На Камчатке медведь станцевал тверк

Мишка так чешет труднодоступные места. Фото: принтскрин видео.

Камчатский мишка прославился своим танцем на камеру, который движениями очень напоминает тверк, отличительная особенность этого направления – активные движения бедрами. На самом деле медведь не танцевал, он подошел потереться о специальную чесалку, ее установили на дерево охотники. Этот момент попал на камеру, и оно тут же разлетелось по соцсетям, косолапый поднял настроение тысяче людей, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток».

Специальные чесалки в виде пластиковых ковриков закрепляют инспекторы по охране леса. Они помогают обитателям чащи расслабиться и скинуть с шерсти насекомых. Вот и этому косолапому вещица явно приглянулась.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Приморье гималайский мишка проснулся после зимней спячки и «станцевал» для фотоловушки. Забавное видео опубликовал нацпарк «Земля леопарда». На самом деле косолапый просто вышел почесаться о ствол дерева, чтобы оставить запаховую метку, отмечают специалисты, но сделал это ритмично и мило.

Кстати, Своеобразная разминка после глубокого сна произошла прямо у пихты цельнолистной, около которой в 2020 году родился снимок Сергея Горшкова – победителя конкурса Wildlife Photographer of the Year. Его фотография, где амурская тигрица обнимает ствол растения, стала лучшим снимком дикой природы.

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