Страшно красиво: камчатские ученые поделились кадрами полевых работ на вулкане Шивелуч

Парогазовая деятельность вулкана резко выросла. Фото: Иван Нуждаев / IViS_DVO_RAN.

Камчатские ученые продолжают исследовать фумаролы, то есть трещины, экструзии Каран на вулкане Шивелуч. Кадрами полевых работ они поделились в telegram-канале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Снимки одновременно пугают и завораживают, природа не перестает удивлять своей мощью. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Три мощные фумаролы образовались на исполине через 19 дней после извержения вулкана, которое произошло 30 апреля. В этот день в окрестностях Шивелуча также было зафиксировано 15 подземных толчков.

После серии землетрясений и появления фумаролы, парогазовая деятельность вулкана резко выросла.

Весной в окрестностях вулкана произошло 15 землетрясений. Фото: Иван Нуждаев / IViS_DVO_RAN.

«Сделана тепловая съемка, оконтурена общая область прогрева, выделены четыре центра повышенной ПГД, отобраны образцы твердых пород, воды и газа для полного химического анализа».

Ученые отобрали отобраны образцы твердых пород, воды и газа. Фото: Иван Нуждаев / IViS_DVO_RAN.

А также выделили четыре центра повышенной ПГД. Фото: Иван Нуждаев / IViS_DVO_RAN.

Напомним, что совсем недавно ученые зафиксировали активность вулкана Ключевская сопка. Над кратером на высоте до 300-400 метров образовались вулканические бомбы

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