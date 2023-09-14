Во Владивостоке активно ремонтируют разрушенные из-за дождей подпорные стены

Подпорные стены ремонтируют и на других улицах. Фото: Администрация Владивостока

В приморской столице компания «СтройАртель», которая занимается ремонтом подпорных стен в городе, установила бетонные блоки сооружения на Пушкинской, 52. Об этом рассказали в управлении дорог мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как отметили в управлении, подрядчик закончил устанавливать дырчатые блоки на первом участке стены, а на втором восстановил облицовочный слой. В общей сложности в порядок привели 36 метров конструкции.

Сейчас компания монтирует арматурный каркас, а затем начнет заливать пустоту в блоках бетоном. Полностью капитальный ремонт стены должны закончиться до конца следующей недели.

Кстати, подпорные стены в столице Дальнего Востока ремонтируют не только на Пушкинской. Конструкцию восстанавливают около Океанского проспекта, 83, в скором времени работы стартуют на Крыгина, 1. Ремонт сооружения на Гризодубовой, 53, начнется после подготовки документации.

По поручению губернатора Приморья Олега Кожемяко также начнется ремонт подпорной стены на улице Воропаева, 31, у лицея №41. Конструкция разрушилась из-за сильных дождей. В августе этого года стихия обрушила свой удар на Владивосток, из-за чего в городе пострадали некоторые постройки. Новое сооружение у учебного учреждения появится к ноябрю.

Из-за обрушившихся на город дождей пострадали и стены около Кипарисовой, 16, и Адмирала Кузнецова, 92, их также восстановят в этом году.

Напомним, что в городе также ремонтируют дорожные ямы. Редакция уже писала об участке на Фирсова, где образовались две впадины. Мэр Константин Шестаков на встрече с жителями отметил, что к размыву грунта привел ливневый коллектор, поэтому сначала необходимо восстановить его.

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