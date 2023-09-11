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НовостиВладивосток11 сентября 2023 9:13

Во Владивостоке номерной фонд нового пятизвездочного отеля на 90% занят гостями ВЭФ

Приморье занимает одну из лидирующих позиций по приросту турпотока
Павел САХАРОВСКИЙ
Сейчас отель работает в тестовом режиме.

Сейчас отель работает в тестовом режиме.

Фото: Ярослав ЮРИН

В скором времени во Владивостоке полноценно заработает отель RODINA Residences Vladivostok, который сейчас работает в тестовом режиме. О развитии туризма и гостиничной сферы рассказал генеральный директор управляющей компании «Отель Менеджмент» Евгений Тонкачеев, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Отель со 104 номерами расположится на мысе Бурный. Здесь появится набережная с вертолетной площадкой, а также один из самых больших спортивных комплексов.

Гостиничная сфера и туризм тесно связаны друг с другом.

Гостиничная сфера и туризм тесно связаны друг с другом.

Фото: Ярослав ЮРИН

Евгений Тонкачаеев отметил, что Приморье среди 8-9 регионов России занимает лидирующую позицию по приросту турпотока, который в этом году достиг 44%:

Турпоток в Приморье достиг 44%.

Турпоток в Приморье достиг 44%.

Фото: Ярослав ЮРИН

«Край фактически вырвался в первую тройку и лидирует с большим отрывом. Это объясняется развитием инфраструктуры и появлением новых отелей. Гостиничный рынок – часть туристической сферы, которая активно развивается. Основная часть гостей пребывает сюда из соседних регионов, особенно оттуда, где нет моря. Людям интересен Владивосток за счет своей атмосферы».

Вид из окна.

Вид из окна.

Фото: Ярослав ЮРИН

По словам Евгения Тонкачеева, отель учитывает все тренды отрасли и особенно ждут сюда гостей из Азии:

«В Китае растет уровень жизни, порядка ста миллионов китайцев готовы ездить в продолжительные туристические поездки и тратить серьезные суммы. Мы очень рассчитываем на этот поток».

Одно из главных направлений по привлечению гостей из Азии – официально организованный игорный бизнес.

Комната в отеле.

Комната в отеле.

Фото: Ярослав ЮРИН

Президент управляющей компании Legenda Руслан Терекбаев добавил, что туристическая отрасль – важнейшая в мировой экономике, так как дает огромное количество рабочих мест.

Отметим, что более 90% гостей нового отеля VLADIVOSTOK Grand Hotel & Spa – участники Восточного экономического форума. Сейчас пытаться заказать номер не стоит из-за немаленьких цен. Гостей, в том числе жителей города приглашают провести выходные после того как пройдет форум.

Отметим, что в 16-этажном VLADIVOSTOK Grand Hotel & Spa есть ресторан, пять конференц-залов, а средняя стоимость проживания за сутки достигает 18 тысяч.

Туристическая отрасль дает огромное количество рабочих мест.

Туристическая отрасль дает огромное количество рабочих мест.

Фото: Ярослав ЮРИН

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