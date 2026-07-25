Спустя 25 лет убийца пожал руку следователю и выдал себя: глава элитного отдела СК Камчатки рассказал, как ловят преступников через десятилетия

Кирилл Чернояров уверен, что расследование громких на Камчатке – это всегда вызов. Фото: предоставлено «КП».

В День сотрудников органов следствия, который отмечается 25 июля, и в год 15-ти летия образования Следкома России, о своей работе рассказал руководитель отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СК России по Камчатскому краю подполковником юстиции Кирилл Чернояров. Его подразделение было создано 1 октября 2024 года, но за столь короткий срок уже заявило о себе как о надежном щите правопорядка на дальневосточных рубежах страны.

- Кирилл Георгиевич, поздравляем вас с профессиональным праздником и юбилеем ведомства. Почему создание вашего отдела стало знаковым событием для Камчатки именно сейчас, в год 15-ти летия СК России?

«25 июля для каждого следователя – день, когда мы сверяем часы и вспоминаем, ради чего мы пришли в профессию. А год 15-летия Следственного комитета – это особая веха. За эти полтора десятилетия ведомство прошло огромный путь от выстраивания системы до создания узкопрофильных подразделений, способных решать задачи любой сложности. Наш отдел прямое тому подтверждение. Мы были созданы 1 октября 2024 года, чтобы аккумулировать опыт самых подготовленных кадров. Расследование громких и резонансных преступлений, совершенных на территории Камчатского края, – это всегда вызов. Значительная часть наших дел о тяжких и особо тяжких преступлениях. Это убийства, изнасилования, преступления против несовершеннолетних. Для Камчатки с ее суровым климатом, огромными расстояниями и труднодоступными районами, такая концентрация профессионализма – жизненная необходимость. Это наш вклад в укрепление тех принципов, которые СК отстаивает все эти 15 лет - независимость следствия и неотвратимость наказания».

- Вы возглавили отдел с первого дня его существования. Ваш путь в профессии начался задолго до этого.

«Я родился в Улан-Удэ, в 2007 году окончил Уральскую государственную юридическую академию, а с 24 февраля 2012 года моя служба неразрывно связана с Камчаткой. Начинал старшим следователем в Елизово, затем были Карагинский район, Петропавловск-Камчатский, работа следователем-криминалистом. Каждая ступень дала мне бесценный опыт. Работая в отдаленных районах, учишься находить общий язык с людьми, которые живут в тайге и на побережье. Криминалистика научила главному: даже спустя десятилетия, в старом вещдоке может лежать ключ к раскрытию преступления. Сейчас в моем подчинении всего два следователя по особо важным делам и помощник. Но за этой малочисленностью стоит колоссальный профессиональный потенциал. У нас работают только самые опытные сотрудники, имеющие положительные заслуги и продолжительный стаж. Расследование дел о преступлениях прошлых лет требует от следователя не просто юридической грамотности, а высочайших моральных и деловых качеств. Мои коллеги этими качествами обладают в полной мере».

Для настоящих следователей не существует понятия «дело под сукном». Фото: предоставлено «КП».

- Говорят, что дела прошлых лет – это самая сложная и кропотливая работа. Можете привести конкретные примеры, где вашему отделу удалось «поставить точку» спустя годы?

«Для нас не существует понятия «дело под сукном». Есть долг перед семьями, которые годами ждут ответа. И здесь важна не только настойчивость, но интуиция, подкрепленная наукой.

Возьмем, к примеру, уголовное дело, возбужденное еще в сентябре 2013 года. Тогда в Петропавловске-Камчатском обнаружили задушенную девушку-инвалида. Долгие годы виновный уходил от ответственности, а правосудие казалось недосягаемым. Однако следователи отдела не оставляли надежды найти концы. В ходе кропотливой работы им удалось получить оперативную информацию. Выяснилось, что некоторые лица, отбывавшие наказание совместно с жителем краевого центра, могут быть осведомлены о деталях этого преступления.

Вскоре был установлен бывший сокамерник. Следователи грамотно выстроили тактику допроса, и мужчина дал подробные показания. Он рассказал, что в 2021 году в камере следственного изолятора его сосед разоткровенничался и признался в убийстве девушки-инвалида. Более того, наглядно продемонстрировал, как именно душил жертву».

- А вдруг это был оговор? Рассматривали такой вариант?

«Чтобы исключить любую вероятность ошибки, следователи назначили психофизиологическое исследование с использованием полиграфа. Экспертиза подтвердила: свидетелю достоверно известны обстоятельства гибели потерпевшей, и эту информацию он получил непосредственно от предполагаемого убийцы. В ходе следственного эксперимента бывший сокамерник воспроизвел действия преступника в условиях, максимально приближенных к реальным. На очной ставке он уверенно и последовательно подтвердил свои показания.

Собранные доказательства легли в основу обвинения. В декабре 2024 года жителю Петропавловска-Камчатского было предъявлено обвинение в умышленном причинении смерти другому человеку. А уже в январе 2025 года уголовное дело направили в суд. Спустя более десяти лет справедливость наконец восторжествовала».

