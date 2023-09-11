Во Владивостоке номерной фонд нового пятизвездочного отеля на 90% занят гостями ВЭФ

Сейчас отель работает в тестовом режиме.
Фото: Ярослав ЮРИН
В скором времени во Владивостоке полноценно заработает отель RODINA Residences Vladivostok, который сейчас работает в тестовом режиме. О развитии туризма и гостиничной сферы рассказал генеральный директор управляющей компании «Отель Менеджмент» Евгений Тонкачеев, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Отель со 104 номерами расположится на мысе Бурный. Здесь появится набережная с вертолетной площадкой, а также один из самых больших спортивных комплексов.
Гостиничная сфера и туризм тесно связаны друг с другом.
Фото: Ярослав ЮРИН
Евгений Тонкачаеев отметил, что Приморье среди 8-9 регионов России занимает лидирующую позицию по приросту турпотока, который в этом году достиг 44%:
Турпоток в Приморье достиг 44%.
Фото: Ярослав ЮРИН
«Край фактически вырвался в первую тройку и лидирует с большим отрывом. Это объясняется развитием инфраструктуры и появлением новых отелей. Гостиничный рынок – часть туристической сферы, которая активно развивается. Основная часть гостей пребывает сюда из соседних регионов, особенно оттуда, где нет моря. Людям интересен Владивосток за счет своей атмосферы».
Вид из окна.
Фото: Ярослав ЮРИН
По словам Евгения Тонкачеева, отель учитывает все тренды отрасли и особенно ждут сюда гостей из Азии:
«В Китае растет уровень жизни, порядка ста миллионов китайцев готовы ездить в продолжительные туристические поездки и тратить серьезные суммы. Мы очень рассчитываем на этот поток».
Одно из главных направлений по привлечению гостей из Азии – официально организованный игорный бизнес.
Комната в отеле.
Фото: Ярослав ЮРИН
Президент управляющей компании Legenda Руслан Терекбаев добавил, что туристическая отрасль – важнейшая в мировой экономике, так как дает огромное количество рабочих мест.
Отметим, что более 90% гостей нового отеля VLADIVOSTOK Grand Hotel & Spa – участники Восточного экономического форума. Сейчас пытаться заказать номер не стоит из-за немаленьких цен. Гостей, в том числе жителей города приглашают провести выходные после того как пройдет форум.
Отметим, что в 16-этажном VLADIVOSTOK Grand Hotel & Spa есть ресторан, пять конференц-залов, а средняя стоимость проживания за сутки достигает 18 тысяч.
Туристическая отрасль дает огромное количество рабочих мест.
Фото: Ярослав ЮРИН
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