Помощь всем миром, режим ЧС и уголовное дело: в Приморье разбираются с потопами после тайфуна

В крае ввели режим ЧС. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Тайфун «Ханун» обрушился на Приморье и в период с 11 по 12 августа принес бед жителям. В крае до сих борются последствиями удара непогоды. О том, какая сейчас обстановка в регионе, читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Чрезвычайная ситуация регионального уровня

Утром 15 августа в Приморье ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Об этом на встрече с директором департамента оперативного реагирования МЧС России Анатолием Елизаровым заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Введение регионального режима ЧС позволит властям и муниципалитетам более эффективно использовать имеющиеся ресурсы региона как для ликвидации последствий паводков, а также для компенсации ущерба, нанесенного стихией. Кроме того, такая мера дает возможность властям обратиться за помощью федерального центра.

Анатолий Елизаров поддержал это решение и сообщил, что в 19 муниципалитетах Приморья действуют подразделения ГУ МЧС России из соседних регионов. Пока спасатели справляются, но, в случае необходимости, МЧС готово увеличить численность своей группировки.

Многие улицы приморских городов ушли под воду. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Вода начала уходить

Как сообщило ГУ МСЧ России по Приморскому краю, в 14 муниципалитетах Приморья остаются затопленными 2945 жилых домов, 3221 приусадебный участок, 24 участка автомобильных дорог, от дорог отрезано 26 населенных пунктов.

За сутки вода ушла из 1675 жилых домов и 2334 приусадебных участков. Удалось восстановить транспортное сообщение с 2 населенными пунктами.

Сотрудники МЧС за время паводков эвакуировали и перевезли на лодках 4,5 тысяч человек, в том числе 715 детей. В 9 пунктах временного размещения, развернутых в крае, находится 326 человек, в том числе, 74 ребенка.

Центральный рынок в Уссурийске. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

В Уссурийске, Октябрьском и Надеждинском районе без электричества остаются 21 многоквартирный и 1206 частных домов. Бригады электриков начинают восстанавливать линии электропередач после освобождения от воды трансформаторов и откачки подвалов.

Помощь по-соседски

В понедельник 14 августа в Приморье приземлился первый борт с оборудованием для ликвидации последствий стихии из Сахалинской области. На нем прилетели тепловые пушки, необходимые для просушки затопленных домов, мотопомпы для откачки воды из подвалов и низин, генераторы для обеспечения электричеством домов, где нарушены центральные линии электроснабжения.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко поблагодарил за быструю своевременную помощь своего сахалинского коллегу Василия Лимаренко и всех жителей Сахалинской области.

Вода с мазутом в Уссурийске. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что в Приморский край из областного резерва оборудования направлены 133 теплогенератора и другую технику. Все необходимое доставят на двух КамАЗах вместе с сотрудниками ГУ МЧС по Амурской области, которые помогут приморским коллегам ликвидировать последствия тайфуна.

ГУ МЧС России сообщило, что из федерального резерва министерства в регионах Дальнего Востока в пострадавшие районы Приморья привезут 300 тепловых пушек, 100 бензиновых мотопомп и 240 генераторов.

Компенсация пострадавшим

Губернатор Приморья встретился в Уссурийске с жителями района Семь ветров – одного из наиболее пострадавших от паводка. Во время разговора с пострадавшими он поручил администрации города развернуть прямо в микрорайоне пункт по оказанию консультативной помощи и там же создать пункт выдачи гуманитарной помощи. Также здесь начнет работать административная комиссия по оценке ущерба, нанесенного паводком. Кроме того, Олег Кожемяко потребовал усилить работу по очистке территории, загрязненной нефтепродуктами.

Во время встречи с жителями Спасска-Дальнего, также сильно пострадавшего от паводка, глава края озвучил суммы выплат, которые люди получат за повреждение или утрату имущества.

Пострадавшим от паводков положены компенсации. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Каждому члену семьи положено по 10 тысяч рублей, если вода зашла в дом на 10 сантиметров от пола или если есть повреждения конструкции здания. Если у семьи частично повреждено имущество, заплатят по 50 тысяч рублей на человека. В случае полной утраты вещей сумма выплат составит 100 тысяч на каждого.

Сейчас на территориях, откуда вода уже ушла, начали работу административные комиссии по определению ущерба, нанесенного паводком жителям.

Пункт временного размещения. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Прорванной дамбой в Уссурийске занялись приморские следователи

Следственное управление Следственного комитета России по Приморскому краю завело уголовное дело по факту прорыва дамбы в микрорайоне Семь ветров в Уссурийске, вследствие чего несколько домов по улице Раздольной оказались в воде до уровня второго этажа. Затопило гаражный массив и корпуса Приморского государственного агротехнического университета.

Дело завели по статье 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ» и статье 293 УК РФ «Халатность».

По версии следствия, в 2022 году с подрядчиком заключили контракт по строительству дамбы в районе улицы Раздольной в городе Уссурийске. Работы надо было завершить в июне 2023 года, однако сроки постоянно переносились, что и привело к прорыву сооружения во время сильного паводка.

Роспротребнадзор открыл горячую линию

Приморское управление Роспотребнадзора открыло для подтопленцев горячую линию. Позвонив по телефону 8-914-072-42-17, жители пострадавших территорий могут получить консультацию по вопросам профилактики инфекционных заболеваний, правилам личной гигиены и тому, как провести дезинфекцию колодца, выгребной ямы, территории и помещений после затопления.

Также специалисты ведомства проконсультируют заемщиков, которые потеряли возможность выплачивать банкам кредиты из-за чрезвычайной ситуации.

Приморью угрожает следующий тайфун

Между тем, к краю подходит следующий тайфун. В этот раз под угрозой находятся районы края, расположенные вдоль его восточного побережья. Уже вечером 16 августа на Ольгинский, Кавалеровский, Дальнегорский и Тернейский районы обрушится тропический циклон LAN.

По данным Примгидромета, здесь ожидает выпадение осадков от 60 до 120% месячной нормы, ветер до 20-25 метров в секунду с порывами на морских мысах до 32 метров в секунду. В восточной части залива Петра Великого вечером 16 августа ожидает волна до 2,5 метров, а днем 17 августа – до 4 метров, накатная волна, затопление пляжей.

Уровень воды в реках восточного побережья поднимется на 0,8-1,5 метра, что приведет к выходу рек из берегов и затоплению низинных территорий.

Примгидромет утром 15 августа объявил штормовое предупреждение и просит жителей и гостей Приморья не рисковать жизнью и здоровьем, отказаться от планов отдыха и покинуть районы, попадающие под удар тайфуна.

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