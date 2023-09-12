Об инвестиционном потенциале Приморья рассказал Николай Стецко на ВЭФ

Пропускная мощность портов в регионе составляет 150 миллионов. Фото: Правительство Приморского края

Во Владивостоке с 10 сентября проходит VIII Восточный экономический форум. Одной из тем обсуждения ВЭФ стали инвестиционные перспективы Приморья, о которых рассказал зампредседателя правительства края Николай Стецко. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Николай Стецко выступил на сессии «Презентация инвестиционного потенциала ПК в формате диалога с модератором». Он рассказал о проектах, которые помогают развивать регион, а также о том, каких инвесторов ждет край.

По словам зампредседателя, бизнесменов край привлекает своим географическим положением, а также успехами в различных отраслях, например, в сфере транспорта и логистики. Рост отгрузок варьируется от 300 тысяч до миллиона тонн.

Николай Стецко добавил, что пропускная мощность портов сейчас составляет 150 миллионов, но к 2030 году она увеличится до 300-500 тонн.

Нельзя забывать и про остров Русский, который также привлекает представителей бизнеса. За последнее время в 25 проектов по направлению науки и технологии вложили 200 миллиардов инвестиций для их реализации. Кстати, во время форума было подписано соглашение о строительстве парка развлечений с курортно-гостиничным комплексом на острове.

Зампредседателя также добавил, что край достиг успехов в таких областях, как судостроение и судоремонт, но остаются направления, на которые необходим больший упор для их развития.

Напомним, что в рамках Восточного экономического форума прошла встреча губернатора Приморья Олега Кожемяко и президента России Владимира Путина, которому презентовали мастер-план развития Владивостока. Глава государства отметил, что нефтебазу, которая находится в городе, необходимо вынести за пределы краевой столицы.

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