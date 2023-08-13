Дальневосточный леопард пошел в Приморье в кино

В этом году сеть «Иллюзион» присоединилась к партнерской программе «Хранители леопарда». Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Показы фильмов во всех кинотеатрах сети «Иллюзион» теперь будут предварять уникальные кадры из жизни самой редкой кошки России – дальневосточного леопарда. Созданный сотрудниками «Земли леопарда» ролик рассказывает о том, как сохраняют единственную в мире популяцию этих животных, сообщила «Комсомольской правде – Владивосток» пресс-служба национального парка.

Ролик был создан из кадров, снятых фотоловушками, установленными на «Земле леопарда». Он рассказывает о том, где и как живет редкий хищник, что делается для его охраны и чем каждый человек может помочь спасению леопардов.

«Национальный парк и сеть кинотеатров «Иллюзион» взаимодействуют не впервые. В прошлом году в кинотеатре «Черемушки» прошла премьера фильма «Земля леопарда. 10 лет», посвященного десятилетию нашей охраняемой территории, а в этом году там же показали фильм «Морские», который сняли к 45-летию Дальневосточного морского заповедника», – рассказал руководитель отдела по связям с общественностью нацпарка Иван Раков.

В этом году сеть «Иллюзион» присоединилась к партнерской программе «Хранители леопарда» и взяла под свою опеку самку леопарда Leo 196F, получившую имя Иллюзионочка.

За особый вклад в экологическое просвещение, во время проведения фестиваля «День больших кошек» руководству сети «Иллюзион» были вручены особые регалии – именная табличка с отпечатком следа леопарда, официальный сертификат Хранителя и «паспорт» Иллюзионочки. Такую же табличку с именем леопарда установили в выставочном зале национального парка в поселке Барабаш.

«Мы надеемся, что показы роликов о жизни леопардов перед началом фильмов станут традиционными. Замечательных кадров о жизни леопардов у нас много, поэтому мы готовы постоянно обновлять контент», – добавил Иван Раков.

Программа «Хранитель леопарда» запущена ФГБУ «Земля леопарда» в 2014 году. Участники становятся своеобразными «крестными» дальневосточных леопардов. Помощь в сохранении уникальной природы дает Хранителю право выбрать леопарду имя и следить за его судьбой.

«Комсомольская правда» тоже является Хранителем леопардов – еще в 2014 году мы взяли под опеку леопардессу Leo 21F, которой дали имя Сочи. О ее жизни «Комсомолка» подробно рассказывала в январе.

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