За юными робинзонами на острове Аскольд отправились сотрудники МЧС Приморья

О возвращении детей рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры. Фото: Прокуратура Приморского края

Юных робинзонов, которые застряли на острове Аскольд, в 50 километрах к юго-востоку от Владивостока в заливе Петра Великого, доставили в поселок Дунай. 17 ребят и 12 взрослых должны были вернуться с молодежного слета в свои дома еще 5 августа, однако обрушившаяся на край непогода изменила все планы. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, забрать школьников и взрослых с острова и доставить их в поселок Дунай помогли сотрудники МЧС по Приморью и Государственной инспекции по маломерным судам.

«Соблюдение прав несовершеннолетних на месте контролирует заместитель прокурора ЗАТО г. Фокино Тимофей Бекжанов», – добавили представители ведомства.

Информация на том, что группа людей застряла из-за непогоды на острове Аскольд, появилась минувшим вечером, 7 августа. Однако судя по всему никто из ребят не был сильно напуган сложившейся ситуацией. Как рассказывали корреспонденту редакции организаторы лагеря, ребята были довольные и счастливые. Кроме того, у школьников было все необходимое – продукты, медикаменты, а компанию им составляли врач, повара, ученые и оргсостав.

Скучать в непогоду детям не давали: взрослые устраивали для них различные игры, творческие вечера, песни у костра. Да и с родителями ребята поддерживали связь. Корреспондент редакции пообщался с Юлией, мамой одного из мальчиков:

«Одни они не оставлены, накормлены, смотрели вечером мультики. Периодически дождь идет. Из палаток детей переселили в закрытое помещение. Вроде как сыро из-за погоды, но терпимо. Сами ждем. Считаем, что лучше на острове пересидеть, чем в шторм перевозить детей. Но, конечно, лучше было бы, если бы дети уехали до непогоды».

И все же прокуратура организовала проверку, чтобы выяснить насколько безопасны услуги лагеря, а также законность перевозки детей.

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