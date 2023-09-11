Парк развлечений с курортно-гостиничным комплексом на острове Русский построит резидент ТОР «Приморье»

«Мантера» планировала вложить около 32 миллиардов рублей в реализацию парка на Русском. Фото: Руслан НОВИКОВ

Курортно-гостиничному комплексу с парком развлечений на острове Русский – быть. Соответствующее соглашение подписали на площадке ВЭФ-2023, назвав сумму инвестиций – 26,8 миллиарда рублей (15 миллиардов было названо в 2015 году). Комплекс может дать порядка 1200 рабочих мест. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Соинвестор «Восток Резортс» принадлежит директору сочинской игорной зоны «Красная Поляна» Дмитрию Анфиногенову. Обе компании заключили соглашение с Mantera Group семьи экс-губернатора Кубани Александра Ткачева. «Мантера» планировала вложить около 32 миллиардов рублей в реализацию парка на Русском.

Согласно концепции, в парке появятся гостинично-административный комплекс, агрофуд-парк, семейный развлекательный центр и аттракционы.

«Остров Русский – особое место для Владивостока и всего Приморья. Мы продолжаем развивать его, принимая новые решения и поддерживая инвесторов. Вместе с тем должны сохранить общую направленность развития острова, связанную с наукой, образованием. Уже построены музыкальная школа, хореографическое училище. Будем создавать условия для того, чтобы остров становился местом отдыха для жителей Владивостока и точкой притяжения для туристов», – поделился полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

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