Откликнулась почти вся страна: гуманитарная помощь для подтопленного Приморья продолжает поступать

Наводнения затронули около 320 хозяйств. Фото: Вадим ПОПОВ

Ударные дожди учинили бед в Приморском крае. Многие муниципалитеты остаются отрезанными от транспортного сообщения. Вода продолжает пребывать, реки выходят из берегов, заново затапливая территории. Силы краевых властей, муниципальных служб, дорожных и коммунальных ведомств брошены на ликвидацию последствий стихии. Огромная работа лежит на плечах спасателей, группировка которых усилена за счет специалистов, прибывших из других регионов.

В крае продолжает действовать режим ЧС федерального характера. Число затопленных районов увеличивается. Однако ситуации на контроле региональной власти и глав ведомств. О подтоплениях и работе спасателей в интервью рассказал министр по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморья Александр Златкин. Подробности – в материале «КП-Владивосток».

– В каких районах края наиболее сложная обстановка?

– Неблагоприятный прогноз синоптиков, практически полностью оправдался. Сильный дождевой заряд пришел на территорию Приморья практически повсеместно. Во время последнего удара стихии наибольшее количество осадков выпало во Владивостокском городском округе и в Хасанском районе. Поэтому подтопления возникли именно на этих территориях, в частности сильно пострадали Славянка, Андреевка. На местах работают специалисты, привлечена техника по откачке воды.

– Ситуация, которая произошла во Владивостоке и в целом по краю, похожа на ту, что была на прошлой неделе, когда резко и мощно зарядил ливень?

– Да, это сопоставимо по воздействию. При этом промежутки между этими явлениями оказались совсем маленькие. Вода не успела еще уйти от прошлых подтоплений. Более того, дождь сопровождался сильным ветром, а это дополнительное воздействие на инфраструктуру и коммуникации.

Александр Златкин. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

– Были ли раньше такие аномальные по количеству и силе дождей месяцы?

– Вспоминаю прошлый год, когда пик удара стихии пришелся на сентябрь, все тогда говорили, что это небывалое явление за всю историю метеонаблюдений. Ну и снежные заряды зимой тоже были высокие по показателям. Но этот год явно побил прошлые рекорды.

– Владивосток затопило, после того, как наводнения случились в Уссурийске и других муниципалитетах. Это второй фронт борьбы с непогодой?

– Для нас уже фронтов нет, они вокруг. Мы работаем по ситуации. Усиливаем свои группировки там, где обстановка наиболее тяжелая. Вынуждены маневрировать имеющимися силами. Но отмечу, в настоящий момент в крае работают 900 спасателей. И с учетом прогнозируемого ухудшения ситуации возможно будут еще привлекаться специалисты.

– Кто вошел в состав группировки, это местные спасатели?

– Нет, помимо приморских специалистов к ликвидации привлечен спасцентр из Амурской области и коллеги из других регионов Дальнего Востока. Краевая государственная противопожарная служба и ГУ МЧС России по Приморскому краю перевели свои строевые части на двухсменный режим работы. Высвободившиеся силы также направлены на спасательные мероприятия.

– Могут ли к работе спасателей присоединиться обычные жители края?

– Понятно, что, например, при спасении на воде на лодках, важен быстрый и качественны результат, и вся ответственность ложится на профессиональных спасателей. Но обычные люди с первого дня оказывают большую помощь специалистам. Общая беда объединяет, и жители Приморья доказали, что они сплоченные и неравнодушные.

– Еще есть населенные пункты, отрезанные от большой земли?

– Безусловно есть. Но говорить о конкретном количестве крайне сложно. Ситуация меняется в короткие сроки. Отсутствие транспортного сообщения специалисты стараются исправить как можно быстрее. Перемывы и подтопления наблюдаются практически во всех районах края. Особенно сложная ситуация в Хасанском окруе, людей эвакуировали, в том числе с помощью сил ТОФ, на корабле.

– Скажите, а какая работа ведется по предупреждению отдыхающих? Ведь не только реки выходят из берегов, но меняется и ситуация на морском побережье, особенно учитывая сильный ветер.

– Безусловно – одна из важнейших составляющих нашей работы – непрерывное оповещение людей, находящихся или проживающих на побережье. Неблагоприятная обстановка, например, в Хасанском районе, в туристической зоне. Много суток продолжается оповещение с помощью смс и голосовых устройств.

