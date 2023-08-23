Не хватает ведер и людей: подрядчик оставил школу во Владивостоке без крыши перед мощным ливнем

Потоп в актовом зале. Фото: принтскрин видео.

Из-за сильных ливней во Владивостоке страдают не только улицы и дороги, но и образовательные учреждения. В социальных сетях появилось видео с потопом в школе № 74 на Харьковской улице. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На кадрах ролика учителя своими силами пытаются справиться с последствиями непогоды: они поставили несколько ведер в актовом зале, чтобы вода стекала в них, и все равно можно заметить, что пол уже промок. В итоге здание оказалось затоплено с 4-го по 1-й этаж.

Учителя рассказывают, что минувшим днем, 22 августа, строители начали менять кровлю и сняли старое покрытие крыши, однако работы не завершили. О том, что погода во Владивостоке ухудшится 23-го числа, рассказывали синоптики, администрация и СМИ, так что подрядчик не мог не знать о предстоящем дожде.

Педагоги переживают за ремонт, а также за оборудование и школьные учебники в библиотеке. С потопом они справляются своими силами, но им не хватает ведер и людей.

Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу мэрии:

«Управление образования выезжало на место, ситуацию взяли под личный контроль. Когда установится хорошая погода, специалисты возобновят ремонт. К началу учебного года все последствия будут устранены», – заявили в администрации Владивостока.

Напомним, что 23 августа на Владивосток обрушился мощный ливень, затопивший многие улицы и дороги. В городе выпало уже 80 миллиметров осадков при месячной норме в 176 миллиметров. Отметим, что другие муниципалитеты также пострадали из-за непогоды.

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