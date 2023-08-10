Конец эпохи: Легендарный ТЦ «Максим» во Владивостоке сравняют с землей

Демонтаж планируют завершить к концу месяца. Фото: Милана СОКОЛ

Основной владелец торгового центра «Максим» – компания «Румас-Трейдинг» с 7 августа приступила к демонтажу сгоревшего здания ТЦ, не дожидаясь окончательного решения судов. Снести аварийную постройку, которая в любой момент может обрушиться, потребовали прокуратура и комиссия по чрезвычайным ситуациям администрации Владивостока. Демонтаж планируют завершить к концу месяца, однако дальнейшая судьба территории остается неопределенной из-за идущих судебных разбирательств между собственниками. «Комсомольская правда – Владивосток» успела запечатлеть крушение «легенды».

ТЦ «Максим» был одним из крупнейших в столице Приморья. На площади в 16 000 квадратных метров располагалось почти 200 магазинов, шесть кафе и детский развлекательный центр. Торгово-развлекательное заведение, которое находилось между двух крупных жилых массивов на проспекте 100-летия Владивостока, было крайне популярно у жителей города и туристов.

Дальнейшая судьба территории остается неопределенной. Фото: Милана СОКОЛ

Напомним, рано утром 21 сентября 2019 года на четвертом этаже центра вспыхнул пожар, охвативший полторы тысячи квадратных метров, выгорели этажи со второго по шестой, более 160 арендаторов полностью или частично потеряли товар, который почти ни у кого не был застрахован. Ликвидировать мощный пожар в торговом центре удалось только на следующий день. «КП-Владивосток» подробно рассказывала о событии.

Позднее следствие установило, что возгорание возникло из-за короткого замыкания в подсобном помещении одного из кафе, не оборудованном средствами автоматического пожаротушения.

ТЦ загорелся в 2019 году. Фото: Милана СОКОЛ

ООО «Румас-Трейдинг», которому принадлежит 75% сгоревшего торгового центра, еще в июле 2021 года решил снести аварийное здание, уже тогда была угроза обрушения. Однако остальные собственники – 6 физических лиц, не согласились с этим решением и потребовали сохранить первые два этажа торгового центра.

Договориться между собой владельцы здания не смогли, после чего миноритарные собственники подали иск к «Румас-Трейдинг» о приостановке работ по демонтажу, обвиняя его в подделке документов, обосновывающих снос здания. Также от компании потребовали возместить ущерб арендаторам торговых площадей, несмотря на то, что суд признал виновником пожара владельца кафе, в котором возникло возгорание. Разбирательство продолжается до сих пор.

Владельцы здания до сих пор решают разногласия через суд. Фото: Милана СОКОЛ

В июле 2023 года городская прокуратура привлекла к проверке здания экспертов «ДальНИИС», которые подтвердили, что оно в аварийном состоянии и грозит произвольным обрушением. 3 августа результаты проверки рассмотрела комиссия по чрезвычайным ситуациям при администрации Владивостока и направила собственникам предписание о немедленном сносе строения.

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