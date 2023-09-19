На Камчатке ищут шестерых пропавших туристов, прилетевших в край из Омска

Группа вышла на маршрут в четверг, 14 сентября. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

На Камчатке организованы поиски зарегистрированной группы пропавших туристов. В назначенный день шесть человек должны были выйти на стоянку «Клешня», но так и не вернулись, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Корреспонденту редакции в ведомстве рассказали, что группа друзей приехала любоваться камчатской природой из Омска. Путешественники самостоятельно, без сопровождения опытного гида, вышли на маршрут со стоянки «Копыто» в районе вулкана Толбачик в прошлый четверг, вернуться должны были 18 сентября. В назначенный день на Клешне их ждал знакомый, который планировал забрать товарищей на машине. Однако, когда никто так и не появился, а на связь они не вышли, мужчина обратился за помощью.

«Сегодня (19 сентября) у них резервный день, есть вероятность, что они пережидают непогоду и вернутся, когда ситуация наладится», – добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатке.

К месту поисков уже следуют спасатели, в готовности вертолет МИ-8.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о двух туристах, которые пропали в районе вулканов Ключевской группы. Мужчины вышли на маршрут 4 августа, из-за непогоды срок своего возвращения они перенесли с 25 августа на 5 сентября, но в назначенный день так и не добрались до конечной точки – стоянки «Клешня». Нашли их во время облета ледника Богдановича на вертолете МИ-8. Более десяти дней туристы ждали помощи без какой-либо еды.

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