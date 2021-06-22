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Общество22 июня 2021 11:30

Первым делом…бутерброды. Пилот самолета тайно провез в багаже из Москвы на Чукотку почти тонну еды

По предварительным данным, капитан хотел подзаработать, продав товар на Дальнем Востоке подороже
Кристина ГРИНКристина ГРИН
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Проступок алчного пилота дорого ему обойдется.

Проступок алчного пилота дорого ему обойдется.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Совершенно потрясающая история пришла из далекой Чукотки. Случилось все еще в марте, но подробности комедии стали известны лишь сейчас. Там внезапно авиакомпания обнаружила, что у самолета, прибывшего в Анадырь из Москвы, серьезный перевес. Перегруз багажа составил свыше 700 килограммов. Сотрудники авиакомпании UTair, которая осуществляла перелет, обратилась в транспортную полицию, чтобы оперативники разобрались в математических неразберихах. В ходе проверки и выяснилось, что товар весом почти в тонну, пронес на борт никто иной, как второй пилот самолета.

По предварительным данным, речь о более 10 чемоданах, которые были забиты продуктами: сырами, колбасами, креветками, овощами и даже мониторами. Все это мужчина планировал продать на Чукотке подороже.

- В отношении пилота самолета возбужден административный протокол по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» Ольга Мироненко, руководитель пресс- службы УТ МВД по ДФО. – Материалы дела уже направлены мировому судье.

Согласно статье, пилоту грозит штраф пятикратный сумме причиненного ущерба. По некоторым данным, товар в багаже оценивается в 250 тысяч рублей. Если верить этим цифрам, то дальневосточник может лишиться миллиона рублей. А пока есть информация о том, что он уже попрощался с работой пилота. На момент публикации связаться с авиакомпанией, чтобы подтвердить эти сведения, не удалось.

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