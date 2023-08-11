Думала, что это мусор: необычные соседи появились в квартирах у приморцев

Змея возле ТЦ «Седанка Сити». Фото: КП – Владивосток

Жители Емара пожаловались на змей в своих квартирах. Пресмыкающихся находят в помещениях даже на восьмых и девятый этажах домов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В поселке Емар всего семь домов, здесь живут работники ВДЦ «Океан». В пятницу днем приморцы начали находить в своих квартирах змей. Пока обнаружены лишь ужи, но на улице дети нашли трех щитомордников.

Змеи выползают из леса из-за обильных дождей, однако как именно они проникают в квартиры, да еще и на высокие этажи, остается загадкой.

Пока еще эти пресмыкающиеся никого не покусали, но люди все равно боятся, а чешуйчатые ведут себя совсем недружелюбно. На одном из роликов, который прислали «Комсомолке», видно, что змея принимает довольно агрессивную стойку, словно пытается защититься, а затем кидается на женщину. Однако своей цели она не достигает, ведь ей мешает ножка стола.

Службы, которая бы могла помочь с нашествием змей нет, и люди обращаются в МЧС.

Замечают змей и во Владивостоке. Так, возле ТЦ «Седанка Сити» ползучая хищница заползла в машину.

Напомним, что 11 августа в Приморье бушует стихия. О том, как страдают города и поселки края, можно прочитать в нашем материале.

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