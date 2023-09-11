Во Владивостоке номерной фонд нового пятизвездочного отеля на 90% занят гостями ВЭФ

Сейчас отель работает в тестовом режиме. Фото: Ярослав ЮРИН

В скором времени во Владивостоке полноценно заработает отель RODINA Residences Vladivostok, который сейчас работает в тестовом режиме. О развитии туризма и гостиничной сферы рассказал генеральный директор управляющей компании «Отель Менеджмент» Евгений Тонкачеев, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Отель со 104 номерами расположится на мысе Бурный. Здесь появится набережная с вертолетной площадкой, а также один из самых больших спортивных комплексов.

Гостиничная сфера и туризм тесно связаны друг с другом. Фото: Ярослав ЮРИН

Евгений Тонкачаеев отметил, что Приморье среди 8-9 регионов России занимает лидирующую позицию по приросту турпотока, который в этом году достиг 44%:

Турпоток в Приморье достиг 44%. Фото: Ярослав ЮРИН

«Край фактически вырвался в первую тройку и лидирует с большим отрывом. Это объясняется развитием инфраструктуры и появлением новых отелей. Гостиничный рынок – часть туристической сферы, которая активно развивается. Основная часть гостей пребывает сюда из соседних регионов, особенно оттуда, где нет моря. Людям интересен Владивосток за счет своей атмосферы».

Вид из окна. Фото: Ярослав ЮРИН

По словам Евгения Тонкачеева, отель учитывает все тренды отрасли и особенно ждут сюда гостей из Азии:

«В Китае растет уровень жизни, порядка ста миллионов китайцев готовы ездить в продолжительные туристические поездки и тратить серьезные суммы. Мы очень рассчитываем на этот поток».

Одно из главных направлений по привлечению гостей из Азии – официально организованный игорный бизнес.

Комната в отеле. Фото: Ярослав ЮРИН

Президент управляющей компании Legenda Руслан Терекбаев добавил, что туристическая отрасль – важнейшая в мировой экономике, так как дает огромное количество рабочих мест.

Отметим, что более 90% гостей нового отеля VLADIVOSTOK Grand Hotel & Spa – участники Восточного экономического форума. Сейчас пытаться заказать номер не стоит из-за немаленьких цен. Гостей, в том числе жителей города приглашают провести выходные после того как пройдет форум.

Отметим, что в 16-этажном VLADIVOSTOK Grand Hotel & Spa есть ресторан, пять конференц-залов, а средняя стоимость проживания за сутки достигает 18 тысяч.

Туристическая отрасль дает огромное количество рабочих мест. Фото: Ярослав ЮРИН

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Парк развлечений с курортно-гостиничным комплексом на острове Русский построит резидент ТОР «Приморье»

Сумма инвестиций составила 26,8 миллиарда рублей (подробнее)

Богатейший латифундист страны, экс-губернатор Кубани Ткачев хочет плотно осесть в Приморье

Проект владивостокского «Диснейленда» от Mantera Group за 35 миллиардов рублей презентовали на ВЭФ (подробнее)

На полях ВЭФ правительство Приморья заключит больше 30 соглашений в сферах экономики

Власти подпишут договоры на создание солнечных электростанций и морской кадетской школы (подробнее)

Сохранять камчатских соколов на ВЭФ решили всем миром

На форуме «День сокола» в рамках ВЭФ приняли декларацию об охране камчатского кречета (подробнее)

Культпоход и помощь бойцам: что подготовили на ВЭФ в приморском павильоне

Приморье подготовило музыкальную программу и мастер-классы для «Улицы Дальнего Востока» (подробнее)

Во второй день ВЭФ во Владивостоке перекрыли несколько дорог

Очевидцы связывают это с прибытием в город президента России (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.