- Вы принимали в участие в раскрытие еще одного громкого дела, когда нашли труп мужчины возле кафе «Ази» в Петропавловске-Камчатском. Как удалось найти виновного в этом преступление?

«Эта история тянулась с января 2000 года. Тогда возле кафе обнаружили тело мужчины с явными следами удушения. По горячим следам установить обстоятельства произошедшего тогда не представилось возможным, и преступление долгие годы оставалось нераскрытым.

Однако следователи отдела по расследованию особо важных дел совместно с коллегами-криминалистами управления заново подняли материалы уголовного дела. Особое внимание обратили на заключение судебно-медицинской экспертизы тела убитого. Эксперт указал: сдавление шеи произведено одной рукой, а значит, убийца обладал значительной физической силой. Эта деталь стала отправной точкой для новых поисков.

Следователи восстановили круг лиц, находившихся в кафе «Ази» в ту роковую ночь, и среди прочих обратили внимание на одного мужчину, который выделялся крепким телосложением. Дальнейшая проверка показала: сразу после происшествия он в спешке покинул Камчатку и перебрался в Ставропольский край.

Для отработки этой версии сотрудник-криминалист выехал в Ставрополь. На допросе фигурант держался спокойно и категорически отрицал свою причастность к убийству. Он был преисполнен уверенности, что ему удалось избежать ответственности. Однако опытного следователя насторожило несколько обстоятельств. Во-первых, мужчина так и не смог внятно объяснить столь поспешный переезд с Камчатки. Во-вторых, при рукопожатии отчетливо чувствовалась та самая «крепкая рука», о которой говорилось в экспертном заключении – рука, способная сдавить шею взрослого мужчины».

- Какие методы позволили вывести преступника на чистую воду?

«Следователь-криминалист предложил подозреваемому пройти исследование на полиграфе. Тот, переоценив собственную уверенность в своей безнаказанности, дал согласие. Результаты исследования оказались красноречивыми: прибор зафиксировал устойчивые реакции, свидетельствующие о причастности мужчины к совершенному убийству.

Под тяжестью улик мужчина признался в содеянном. Он рассказал, что в ту ночь возле кафе он встретил ранее незнакомого мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения пытался открыть двери автомобиля, принадлежащего матери фигуранта. На этой почве между ними возник конфликт, быстро переросший в драку. В ходе потасовки подозреваемый с силой нанес удары по голове потерпевшего. Потеряв над собой контроль, схватил его рукой за шею, сдавил пальцы и повалил на землю. От этого наступила смерть.

Впоследствии мужчине было предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Уголовное дело направлено в суд. Спустя четверть века правда восторжествовала, а преступник, считавший себя неуловимым, предстал перед законом».

- Чем расследование «старого» дела отличается от работы по «горячим следам»?

«Это две стороны одной медали, но с разной динамикой. Борьба с преступностью – это противостояние с живой, активной структурой, которая сопротивляется здесь и сейчас. Это скорость, оперативный поиск. А дела прошлых лет – это работа с «эхом». Время стирает детали, уходят свидетели, исчезают следы. Мы вынуждены собирать мозаику из осколков. Здесь на первый план выходят терпение и самые современные криминалистические технологии.

Сейчас у нас есть доступ к федеральным базам геномной информации, которых просто не было в начале пути. Это и есть главный прорыв. Мы можем найти преступника спустя 15-17 лет, даже если он переехал за тысячи километров. Но, как показывает практика, иногда решающую роль играет не только наука, но и внимательность следователя, его умение заметить детали – будь то крупные руки подозреваемого или его странное поведение спустя годы».

- Камчатка – особый регион. География наверняка создает дополнительные сложности?

«Безусловно. Транспортная доступность - наш главный враг. Зимой или в период распутицы до отдаленного села добраться можно только вертолетом, и это всегда вопрос ресурсов и времени. Но мы научились работать в этих условиях. Наш небольшой коллектив – всего четыре человека – создан именно для того, чтобы при ограниченных силах выдавать максимальный результат. Мы не ждем чуда, мы его готовим: перепроверяем версии, отправляем вещдоки на новейшие экспертизы, не боимся начинать все с чистого листа».

- Преступления против личности, особенно давние, наверняка несут колоссальную психологическую нагрузку.

«Это самое тяжелое. Особенно когда речь идет о преступлениях против детей или женщин. Но осознание того, что ты – последняя надежда для родственников погибших, дает силы. Мы помним о каждом нераскрытом преступлении и действуем, используя весь арсенал современных средств. В канун нашего профессионального праздника, 25 июля, и в юбилейный для СК России год я хочу сказать: ни одна несправедливость не должна быть забыта. Принцип «нет срока давности для правды» – это не просто слова. Это кредо каждого, кто носит погоны следователя. За лаконичными формулировками следственных заключений стоят годы кропотливого труда и твердая убежденность: правда должна восторжествовать на Камчатке, на краю земли, так же незыблемо, как и в центре России».

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