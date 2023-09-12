«Это наше время»: Сергей Дарькин – об исторической судьбе Владивостока и рыбной отрасли

Сергей Михайлович поддержал строительство Спасо-Преображенского собора. Фото: Иван МАКЕЕВ

За десятилетия Владивосток изменился кардинально. Долгое время драйверами роста для «восточных ворот» России оставались рыбная отрасль и судостроение, а теперь регион рвется в лидеры по туризму, возведению жилья, культурному развитию. Об исторической судьбе дальневосточной столицы, проделанному пути и планах побеседовали с Сергеем Дарькиным, президентом ПАО «ТИГР», в студии «КП» на ВЭФ-2023.

– Сергей Михайлович, сейчас всех гостей Восточного форума возят по Владивостоку, показывают новую достопримечательность города, великолепный Спасо-Преображенский собор. Он был освящен в августе. Храм, как известно, возводился на пожертвования, и вы тоже поддержали его строительство. Расскажите, что это значило лично для вас.

– Я думаю, это один из самых важных проектов в моей жизни на Дальнем Востоке. И мне очень приятно, что он, наконец-то, стал доступен для жителей, для прихожан, для туристов. Это не только православный храм, это еще и наше культурное достояние, еще одна ценность. Мы 10 лет оформляли землю, только после благословения Патриарха, еще 10 лет ушло на строительство. Но все храмы строятся небыстро на самом деле. Я хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить людей, которые принимали в этом участие, за такую достопримечательность, которая появилась в нашем родном городе и крае.

– «Комсомольская правда» может назвать вас своим другом. Потому что один из проектов, который тоже в этом году реализован, это строительство буксира «Владимир Сунгоркин», названного именем нашего легендарного редактора. Что этот буксир значит для региона, какую работу он будет выполнять?

– Во-первых, Владимир Сунгоркин действительно был Человек с большой буквы, и он много работал на Дальнем Востоке. Увековечить его память – это была наша обязанность. И нам повезло, что мы смогли претворить в жизнь желания всех его коллег и друзей. Так вот, «Владимир Сунгоркин» – самый мощный буксир в рыбном порту Владивосток на сегодняшний день. И самый современный. Он будет долгие-долгие годы работать в этом регионе, ставить суда, обеспечивать их безопасность, в том числе пожарную. И это очень важный экономический проект, который позволит дать существенные толчки для развития всего порта. Ведь он одновременно и пассажирский, и военный, и рыбный, и транспортный.

Еще с начала рождения города порт всегда был одним из главных предприятий. И я хочу, чтобы, несмотря ни на какие катаклизмы, он развивался дальше. Конечно же, не в ущерб экологии города, конечно же, не в ущерб жителям, это все должно быть параллельно. Почему? Потому что это не только рабочие места, не только налоги, которые это предприятие платит, это еще и история. И в портах работают целые династии людей. И, конечно, никому не позволено рушить эти наши российские традиции.

Сергей Дарькин. Фото: Мария КАЮРОВА

– Безусловно, одной из визитных карточек Приморья (наряду, конечно же, с портом) остается рыболовецкая отрасль. Хотелось бы у вас узнать, какие вы видите перспективы здесь. Есть ли проблемы, есть ли какие-то решения этих проблем? И как ваша группа будет в них принимать участие?

– Рыбная отрасль традиционно считается одной из важных стратегических отраслей на Дальнем Востоке, да и вообще в нашей стране. Потому что это продовольственная безопасность. И рыба сегодня является одной из самых главных, одним из самых нужных продуктов для человечества. Конечно, за него разворачивается в мире большая борьба. И нам надо этому противостоять. В отрасли очень много проблем, связанных с разными факторами – и с закрытием рынков, и с изменениями технологий, климата и районов промысла. Все это накладывает большой отпечаток. И в первую очередь, я считаю, все зависит от того, как отрасль будет управляться. Сейчас есть нарекания в этой части.

Я считаю, что мы могли бы еще лучше работать. Бывают сбои, не хватает определенности, к сожалению, предприятия иногда не понимают дальнейшей стратегии развития, нет капитализации. А если ее нет, то компания испытывает необходимость дополнительных финансовых затрат. Неоткуда их взять просто-напросто, банки бывает неохотно кредитуют предприятия. Это одна из главных трудностей, которые есть в отрасли.

Вы знаете, что есть запрет на продажу краба за границу. Это накладывает дополнительные ограничения на этот бизнес. Вот такой клубок проблем в отрасли есть, который надо распутывать.

Несмотря на это, предприятия развиваются, активно работают, ищут свои ниши на новых рынках.

– Хотелось бы еще спросить о сопутствующей инфраструктуре, связанной с рыболовецкой отраслью, с переработкой, прежде всего, холодильные установки. Есть ли какие-то перспективы в этом направлении?

– Конечно. Я скоро буду докладывать об очень интересном проекте, который мы завершаем в сентябре этого года. Мы создали непрерывную холодную цепочку от главных районов промысла нашей страны – Охотское море, Берингово море, через порт Владивосток в Москву, московский регион, то есть нашу страну полностью, и на рынки сбыта. Это Китай в первую очередь, порты Циндао, Далянь. Мы сделали цепочку, которая позволяет полностью не только сохранять качество рыбы и морепродуктов, но еще и давать единый тариф для всех предприятий и конкретное время доставки, например, с Охотского моря до Москвы. Мы полностью собрали транспортный рефрижераторный флот. У нас есть порты, у нас есть контейнерные терминалы рефрижераторные, мы построили три холодильника – в Находке, во Владивостоке и в Московской области (в Электроуглях). У нас есть специальные рефрижераторы, контейнеры, и у нас есть автомобили, которые позволяют сделать доставку до конечного потребителя. И это тоже скажется на цене, в сторону уменьшения, конечно.

– В свое время Санкт-Петербург прорубил окно в Европу, сегодня Владивосток – это окно в Азию. Конечно, новый потенциал получил регион в связи с разворотом России на Восток. Каким вы видите главные экономические драйверы региона?

– Я всегда говорил, что Владивосток – это самый главный город нашей страны на Дальнем Востоке, хотим мы или не хотим. Это точка роста, которую необходимо активно развивать и делать. Наша группа проводит большие научные исследования, мы выпускаем книги по развитию Дальнего Востока, стратегические точки роста, и в них на самом деле все это написано. Есть определенные программы, которые позволят существенно нарастить экономический потенциал нашего региона. Есть крупные стратегические планы, есть проекты по отраслям, по территориям, и мы их постоянно рекомендуем и субъектам Российской Федерации, и федеральным властям, и в них участвуем.

А что касается стратегических, я считаю, что сейчас пришло время разворота действительно на Восток, наши геополитические партнеры – Китай, другие страны. Ну, это наше время, поэтому надо активно развиваться здесь и строить совместные предприятия, бизнесы, торговые отношения. И, в первую очередь, конечно, это город Владивосток.

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