафиксировали в кратере Ключевской сопки. Подробности – в материале.

По словам эксперта, в кратере Ключевской сопки началось стромболианское извержение, то есть со слабыми порывами.

– Периодически здесь выбрасываются вулканические бомбы до 100 метров над кратером вулкана. Населению ничего не угрожает, однако для туристов восхождение опасно для жизни.

Директор Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров подтвердил, что это было извержение, и также придерживается мнения, что на вулкан лучше не взбираться. Сейсмическая активность не была зарегистрирована.

В пресс-службе МЧС по Камчатке добавили, что усилилась активность не только Ключевской, но и Карымской сопки, также есть вероятность, что на вулкане Мутновский начнутся оползни и обвалы. Шивелуч, извержение которого произошло 11 апреля, и Безымянный остаются действующими.

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