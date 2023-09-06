На поиски пропавших на Камчатке пожилых туристов отправился вертолет МИ-8

Туристы должны были добраться до пункта назначения 5 сентября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Камчатские туристы, которые последний раз выходили на связь 27 августа и должны были вернуться 5 сентября, до сих пор не объявились. На поиски туристов отправили вертолет МИ-8 МЧС России. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

О том, что мужчины до сих не вернулись, все еще не вышли на связь, а на их поиски отправили вертолет, редакции рассказала специалист по связям с общественностью КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» Александра Радченко.

Как поделились в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю, на борту МИ-8 находится личный состав поисково-спасательного отряда ГУ МЧС и поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД». Сотрудники ведомства активно взаимодействуют с руководством природного парта «Вулканы Камчатки» и гидами туристических групп, которые следуют по тому же маршруту, что и мужчины.

Напомним, что 72-летние Александр Благуляк и Геннадий Кочкин отправились в поход из поселка Ключи Усть-Камчатского района 4 августа. Путь их проходил через стоянку «Подкова», ледник Богдановича, перевалы Безымянный, Толбачик, Толуд и должен был завершиться на стоянке «Клешня» 25 августа. Однако к назначенному сроку мужчины не добрались до пункта назначения, а через два дня позвонили и сообщили, что из-за непогоды переносят контрольный срок и доберутся до конечной точки 5 сентября.

Напомним, что в конце августа на Камчатке вулкане Авачинский погиб турист, прилетевший в край из Санкт-Петербурга. Молодой человек поругался со своей спутницей, ушел от нее и после пропал. Обеспокоенная девушка обратилась к спасателям, которые искали его два дня, но нашли лишь бездыханное тело.

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