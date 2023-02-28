Вид с горы Поворотная. Фото: предоставлено Артемом Родиным

Бывалые туристы, которые уже побывали во многих местах Приморья и покорили далеко не одну вершину, а может даже, и получили знак «Приморский Барс» за прохождение десяти местных гор, хотят новых впечатлений. Для любителей походов больше года назад разработали программу с довольно романтичным названием «Лунный Медведь». «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывает, где еще можно найти информацию о новом почетном знаке.

Напомним, награда вручается за восхождение на 11 вершин Южного Сихотэ-Алиня:

- гора Лысый Дед, 1120 метров;

- гора Медвежья, 1152 метра;

- гора Высота 1361, 1361 метр;

- гора Макарова, 1366 метров;

- гора Острая, 1390 метров;

- гора Изюбриная, 1433 метра;

- гора Мокруша, 1443 метра;

- гора Поворотная, 1448 метров;

- гора Горелая Сопка, 1472 метра;

- гора Синяя, 1487 метров;

- гора Курортная, 1621 метр.

Официального сайта у программы нет, но подробности всегда можно узнать на когда-то популярном «ЖЖ», там же есть пример заполнения информационного листа к фотоотчету для получения почетного знака.

– Ссылка актуальна. Ей нужно пользоваться для ознакомления и руководства к выполнению норматива, – рассказал «КП» организатор однодневных туров по пешеходным маршрутам Южного Сихотэ-Алиня и создатель программы Артем Родин.

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