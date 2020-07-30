30 Июль 2020 2020-07-30T09:47:38+03:00

Специалист рассказал, что акула-мако не способна растерзать человека, но серьезно поранить ребенка в силах [видео]

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Море, которое в этом году успело знатно прогреться, привлекло внимание не только отдыхающих в Приморье, но и зубастых. Речь, разумеется, об акулах. Власти Владивостока даже обнародовали список мест, где запрещено купаться как раз из-за того, что там не исключена встреча с опасными хищниками. Как оказалось, дальневосточники не только успели заметить акулу, но даже успели заснять ее на камеру.

Накануне в сети появилось такое видео. Автор утверждает, что кадры сделаны возле острова Ханган, что в районе Большого Камня. Довольно крупная сине-белая акула выпрыгивала из пучины. Судя по снятому «кино», рыба агрессивная.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/793424" frameborder="0"></iframe> «Вон она!»: прыжки самой быстрой акулы в мире сняли на камеру в Приморье.! другой источник

Позже выяснилось, что жители Приморья встретили самую быструю акулу в мире. Более того, во многих рейтингах ее относят еще и к самым опасным.

- На видео акула-мако. Она, действительно, самая быстрая акула. Узнать ее можно по светлому брюху. Да и тот факт, что она на видео выпрыгнула из воды, указывает именно на это, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» профессор Владимир Раков, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН. – Высота ее прыжка достигает 6 метров. Этот вид здесь можно встретить довольно часто. Опасность для людей она может представлять, но, разумеется, не наравне с белой акулой. Мако не способна растерзать человека, но схватить и покалечить ребенка или подростка вполне может.

Профессор также пояснил, что при помощи таких прыжков акула оглушает рыбу, чтобы потом было легче ее поймать. Поэтому если вы видите такие пируэты, знайте – акула на охоте.

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ИСТОЧНИК KP.RU