«Вон она!»: прыжки самой быстрой акулы в мире сняли на камеру в Приморье
Море, которое в этом году успело знатно прогреться, привлекло внимание не только отдыхающих в Приморье, но и зубастых. Речь, разумеется, об акулах. Власти Владивостока даже обнародовали список мест, где запрещено купаться как раз из-за того, что там не исключена встреча с опасными хищниками. Как оказалось, дальневосточники не только успели заметить акулу, но даже успели заснять ее на камеру.
Накануне в сети появилось такое видео. Автор утверждает, что кадры сделаны возле острова Ханган, что в районе Большого Камня. Довольно крупная сине-белая акула выпрыгивала из пучины. Судя по снятому «кино», рыба агрессивная.
«Вон она!»: прыжки самой быстрой акулы в мире сняли на камеру в Приморье.! другой источник
Позже выяснилось, что жители Приморья встретили самую быструю акулу в мире. Более того, во многих рейтингах ее относят еще и к самым опасным.
- На видео акула-мако. Она, действительно, самая быстрая акула. Узнать ее можно по светлому брюху. Да и тот факт, что она на видео выпрыгнула из воды, указывает именно на это, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» профессор Владимир Раков, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН. – Высота ее прыжка достигает 6 метров. Этот вид здесь можно встретить довольно часто. Опасность для людей она может представлять, но, разумеется, не наравне с белой акулой. Мако не способна растерзать человека, но схватить и покалечить ребенка или подростка вполне может.
Профессор также пояснил, что при помощи таких прыжков акула оглушает рыбу, чтобы потом было легче ее поймать. Поэтому если вы видите такие пируэты, знайте – акула на охоте.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Акулы, медузы-крестовики и спинороги: жителей Владивостока предупреждают об опасности купания в море
Рассказываем о том, как себя вести при встрече с акулой и что делать, если вас ужалила медуза (подробности...)
«Акулы в Приморье могут приплыть вслед за рыбой» - ученый
Причиной тому может стать теплая погода и высокая температура воды (читать дальше...)
ИСТОЧНИК KP.RU