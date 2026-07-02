«Город живет счастьем своих людей»: Владивосток отметит 166-летие гигантской яичницей, супом влад-ям и большим концертом

Жителей и гостей приморской столицы ждет насыщенная программа Фото: Вадим ПОПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Владивосток готовится масштабно отметить День города. Праздничные гулянья растянутся со 2 по 5 июля, а главным днем торжеств станет суббота, 4 июля. Жителей ждет насыщенная программа: от парусных регат до гастрономических рекордов. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Настроение праздника глава Владивостока Константин Шестаков передал строчкой из песни Жанны Агузаровой: «Город живет счастьем своих людей».

«И мы постараемся сделать так, чтобы это счастье почувствовали как можно больше жителей. Надеемся, что горожане и гости смогут хорошо отдохнуть и вновь вспомнить, что Владивосток – лучший город Земли», – сказал мэр.

СУП-ОТВЕТ АЗИИ И САЛЮТ

Эпицентром торжеств 4 июля станет центральная площадь. Ровно в полдень здесь развернется настоящий праздник живота. Повара пожарят гигантскую яичницу из 166 яиц и приготовят 166 литров лимонада – ровно по числу лет приморской столицы. Будет и фестиваль гребешка, где из моллюска сделают даже чебуреки.

«В обеденный перерыв каждый желающий сможет присоединиться к приготовлению супа влад-ям. Это наш ответ азиатскому том-яму», – заинтриговала директор Туристско-информационного центра Приморья Ольга Гуревич.

Вечером на площади начнется музыкальная программа. Поздравить местных жителей приедут певица Женя Любич, группа «Марлины» и исполнитель NЮ. Яркую точку поставит праздничный фейерверк, который прогремит над площадью в 10 часов вечера.

ПАРУСА И ГОНКИ ДРОНОВ

Начнут отмечать день рождения уже сегодня, 2 июля. К памятникам традиционно возложат цветы, а в Амурском заливе стартует зрелищная парусная регата. Как рассказала начальник управления спорта Юлия Вельбик, Владивосток – морской город, и белые паруса всегда были его визитной карточкой.

В пятницу, 3 июля, на стадионе «Строитель» пройдут соревнования – Кубок по гонкам дронов. А вечером на площади Адмирала Фокина устроят световое шоу «Огни Владивостока» и музыкальный концерт. Музей Арсеньева все эти дни ждет гостей на выставки о советском Владивостоке и 55-летии фарфорового завода.

КАК ПОЕДУТ АВТОБУСЫ

Масштабные гулянья внесут коррективы в движение транспорта в центре города. С 11 часов вечера 3 июля до девяти вечера 4 июля перекроют участок Светланской улицы от Океанского проспекта до Уборевича. В связи с этим временно изменится схема движения пассажирских автобусов.

Транспорт со стороны Луговой пустят в обход по улицам Пушкинской и Суханова прямо к торговому центру «Изумруд». Автобусы, идущие к железнодорожному вокзалу, будут разворачиваться у Clover House и уходить вверх по Океанскому проспекту. А пятый маршрут после съезда с Золотого моста поедет через фуникулер, улицу Суханова и Фонтанную.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Полиция напоминает о строгих правилах пропуска на праздничные площадки. В центр не пустят со стеклянными бутылками, любым алкоголем, колющими предметами и пиротехникой. Также придется оставить дома питомцев – исключение сделают только для собак-поводырей.

О любых подозрительных предметах или нештатных ситуациях людей просят сообщать патрульным. Также можно звонить по телефонам 102 и 112, в дежурную часть полиции по номеру 8 (423) 249-04-91 или в городскую диспетчерскую службу по телефону 2222-333.

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