Вопросы к МЧС: следователи возбудили уголовное дело после пожара в ТЦ «Максим»

Генпрокуратура РФ озвучила причину пожара в торговом центре «Максим» во Владивостоке, по факту которого СК возбудил уголовное дело. Напомним, что ЧП случилось 21 сентября. Тушили здание почти сутки, площадь возгорания – 1,5 тысячи квадратных метров, ущерб – не менее семи миллионов рублей.

Пожар был действительно разрушительным: выгорели три этажа. Фото: alexander_khitrov

ПОГОРЕЛЬЦЫ

Пожар случился утром, до открытия торгового центра. В здании находились немного численные сотрудники, среди которых работники кафе на четвертом этаже с говорящим названием «Саможар». Момент и «Максим» охвачен огнем. В первые часы пожара многие стали говорить о хлопке газа в ТЦ, однако версия оказалась нерабочей. Тогда заговорили о коротком замыкании.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/733370" frameborder="0"></iframe> Пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке.

Пожар был действительно разрушительным: выгорели три этажа, на которых находились бутики с одеждой, обувью, бытовой техникой и прочими товарами. Больше всего повезло предпринимателям нижних этажей, где в основном располагались ювелирные торговые точки, – огонь их практически не тронул.

Пострадавшие предприниматели понесли колоссальные убытки, к тому же товар у многих бизнесменов был не застрахован. Процедура эта сложная, да и мало какие специалисты за нее берутся. Многие бизнесмены практически полностью потеряли свой товар, а как следствие, и дело все жизни. Тогда на помощь владельцам торговых точек пришел льготный кредит, который ввели власти. Займы выдавались под один процент на восстановление бизнеса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/733361" frameborder="0"></iframe> Видео тушения пожара в ТЦ "Максим".

Чтобы хоть как-то отбить убытки, предприниматели устраивали распродажи вещей и бытовой техники из сгоревшего ТЦ. Например, немного обугленный 75-дюймовый телевизор с 4k, запахом гари и без упаковки отпускался на 40 тысяч дешевле. А «невероятно стильная» кухонная вытяжка с частично неработающими лампочками обошлась бы в 33 тысячи рублей. До пожара она стоила почти 83 тысячи. Товар подвергался воздействию влаги, но, по мнению авторов описания, «несомненно, смог бы украсить вашу кухню».

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Итоги проверок установили, что причиной появления пламени стало замыкание проводки на складе того самого кафе с говорящим названием. Причем на предмет пожарной безопасности заведение не проверяли. Вообще никогда. Сотрудники управления надзорной деятельности главка МЧС РФ по Приморскому краю не проверили кафе даже после страшного пожара в «Зимней вишне», после которого доскональному осмотру подверглись крупные ТЦ в стране.

Заведение, в котором начался пожар, должны были проверить только в декабре этого года. Фото: alexander_khitrov

А в «Саможаре» нарушения были. Установки пожаротушения в кафе не было, а пожарная сигнализация не работала. Именно из-за этого возгорание не удалось обнаружить вовремя, чтобы предотвратить столь серьезные разрушения.

- Уголовное дело по факту возгорания неисправной проводки в торговом центре «Максим» возбуждено по статье «Халатность». Из-за возникшего пожара был причинен крупный материального ущерба на общую сумму не менее семи миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.

В ведомстве добавили, что в настоящее время по уголовному делу проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

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