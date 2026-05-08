Когда город вспоминает Победу: рассказываем, как Владивосток отметит 9 Мая

Владивосток готовится масштабно отметить День Победы. До основных торжеств в городе остаются считанные часы. Так, утром 9 мая по улице Светланской промаршируют войска и проедет военная техника, а вечером небо озарит праздничный фейерверк. Подробнее о том, какие мероприятия ждут жителей и гостей приморской столицы в День Победы - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Рано утром во Владивостоке начнут перекрывать дороги. Из-за этого изменятся автобусные маршруты - временную схему движения можно посмотреть по ссылке. Кстати, погода на День Победы будет жаркой, поэтому лучше подробней ознакомиться с прогнозом на 9 мая.

Утро начнется с возложения цветов. С 09:00 до 09:30 у остановки «Лазо» почтут память моряков торгового флота, погибших в войну. В 10:00 стартует главный парад (6+). Сразу после него, в 11:00, в сквере Суханова пройдет физкультурное мероприятие «Рекорд Победы» (16+). Участникам предстоит выполнить столько отжиманий, сколько дней прошло с 9 мая 1945 года. В этом году – 29 585 раз.

В это же время в Адмиральском сквере горожан и гостей угостят солдатской кашей. На Корабельной набережной с 11:15 начнется концерт «О героях былых времен» (12+), а в Театральном сквере в 14:00 – «Приморские струны» (12+).

Самым трогательным моментом по традиции станет шествие «Бессмертного полка» (0+). Сбор участников состоится у остановки «Серая лошадь» в 09:00. В 10:00 колонна с портретами героев пройдет по Светланской к мемориалу «Боевая слава ТОФ». Запись на шествие не нужна. Для тех, кто не сможет прийти лично, с 12:00 запустят онлайн-шествие (0+) на сайте.

Завершится праздник в 22:00 масштабным салютом с современными пиротехническими эффектами.

