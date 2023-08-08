В Приморье леопардесса Толстушка отдыхает от материнства

Снимок сделан этим летом. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Самку дальневосточного леопарда Leo195F «Комсомольская правда» взяла под опеку в апреле 2023 года. На тот момент пятнистая кошка то и дело попадала в фотоловушки, как-то раз даже удалось «поймать» одного из двух ее котят. Хищницу назвали в честь еженедельника «Комсомольской правды», более известного читателям как «Толстушка». Как теперь поживает наша краснокнижная любимица, читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Взрослая самка дальневосточного леопарда в самом расцвете сил. Она достаточно опытна, чтобы уверенно стоять на лапах, но еще не растеряла задор юности. Регулярно отмечается фотоловушками – уже без котят, значит они выросли и начали самостоятельную жизнь.

«Уверены, что скоро и ее повзрослевшие детки покажутся на камерах. А Толстушка сейчас «отдыхает» от материнства. Становится спокойнее, рассудительнее и постепенно учится наслаждаться текущим моментом», – рассказали редакции в пресс-службе ФГБУ «Земля леопарда».

Удачный портрет на фотоловушку. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Этим летом самка несколько раз попала в фотоловушки. На последних снимках эту грациозную красотку можно наблюдать неспешно идущей по делам или застывшей, словно ее внимание привлекла неожиданная деталь пейзажа.

Кстати, Толстушка не первая пятнистая хищница, которую «Комсомольская правда» взяла под опеку. В 2014 году редакция стала Хранителем краснокнижной кошки по кличке Сочи. Почему Сочи? Тогда во всю шла подготовка в международной олимпиаде, а вот определить мальчик или девочка леопард сразу не удалось. Остановились на нейтральном имени.

Кстати говоря, подопечная «Комсомолки» – супер-мама, в 2015 году ученые отметили, что за все время она принесла рекордное количество котят – 16 малышей. Специалисты предполагают, что хищница становилась матерью как минимум еще один раз после 2016 года. Однако в последнее время на снимках она появляется без детенышей.

Официально программа называется «Хранитель леопарда». Это титул, который присваивается человеку или организации за вклад в дело по сохранению природы Дальнего Востока и редких краснокнижных животных. Хранитель берет под символическую опеку дальневосточного леопарда и выбирает ему имя. Опекуны периодически помогают национальному парку материально, многие из них приезжают, чтобы проверить, как дела у «крестника». Среди них звезды и чиновники: полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, актер Стивен Сигал, зоолог Николай Дроздов. Певец Дима Билан, например, приезжал в Приморье в сентябре 2022 года – и проверил своего крестника – леопарда Виктора. Артист специально приехал в центр ФГБУ «Земля леопарда» в Хасанском районе.

Отметим, что в этом году национальному парку исполнилось 11 лет. В этот день, по традиции, специалисты заповедной территории озвучивают новое число обитающих в Приморском крае редчайших в мире крупных кошек, занесенных в Красную книгу. С 35 особей популяция выросла до 125!

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