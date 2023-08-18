Инвестиции, дружба и туризм: как развивается Приморье в рамках сотрудничества со странами АТР

Приморье активно влилось в сотрудничество со странами Азиатско-тихоокеанского региона. Фото: Вадим ПОПОВ

Власти Приморского края целенаправленно укрепляют внешние отношения региона, тем самым развивают его, создают еще больше точек роста. После того, как президент России Владимир Путин объявил Курс на Восток, Приморье активно влилось в сотрудничество со странами Азиатско-тихоокеанского региона. О том, какие возможности даст подобная работа краю, что мы готовы предоставить в перспективе сотрудничества с Китаем и какие меры для повышения инвестиционной привлекательности предпринимают власти, рассказал министр экономического развития Андрей Блохин.

– Андрей Игоревич, делегация из Приморского края регулярно принимает участие в международных торгово-экономических выставках. Какие возможности получают приморские экспортеры и насколько активно включается в этот процесс китайская сторона?

– Международные торгово-экономические выставки дают уникальную возможность нашим экспортерам презентовать свой товар, определиться с его спросом на иностранном рынке. Кроме того, участие субъектов малого и среднего предприятия (МСП) в международных выставках в рамках комплексной услуги Центра поддержки экспорта совершенно бесплатное. Поучаствовав в торговой выставке и заключив контракт с инопартнером, субъект МСП может воспользоваться так называемым «экспортным кэшбэком», который позволяет компенсировать расходы, связанные с экспортом продукции.

На 32-ой Харбинской международной торгово-экономической ярмарке глава региона Олег Кожемяко отметил, что подобные мероприятия – хорошая возможность представить нашим потенциальным партнерам ключевые проекты инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества в области развития инфраструктуры, промышленных парков, логистики и транспорта, сельского хозяйства, туризма.

«Приморский край давно и успешно сотрудничает с регионами Северо-Востока Китая. Убежден, что подключение к сотрудничеству других провинций КНР откроет новые перспективы инвестиционного и торгово-экономического взаимодействия между нами», – обозначил губернатор.

Министра экономического развития Андрей Блохин. Фото: пресс-служба минэкономразвития Приморского края

– Какие инициативы в сфере сельского хозяйства, экспорта были предложены китайскими партнерами? И к чему такие инвестиционные проекты могут привести ПК?

– В ходе совместных встреч коллегам презентован ряд перспективных инвестиционных инициатив. Основными направлениями сотрудничества в сельском хозяйстве являются развитие рисоводства, совместные разработки в сфере селекции и семеноводства, организация поставок молока и молочной продукции на территорию КНР, а также реализация инвестиционных проектов по восстановлению мелиоративных систем. Кроме того, обсуждались возможности осуществления экспортных поставок меда и дикоросов.

Китайские коллеги заинтересованы в сотрудничестве по данным направлениям, более того, на сегодняшний день в Приморском крае уже реализуется ряд совместных инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства. Например, строительство «Универсального терминала в бухте Суходол» (АО «Легендагро Холдинг»). Он включает в себя рыбный, контейнерный и зерновой терминалы.

На полях 32-ой Харбинской международной торгово-экономической ярмарки, которую мы упомянули выше, состоялись «Дни Приморского края» в целях повышения инвестиционной и экспортной значимости в продолжение развития взаимоотношений Приморского края и провинций Хэйлунцзян и Цзилинь. В рамках мероприятия прошли три отраслевых круглых стола.

Первый, «Инвестиционный потенциал Приморского края», участниками которого стали представители институтов развития Приморского края, приморские организации и компании с участием китайского капитала.

Второй, «Перспективы сотрудничества между Приморским краем и провинцией Хэйлунцзян в области сельского хозяйства», на котором активно обсуждались проекты для развития новых, в том числе экспортных направлений сельского хозяйства для нашего региона.

На третьем круглом столе, «Транспортно-логистический комплекс Приморского края», участники обсудили проекты развития приграничных территорий Приморского края, строительство нового сухого порта в Артеме.

Вся эта работа приводит к увеличению товарооборота, привлечению инвестиций в Приморский край, что впоследствии ведет к созданию дополнительных рабочих мест, увеличению бюджетных и налоговых поступлений.

– Как министерство экономического развития Приморского края поддерживает начинающих и опытных экспортеров, которые реализуют свою продукцию в дружественные страны?

– С 2022 года работает новая субсидиарная программа от Правительства Приморского края – «экспортный кэшбэк», которая направлена на возможность погашения части экспортных затрат при вывозе товара за пределы территории Российской Федерации. Данная поддержка реализуется в рамках региональных программ развития экспорта Приморского края и входит в план реализации федеральных проектов в целом.

Субсидия выделяется на конкурсной основе. За конкурсный сбор документов и проведение конкурса отвечает министерство экономического развития Приморского края - отдел развития предпринимательства и экспорта, Центр поддержки экспорта обеспечивает сопроводительную работу: помогает кандидатам сформировать пакет документов, получить необходимые услуги центра до начала подачи документов на конкурс.

