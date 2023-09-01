Выжидал людей в лесу: медведю, сожравшему охранника, одной жертвы оказалось мало

На человека набросился медведь. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Приморском крае разгадали тайну пропавшего охранника на вахте в лесу близ села Черемшаны. На рабочем месте нашли лишь ботинок и телефон. На место выехали специалисты охотнадзора и полиция. Собеседник ведомства сообщил редакции, что среди деревьев их ждала жуткая находка – растерзанное тело и дикий зверь, который хотел еще крови.

Стоило инспекторам подойти ближе к месту, где медведь оставил свою жертву, как тут же появился хищник и напал на людей. Пришлось стрелять. У тела несчастного охранника лежала туша зверя.

Напомним, сначала местные жители предположили, что человека утащила в лес тигрица, так как якобы кто-то слышал в том районе ее рычание. Все оказалось иначе, но не менее трагично, как предполагалось.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Партизанске медведь напал на человека. Предварительно, ЧП произошло в черте города, но стоит сразу оговориться: в районе Первой шахты много частных домов, территория граничит с лесным массивом. Судя по всему, именно оттуда и пожаловал хищник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хищники всегда так делают: оправдана ли паника по поводу выхода тигров к людям в Приморье

В Приморье эксперты прокомментировали выход тигров из леса после наводнений (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.