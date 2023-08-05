Топ 15 мест для отдыха в Приморье: какие локации посетить, как подготовиться к поездке, что для этого нужно

В крае полно удивительных и неизведанных мест. Фото: Александра Мареха.

Последний месяц лета, но из мест отдыха только Ливадия, Андреевка и Шамора? Тревел-блогер из Владивостока Александра Мареха рассказала «Комсомольской правде – Владивосток» о том, как добраться до самых красивых мест Приморского края, как подготовить себя к путешествию и какие проекты для туристов есть в крае.

Какие места посетить?

В Приморье невероятно разнообразная природа, здесь и озера, и моря, и реки, и горы, поэтому каждый найдет себе то, что ему больше нравится. В этом плане, конечно, наш край один из самых разнообразных.

– Перечислять в каких местах точно стоит побывать – займет уж очень много времени. Я назову свой топ-15 мест, в которые я бы хотела возвращаться снова и снова:

Маяк Балюзек

Находится в Ольгинском районе, за поселком Ракушка. Доехать можно на любой машине до базы Балюзек, оттуда около 10–15 минут пешком, и вы на месте. К «морскому светофору» можно подойти вплотную, маячник там добрый. Виды открываются шикарные.

Мыс четырех скал

Он также находится в Ольгинском районе, за селом Тимофеевка. Поэтому лучше сразу ехать сразу в несколько мест одного района, так как добираться до самого муниципалитета, например, из Владивостока, довольно долго. Уже из Ольги можно добраться на любой машине, затем пешком прогуляться 15–20 минут. Предлагаем посетить красивейшую дикую бухту справа от мыса. Гулять там можно часами.

Бухта Тачингоуза

Бухты Заря и Тачингоуза находятся в Лазовском районе. К ним уже не проехать на обычной машине, да и просто так туда не попасть. Это красная зона заповедника, в которую можно попасть только с экскурсоводом. Правда цена на посещение сейчас не из дешевых, но место однозначно стоит того. На джипе можно доехать до бухты Кит. Оттуда прогуляться на сапе вдоль берега до Тачингоузы можно, но на сому прибрежную зону выходить нельзя.

Бухта Тасовая

Тасовая и мыс Столбовой тоже находятся в Лазовском районе, за поселком Преображение. После дождей добраться можно на кроссовере, а если погода сухая, то практически на любой машине. Пляж каменистый и очень длинный, знаменит своим кекуром в центре. Сюда стоит приезжать на несколько дней, чтобы посетить места, которые находятся рядом.

Парк драконов

Также расположен в Лазовском районе, только в селе Чистоводное. Доехать можно на любой машине. Пешая прогулка займет от одного до трех часов. Здесь есть несколько маршрутов, самый популярный –именно по парку. Есть еще радоновые источники, к которым можно пройти через лечебницу. В общем, гулять можно весь день.

Беневские водопады

Еще одно прекрасное место Лазовского района. Находится недалеко от села Беневское. Легковую машину лучше не испытывать, а на джипе можно доехать до поляны, от которой идет пешая тропа. Маршрут в одну сторону около 2,5-3 часов по прекрасному лесу. Главный водопад – Звезда Приморья, 25 метров высотой. Дальше, если подниматься по ключу, можно найти множество других водопадов и водоскатов.

Гора Ольховая (1669 метров)

Находится она в Партизанском районе, за селом Сергеевка. Добраться можно на подготовленном джипе или воспользоваться услугами «заброски» на ЗИЛе. Гора знаменита своим высокогорным озером – Алексеевское, которое располагается на высоте 1600м, а еще в нем водятся тритоны. Подъем на вершину занимает от 2,5 до 4 часов, все зависит от уровня подготовки. Тем, кто решил покорить вершину впервые, лучше начать с менее тяжелых подъемов, например, с Фалазы.

Бухта Ежовая

Расположена в Находкинском городском округе, за поселком Врангель, недалеко от бухты Спокойная. Можно рискнуть проехать на кроссовере, но обязательно с 4WD. Но все же лучше оставить машину перед бездорожьем и прогуляться, в среднем 40-60 минут в одну сторону. Кстати, даже, если есть джип, проезд через территорию базы, которая в непосредственной близости с бухтой, платный – 800 рублей. Наслаждаться красотой водной глади и окрестностей можно часами.

Мыс Лапласа

Находится в том же районе, что и бухта Ежовая, только идти к нему нужно со стороны Триозерья. Доехать можно на любой машине. Сейчас дорогу грейдируют очень часто, поэтому проблем с проездом, кроме большого потока машин, там нет. Пеший маршрут с Триозерья составляет от 2 до 4 часов, смотря как идти. Можно двигаться по побережью и наблюдать за красотой всех скал и камушков, а можно быстро по лесу. Если есть время и желание, можно выбрать два разных маршрута.

Долина Атлантов

Далеко не уезжая, советуем посетить долину Атлантов. Это скальный комплекс, расположенный над бухтой Спокойной. Добраться можно на любой машине и найти удобную для вас тропу, их много. Гулять там можно весь день, но в целом маршрут «от дач» занимает примерно 1–1,5 часа до центральной точки – замка.

Остров Шкота

Максимально доступное красивейшее место рядом с Владивостоком. Можно добраться на любом виде транспорта. С автобусной остановки правда придется идти около 10–12 километров в одну сторону. Обычно в летний период дорога туда похуже, чем в зимний, но в целом проезжает любая машина. Обязательно спуститесь на пляж к кекуру «Тризубец» и погуляйте вдоль шикарных скал. Летом по косе можно перейти вброд.