Возмещению за счет средств субсидии подлежат затраты СМСП, произведенные в рамках заключенных контрактов в текущем году: расходы на транспортировку товаров за пределы территории РФ, оплата услуг банка по конвертации иностранной валюты, оплата таможенных платежей и расходы на маркировку товаров.

Размер субсидий предоставляется в размере 50-100% от суммы фактически произведенных экспортных расходов (но не более одного миллиона рублей).

«В Приморье действуют различные меры поддержки предпринимателей: налоговые льготы, всевозможные субсидии, государственные гарантии, пониженные ставки по микрокредитам, отсрочка по уплате процентов, продление сроков действия градостроительных и разрешительных документов. В крае появляются новые социальные предприятия, на конкурсной основе они получают гранты. Мы активно поддерживаем инновационных предпринимателей. Уже четвертый год проводим конкурс «Приморский старт», за это время поступило более 300 заявок, 30 победителей получили гранты по два миллиона рублей на реализацию своих проектов», – ранее рассказал «КП – Владивосток» Олег Кожемяко.

– В этом году ожидается открытие представительства Приморского края в Харбине. Есть ли уже прогноз динамики экспортного потенциала? Какие возможности даст представительство в Поднебесной?

– В рамках исполнения поручения губернатора по итогам инвестиционного послания на 2023 год, министерством экономического развития Приморского края подготовлено предложение об открытии представительства Приморского края в Даляне и Харбине.

Основной целью открытия представительства в Китае является представление интересов Приморского края в сфере торгово-экономического сотрудничества, в том числе: поиск потенциальных партнеров для экспорта из Приморского края, сопровождение экспортных контрактов, содействие предпринимателям в участии в выставках и ярмарках, организация и сопровождение делегаций из Приморского края, создание условий для параллельного импорта. Размещение представительства на территории города-порта Далянь и города Харбин имеет перспективное значение для увеличения торгово-экономического сотрудничества КНР.

Представительство Приморского края планируется создать на базе АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края». Ключевые показатели эффективности работы представительства определены как: количество заключенных экспортных или инвестиционных контрактов, объем поддержанного экспорта из Приморского края, количество организованных бизнес-миссий, проведенных бизнес мероприятий, деловых встреч, количество «теплых контактов» в базе контрагентов.

Правительством края в 2022 году разработана Концепция развития экспорта Приморья. Цель Концепции: увеличение неэнергетического несырьевого экспорта до 6 миллиардов долларов к 2030 году (в 2 раза к показателю 2020). Планируется достижение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса в размере 2,2 миллиарда долларов к 2024 году, а к 2030 году – 4 млрд долларов США (включая рыбную отрасль 3 миллиарда долларов).

– Совсем недавно на выставке в Харбине павильон Приморья вызвал ажиотаж у китайской стороны, о чем свидетельствовали огромные очереди. С чем это связано? Китайский бизнес очень интересует экологически чистая продукция? И чем еще мы в перспективы способны его заинтересовать?

– Приморье традиционно ориентировано на восточное направление, в 2022 году на долю наших партнёров из стран Северо-Восточной Азии пришлось более 80% приморского экспорта. Китай однозначный лидер среди них.

Причем, по итогам 2022 года зафиксирован рост в стоимостном выражении объёма экспорта из ПК в КНР такой продукции, как рыба и филе (в 1,5 раза), консервированные морепродукты (почти в 2 раза), соя (более чем в 2 раза), кукуруза (в 3,5 раза), жиры и масла (в 3,5 раза). Цифры говорят о том, что действительно экологически чистые товары вызывают интерес у китайских потребителей.

Кроме того, на выставке в Харбине пользовались большой популярностью продукция «Эко тойс» и ООО Рыбоперерабатывающий комбинат «БОЛЬШЕКАМЕНСКИЙ» производящий консервированную продукцию из рыбы и морепродуктов (консервы из печени трески, форели, нерки, шпроты из сельди; копченая устрица, спизула, трепанг, трубач, мидии), консервированный натуральный краб, осьминог, кукумария, анадара).

Сейчас мы готовимся к усилению торговли с Китаем не только за счёт роста возможной номенклатуры позиций (продукция лесопереработки, экологичная продукция сельского хозяйства, рыбная продукция), но и с точки зрения логистики.

Регион готов предложить совместный проект по строительству моста Полтавка-Дунин на условиях концессии. Такой важный инфраструктурный объект способствовал бы увеличению грузообмена между нашими странами. Также выгодной станет модернизация портов и строительство логистических центров в Хасанском муниципальном округе.

Приоритетными для сотрудничества между нашими странами могут стать сельскохозяйственные проекты. Ряд инвесторов из Китая готовы работать в сельском хозяйстве и использовать мелиоративные приморские земли под высаживание риса, развивать молочное животноводство и кормопроизводство. А для российской стороны интересно размещение своих производств на территории свободной экономической зоны провинции Хэйлунзян. Олег Кожемяко предложил создать российско-белорусско-китайский завод по выпуску сухого молока.

