Логистика – особенность развития региона: Приморский край презентует множество интересных проектов на ВЭФ

На ВЭФ приехали представители ряда крупнейших государств. Фото: Мария КАЮРОВА

Представители ряда крупнейших государств, которые приехали на VIII Восточный экономический форум во Владивосток, уже третий день проводят одну за другой важные встречи и презентуют интересные проекты. Чего ждать от этого Форума, рассказала председатель приморского правительства Вера Щербина.

– Первый день ВЭФ 10 сентября совпал с последним выборов губернатора Приморья. Вы участвовали в голосовании? Если да, каким из трех дней воспользовались?

– Конечно же я проголосовала в самый первый день, это участок, к которому я приписана, я проживаю рядом с 13 школой.

– Но теперь перейдем к теме ВЭФ. Приморский край готовился к мероприятию в условиях наводнений. Пришлось ли из-за этого как-то скорректировать программу форума?

– Подготовка – это очень длительный процесс. Мы работаем над всей инфраструктурой – гостиницы, рестораны, спортивные мероприятия, работы по благоустройству. Мы все являемся очевидцами того, что происходило. Это и сход грунтовых пород, которые приходилось убирать, ливневые канализации не выдерживали, хоть их и открывали, очень много разрушено дорожного полотна. Некоторые ремонтные работы, в том числе и по благоустройству, пришлось проводить повторно.

Председатель краевого правительство Вера Щербина. Фото: Мария КАЮРОВА

– На Восточный экономический форум приедут руководители представители самых разных федеральных ведомств и министерств. Собирается ли правительство Приморского края воспользоваться возможностью, чтобы на прямую обсудить вопросы дополнительной помощи и поддержки по ликвидации последствий этих масштабных наводнений?

– Мы ожидаем порядка трех тысяч гостей. Конечно же это и федеральные органы власти, и зарубежные гости, представители бизнеса. Тем не менее вопросы финансовой помощи мы обсуждать на форуме не будем, поскольку эта работа у нас уже выстроена. Сейчас у нас трудится штаб под руководством губернатора Олега Кожемяко. Сейчас мы готовим все необходимые пакеты документов для финансовой помощи.

– Как в целом вы оцениваете, подготовился ли край к ВЭФ?

– Конечно же, готовность у нас стопроцентная. Мы проверили все направления, которые задействованы прямо или косвенно в подготовке форума – это вопросы безопасности, связи, работы аэропорта и комфортное проживание в первую очередь. Все это выполнено, все службы отчитались.

– Улица Дальнего Востока – одна из главных точек притяжения и обсуждения на ВЭФ. Что же представляет из себя павильон Приморского края?

– Мы каждый год готовим концепцию, чем привлекателен Приморский край, что мы можем показать. И если в прошлом году у нас было название «Мировой океан», то в этом «Важнейший транспортный логистический узел». Мы очень много внимания уделяем логистике, поскольку это особенность развития Приморского края.

– Будет ли стоять вопрос о логистической системе в повестке форума?

– Однозначно, на сессиях мы привлечем экспертов и специалистов в этой теме. Этот вопрос пройдет красной нитью, но я бы хотела сказать, что есть очень много тем для обсуждений. Даже те выставки, которые мы организовали на площадке нашего павильона, они касаются и развития промышленности, мы показываем беспилотные аппараты, которые начали выпускать на территории Приморья. Презентуем проекты в области туризма, спорта и других не менее важных сфер.

– А будет ли доступ к павильону у гостей и жителей приморской столицы?

– До 13 числа кампус ДВФУ и мероприятия форума, могут посетить только участники ВЭФ, но с 14 по 17 число все желающие могут посетить Улицу Дальнего Востока. Но для этого нужно обязательно зарегистрироваться.

– А задействован ли Приморский край в международной повестке ВЭФ?

– Конечно же, мы ожидаем гостей из КНР, Лаоса, Вьетнама, Филиппин, Белоруссии и других стран. Они участвуют и в деловой программе, будут встречи, как на уровне губернатора, так и на моем.

Отметим, что правительство края планирует заключить более 30 соглашений. Договоренности сторон коснутся различных отраслей экономики. Так, например, уже подписано соглашение о взаимодействии с инвестиционными компаниями в сфере транспортно-логистической инфраструктуры. Одно из соглашений заключено между краевым Правительством и ПАО «ТрансКонтейнер».

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