Остров Аскольд

На остров, как бы банально это ни звучало, можно попасть только на катере. Есть несколько вариантов. Взять экскурсию и поехать из Владивостока или из Дуная. Также можно собрать компанию от 10 человек и арендовать катер с капитаном, который доставит вас на Аскольд. На маяки, которых на острове два, по старому пути уже не пройти, теперь можно попасть с моря. Но на острове есть чем насладиться и без них.

Полуостров Клерка

Этот полуостров находится в Хасанском районе. Он расположен на военной территории, поэтому попасть туда можно только с воды и когда нет военных учений. Кака вариант, можно выйти на сапе с бухты Бойсмана и дойти до Клерка. Либо поехать организованной экскурсией из Владивостока.

Полуостров Краббе

Завораживающий красотой, один из самых крупных полуостровов Приморья находится в Хасанском районе, недалеко от поселка Гвоздево. До перешейка, ведущего к нему, можно доехать на любой машине. Дальше, если не было дождей, то на обычном джипе проехать можно, если непогода – то только на подготовленном. Гулять там можно бесконечно. Невероятные бухты и скальный комплекс не оставят равнодушными.

Мыс Сосновый

Недалеко от Краббе расположен мыс Сосновый. До бухты Льва можно доехать на чем-то повыше кроссовера. Либо организованной экскурсией на катере. От бухты маршрут занимает около 40-60 минут в одну сторону. На обратном пути лучше прогуляться по побережью, через мыс Матросова.

Как подготовить себя к походу?

Самое важное, если вы едете в составе организованной экскурсионной группы, нужно уточнить про сложность маршрута. Так как не каждый подойдет новичку.

Если вы собираетесь добираться самостоятельно, изучите всю информацию про место, куда планируете ехать, как туда добраться и возможно ли это на вашем транспорте. Можете спросить в группах путешественников или же почитать сайты.

Подготовьте все необходимое, если вы едете в труднодоступное место, лучше не отправляться в одиночку, как минимум на двух машинах будет куда надежнее.

Постройте маршрут. Это можно сделать в любом навигаторе или на любых картах. Так вы сможете рассчитать примерное время и сориентироваться, как вам лучше поступить и что лучше сделать.

Что взять с собой в поездку?

Где смотреть маршруты?

Маршруты можно посмотреть в интернете: например, Туристический портал Приморского края – здесь можно изучить более подробно интересующую вас информацию. Или сайт с веселым названием ИдиЛесом – удобный сервис с множеством треков и маршрутов, можно выбрать любой по сложности и отправиться в путь. Так же здесь можно найти себе попутчиков.

Проекты для путешественников

В Приморье существуют проекты для туристов, чтобы лучше изучить свой край и узнать что-то новое. Разработаны они для самых разных путешествий: по горам, водопадам, маякам и мысам. Посещаешь все пункты из списка и получаешь значок исследователя края.

Приморский барс

Необходимо посетить 10 гор края. Чтобы вершина считалась покоренной, нужно сфотографироваться на фоне тригопунктов (геодезической метки) или знаков. Информацию можно прочитать на сайте Федерации спортивного туризма Приморского края. Также о проекте уже подробно рассказывала «Комсомолка».

Облачная – 1854, Снежная – 1682 , Сестра – 1671, Ольховая – 1669, Мокруша – 1442, Лысая – 1560, Ливадийская (Пидан) – 1332, Литовка (Фалаза) – 1279, Скалистая (Читинза) – 1239, Воробей – 1230.

Лунный медведь

И об этой инициативе «КП» не забыла, читайте в отдельном материале. Но, если коротко, то нужно посетить 11 гор Приморского края:

Курортная – 1621, Синяя – 1487, Горелая сопка – 1472, Поворотная – 1448, Мокруша – 1443, Изюбриная – 1433, Острая – 1390, Макарова – 1366, Высота 1361 – 1361, Медвежья – 1152, Лысый дед – 1120.

Маяк Приморья

Пожалуй, эти экскурсии будут одними из самых незабываемых. Предлагаем окунуться в морские пейзажи еще в одном нашем материале. Но а для тех, кто первый раз слышит о проекте, рассказываем, для получения отличительного знака нужно сфотографироваться с 12 наиболее известными маяками края: Токаревского, Басаргина, Гамова, Брюса, Сысоева, Назимова, Неприступном, Поворотный, остров Аскольд, Балюзек, Рудный и на мысе Тобизина.

Водопады Приморья

Необходимо посетить 10 водопадов, речь идет о следующих:

Водопад Алексеевский (Усталый горыныч) – Водопад Беневской –Водопад Берендей – Водопад Воролошиловский – Водопад Неожиданный – Водопад Тигровый – Водопад Смольный – Водопады Кравцовские – Водопад Черный Шаман – Водопад Макаровский

Путешественник Приморья

Получите авторскую медаль можно сфотографировавшись на 10 мысах:

Мыс Пассека – Мыс Столбовой – Мыс Брюса – Мыс Парящей черепахи – Мыс Сосновый – Мыс Пальчатый – Мыс Лапласа – Мыс Лисученко – Мыс Четырех скал – Мыс Тобизина.

Желаем отличных путешествий, новых открытий, но главное – не забудьте взять с собой хорошее настроение.

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