Рассчитываем, что инвесторы из КНР также расширят свое участие в проектах по строительству современных высокотехнологических производств по глубокой переработке сои с выходом продукции на зарубежный рынок; приморские предприятия заинтересованы в организации на соседней территории переработки дикоросов, меда и продуктов сельского хозяйства для дальнейшей реализации ее в Китае.

– Какие меры для повышения инвестиционной привлекательности предпринимает Правительство края?

– По итогам 2022 года инвестиции в основной капитал Приморского края составили порядка 328 млрд рублей, что составило рост на 13% по сравнению с предыдущим годом. Для обеспечения такого результата Приморским краем проведена масштабная работа по улучшению инвестиционного климата в регионе.

В 2022 году в Приморском крае внедрен «Региональный инвестиционный стандарт» – система поддержки инвестиционных проектов, направленная на улучшение условий ведения инвестиционной деятельности на территории края состоящий из пяти элементов.

Для эффективной помощи предпринимателям в решении различных вопросов еженедельно под руководством заместителя председателя правительства Приморского края Николая Стецко проводится «Час инвестора». Суть этого формата в организации прямого оперативного взаимодействия инвестора с заместителем Председателя Правительства Приморского края, курирующим экономическое развитие, и отраслевыми органами власти Приморского края для разрешения проблем, возникающих при реализации инвестиционных проектов. За семь месяцев этого года рассмотрены вопросы 70 инвесторов.

Раз в два месяца проводится Инвестиционный совет при Губернаторе Приморского края с участием органов исполнительной власти и представителей бизнеса. Совет создан для повышения эффективности проводимой на территории региона инвестиционной политики, формирования конкурентоспособной среды, а также для создания комфортных условий для осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности. В рамках Совета обсуждаются планируемые инвестиционные проекты на территории Приморского края.

Правительство Приморского края реализует программу «Повышение инвестиционной привлекательности Приморского края», в рамках которой утверждено 10 проектов. Проекты направлены на повышение показателей Национального рейтинга инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Реализация и ежегодная актуализация проектов происходит при участии бизнеса и деловых объединений.

Так, за 3 года произошло сокращение сроков получения разрешительной документации на строительство многоквартирных домов со 150 до 90 дней, сроков подключения к электросетям – с 80 до 46 дней. Впервые за время ведения рейтинга оценка консультационных и образовательных услуг, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе составила 4,6 из 5 баллов, что соответствует уровню регионов-лидеров.

Создаются производственные площадки с необходимой внешней и внутренней инфраструктурой для реализации инвестиционных проектов. Правительство Приморского края привлекло бюджетный кредит в размере 1,2 миллиарда рублей на создание промышленного парка «Большой Камень». Заключено 6 соглашений с резидентами. Объем инвестиций превысит пять миллиардов рублей, планируется создание более 300 рабочих мест.

На увеличение объема привлечённых инвестиций повлияло и оперативное принятие антисанкционных мер поддержки бизнеса в 2022 году. С момента введения санкционных ограничений был незамедлительно организован мониторинг состояния экономики.

Продлены сроки действия градостроительных и разрешительных документов; введен мораторий на повышение налогов для юридических и физических лиц, мораторий на расторжение договоров аренды земельных участков с инвесторами, на штрафы для проектов ГЧП и другие меры. Также принята упрощенная процедура аренды земельных участков без торгов для предпринимателей под производство импортозамещающей продукции.

– Помимо экспорта, сейчас активно развивается и туризм. Жители Приморского края активно рассматривают Поднебесную для путешествий, а китайцы уже приезжают к нам. Можно ли говорить об итогах, как это повлияло на развитие региона и увеличение бюджета для развития турпотока с начала года?

– С начала возобновления пассажирского сообщения между РФ и КНР с февраля 2023 года по 1 августа на территорию Приморского края с целью туризма въехало почти 37 тысяч граждан КНР. По прогнозу, при возобновлении безвизового Соглашения туристический поток увеличится в 3 раза.

Если говорить о налогах, то они за 1 полугодие текущего года превысили 1 млрд рублей, то есть показывают значительный прирост к прошлому году (63%). В целом мы видим увеличение иностранного потока в край. Мне кажется пока рано говорить об итогах.

Такими темпами мы в скором времени не только догоним, но и значительно превысим уровень обмена туристами с КНР 2019 года.

«Одной из эффективных мер поддержки стала программа стимулирования внутренних турпоездок по России, предусматривающая возврат части денежных средств, потраченных туристом – туристический кэшбэк. Этой программой воспользовались 350 тысяч россиян. Эту программу, безусловно, необходимо продолжать. Предлагаю продлить программу до 2024 года включительно и увеличить размер возврата средств для семейного туризма, уделить особое внимание пенсионерам», – подчеркнул глава региона.

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