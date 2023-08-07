«Кормят пять раз, растопили баньку»: застрявшие на острове Аскольд дети рассказали, как проводят время

Так выглядел лагерь, когда ребята приехали. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

В понедельник, 7 августа, с необитаемого острова Аскольд 17 детей и 12 взрослых (по уточненным данным) не смогли вернуться на материк. Шхуна почти подошла к берегу, но перевозить людей оказалось небезопасно из-за больших волн. Редакция «Комсомольской правды – Владивосток» связалась с родителями и их детьми, отрезанными от большой земли. Мы узнали, как чувствуют себя маленькие Робинзоны, оказавшиеся в ловушке в окружении бескрайнего моря.

Остров Аскольд находится в 50 километрах к юго-востоку от Владивостока в заливе Петра Великого. На нем ребята от 12 до 15 лет оказались ради молодежного научно-образовательного слета. Смена началась 25 июля. В походно-полевых условиях вместе с учеными и краеведами подростки проводили настоящие научные исследования. Ради этого они поселились в палатках, вооружились всем необходимым и примерили на себя роль покорителей дикой природы. Программа тоже была насыщенная: походы по острову, изучение звездного неба с астрономами, игры, конкурсы и традиционные вечера у костра под гитару и песни. Погода стояла отличная и до недавнего времени ничего не предвещало беды.

Вокруг лагеря равнина и холмы – никакой цивилизации. Фото: Предоставлено "КП"

Дети изучали природу острова. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

5 августа юные исследователи должны были вернуться к прежней жизни обычных школьников, но шторм, разыгравшийся в Приморье, внес свои коррективы. Из-за больших волн судно не смогло подобраться к берегу – слишком опасно. Перевозить на нем детей точно было нельзя. Ребята остались в лагере, из брезентовых палаток их переселили в щитовые тепловые дома, (деревянные дома, состоящий из крупноузловых элементов – щитов, смонтированных между собой) которые, в случае шторма должны выдержать. Как уверяют представители смены, у них есть недельный запас продуктов, вода, медикаменты и топливо.

О том, что сын вовремя не вернется домой, Юлия узнала от организаторов и поспешила позвонить ребенку.

«Поддерживаю связь с сыном по телефону. Пока обстановка, с его слов, относительно спокойная, паники нет. Одни они не оставлены, накормлены, смотрели вечером мультики. Периодически дождь идет. Из палаток детей переселили в закрытое помещение. Вроде как сыро из-за погоды, но терпимо. Сами ждем. Считаем, что лучше на острове пересидеть, чем в шторм перевозить детей. Но, конечно, лучше было бы, если бы дети уехали до непогоды».

Она также отметила, что все же организация транспортировки подвела. По словам родительницы, кое-кто успел уехать раньше остальных: четверо вожатых, которым срочно понадобилось домой, и пара краеведов. Судя по всему, еще до непогоды. Но вместе с детьми остались врач, повара, другие вожатые и сами организаторы, которые также заперты на острове. Это первый подобный случай, потому что лагерь существует лишь с 2021 года.

И если родители все же немного паникуют, то сами дети относятся к произошедшему как к неожиданному приключению. Наши юные собеседники поделились, что у одного из ребят заболело горло, но сейчас уже все хорошо, больных на острове нет. Так что вынужденные пленники стихии веселятся с оставшимися работниками, а для всех обеспокоенных они записали обращение.

«У нас всего хватает, мы живем в теплой казарме, у нас растоплена баня, пятиразовое питание, осталась большая часть вожатых. Страшно не было, мы все знаем, что рано или поздно вернемся домой», – рассказал один из воспитанников слета.

Фото сделано 7 августа, когда ребята узнали, что с возвращением домой придется подождать. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

А вот организатором пришлось успокаивать не только взволнованных родителей, но и общественность, которая скептически отнеслась к тому, что 17 детей оказались в ловушке на необитаемом острове.

«Родители относятся с пониманием, все-таки море и оно бывает непредсказуемо. Огрсостав на острове, и ученые продолжают работу в обычном режиме – игры, творческие вечера, песни у костра, лекции по краеведению и истории края. Дети поют, записывают видео родителям, все улыбаются и вообще не паникуют. Мне кажется, они даже рады этой ситуации, поскольку могут еще побыть вместе, успели уже подружиться. Некоторые родители беспокоились, но, убедившись в безопасности детей, уже успокоились».

Погода постепенно налаживается. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Прокуратуру слова организаторов пока не слишком убедили. Надзорное ведомство уже организовало проверку безопасности оказываемых услуг, а также законность перевозки детей водным транспортом и исполнение санитарно-эпидемиологических и иных обязательных норм. Также ведомство поставило на контроль обеспечение выезда группы силами МЧС России по Приморскому краю.

Напомним, ранее «Комсомольская правды – Владивосток» писала что если все пойдет хорошо, то уже завтра, 8 августа, волна уменьшится. Тогда судно сможет подойти к берегам острова Аскольд уже в 11:00.

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