На город снова обрушилась непогода. Фото: Руслан НОВИКОВ

В Приморском крае продолжается ликвидация последствий сильных ливней и наводнений. Непогода не обошла стороной Владивосток, особенно сильно пострадал частный сектор в пригороде. У людей затопило дома, мебель, технику и приусадебные участки. Ущерб от удара стихии оценивают комиссии. Специалисты уже осмотрели 158 жилищ, по предварительным данным, всего пострадали 630 домов. Но важно отметить, сильные дожди снова обрушились на город 29 августа, не исключены новые подтопления.

Ежедневно в разных районах города трудятся 11 комиссий по оценке ущерба. Эксперты уже посетили часть домов в районе железнодорожной станции «Спутник» вблизи реки Богатой. Довольно сильно затопило улицу Академика Комарова. Всего здесь предстоит обследовать около 100 адресов. Ранее представители комиссий осмотрели пострадавшие жилища на улицах Пшеницына, Нефтеветка, Борисенко и других. Работа по оценке имущества продолжится после того, как завершится сильный дождь, снова накрывший город.

Отметим, комиссии сформировали с момента первых подтоплений – 24 августа. Их цель – сформировать заключения, по итогам которых можно будет определить суммы выплат. Размер помощи зависит от того, насколько сильно пострадало имущество. 10 тысяч рублей горожане получат при подтоплении помещений на 10 сантиметров и более, или при повреждении конструкции дома. На выплату в 50 тысяч рублей могут рассчитывать люди, имущество которых частично утрачено или повреждено без возможности восстановления. По 100 тысяч рублей получат пострадавшие при полной утрате имущества. Важно напомнить, что компенсация положена каждому члену семьи. Помимо этих выплат жителям, которые получили вред здоровью во время ЧС, положены единовременные пособия в 200 или 400 тысяч рублей, в зависимости от тяжести.

Представители комиссий по оценке ущерба осматривают пострадавшие от наводнения жилища. Фото: vlc.ru

Для оценки ущерба в доме необходимо подать заявление в администрацию Владивостока. Направить его можно через интернет-приемную на официальном сайте, либо привезти на Океанский проспект, 15/3. Специалисты посетят пострадавших в течение 10 дней с момента обращения. Необходимо предъявить паспорт.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», из-за мощных дождей и выхода рек из берегов в Приморье с 15 августа действует режим ЧС регионального характера, а с 25 августа – федерального уровня. Это позволит региону получить дополнительную помощь. Работа по ликвидации последствий удара стихии продолжается во всех муниципалитетах. Во Владивостоке задействованы бригады по ремонту дорог, наведению санитарного порядка, промывке и восстановлению сетей ливневой канализации, и обновлению разметки. Чтобы город вернулся к привычному темпу жизни, специалисты трудятся в круглосуточном режиме.

Сотрудники муниципального предприятия прочищают сети ливневой канализации. Фото: vlc.ru

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