– Существует вероятность отмены авиа-, железнодорожных или морских перевозок?

– Все зависит от развития ситуации и интенсивности паводков.

– А какая ситуация с дорогами?

– Пропускная способность федеральной трассы ожидаемо может снизиться. Что касается муниципальных участков, ответвлений от магистрали – обстановка может развиваться по – разному. Опять же все зависит от паводков, предсказать развитие которых крайне сложно. Но переливов много. Какие-то можно преодолеть, какие-то непроходимые.

– Как считаете, могут ли жители Приморья сейчас выезжать куда-то не очень далеко, например, а дачу или в пригород, или лучше вообще воздержаться от подобных поездок?

– Много раз мы уже говорили, что далеко не все сознательно подходят к осмыслению поступающей официальной информации. Не реагируют на то же смс-оповещение. В этот раз тоже возникли ситуации из-за банального несоблюдения рекомендаций и мер безопасности. Приходилось эвакуировать людей. Конечно, лучше пока воздержаться от любых дальних поездок, походов.

В тех местах, где возможно подтопление, правительством и органами местного самоуправления заранее подготовлен транспорт для вывоза жителей из этих опасных зон. Открываются дополнительные пункты временного размещения.

– В прошлую непогоду были случаи гибели домашнего скота и птицы. Что посоветуете жителям сельской местности?

– Если есть такая возможность, то конечно стоит заранее обезопасить живность, отвести куда-то на возвышенность. Но, если вода уже подступает, в первую очередь нужно думать о своей жизни и здоровье.

– Прошлый разгул стихии нанес региону огромный ущерб, по предварительным данным, на семь миллиардов рублей, об этом говорил глава края Олег Кожемяко. Сейчас о каких-то новых данных рано спрашивать?

– 25 августа правительственная комиссия РФ приняла решение о введении вПриморье уровня ЧС федерального характера. Ущерб предварительно оценен как раз в эту сумму, но безусловно, он уже увеличился. Более точно подсчитать можно будет после схода воды.

– Давайте обсудим экологический аспект. Где-то вымывало мусорки, туалеты, подмыло кладбища, произошел разлив мазута.

– Безусловно, вода вымывает все, в том числе попадает в промышленные помещения. Остановить этот процесс во время ЧС невозможно, приходится только реагировать постфактум, проводить очистку. Это неотъемлемая часть аварийно-восстановительных работ. Стоит отметить, что всего из трех затопленных районов – Уссурийский, Спасский и Дальнереченский, бытового мусора было вывезено больше 11 тысяч тонн.

– Как обстоят дела с гуманитарной помощью, продолжат ли работу пункты по ее сбору?

– Помощь региону оказывается с разных сторон. Много кто откликнулся на нашу беду. Более 70 тонн груза поступило из братской Республики Беларусь, порядка 40 тонн необходимых товаров, в первую очередь детских, доставили из Туркменистана. Представители Вьетнама собрали продукты. Что касается регионов – откликнулась почти вся страна. Поступило необходимое оборудование для просушки домов, откачки воды.

Размещена информация о пунктах сбора гуманитарной помощи и фондах, которые привлекают денежные средства для пострадавших. Работа ведется непрерывно.

– Когда работа спасателей считается выполненной? Нужно дождаться схода воды или учесть еще какие-то моменты?

– На самом деле специалисты работают и когда вода сойдет после аварийно-спасательных работ приступают к восстановительным. Уборка мусора, очистка помещений, помощь людям в перемещении имущества, доставка продуктов.

– А сейчас спасатели чем заняты?

– Организуют лодочные переправы, производят обходы домов, проверяют, не остались ли люди, которых нужно эвакуировать. Если попадаются домашние питомцы, то спасают и их. Также, где возможно откачивают воду, просушивают помещения, убирают мусор. Огромный комплекс и спектр работ.

– Какая самая частая просьба к спасателям от пострадавших?

– В первую очередь люди просят помочь вынести вещи первой необходимости. Также неравнодушные люди помнят о соседях, подсказывают специалистам кому еще необходима их помощь.

Отметим, глава Приморья Олег Кожемяко лично курирует работу по ликвидации последствий ЧП, посещает пострадавшие районы. Все силы властей брошены на то, чтобы край как можно быстрее вернулся к привычному темпу жизни. Но работы предстоит действительно много.

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