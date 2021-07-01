Денег побольше и на деньги почаще! История от долгоиграющего Ленина до Владивостока-2000

Владивостоку исполнился 161 год

«Комсомольская правда» совместно с Дальневосточным главным управлением Банка России продолжает серию материалов о том, как менялись деньги, которые использовали жители Владивостока в разные годы. В прошлых материалах мы вспоминали про основателей города, революцию и интервенцию, ранние советские годы и Великую Отечественную войну. Сегодня четвертый, заключительный материал, в котором мы вспоминаем период от денежной реформы 50-х годов до появления долгожданной купюры Владивосток-2000.

Проект посвящен 161-летию Владивостока.

От сталинского аскетизма к потребительским ценностям

В 50-е годы назрела необходимость в новой денежной реформе. Население заранее проинформировали о предстоящем изменении масштаба цен и замене обращающихся денег новыми, после чего резко возросли закупки товаров повседневного спроса, усилился приток вкладов в сберкассы. В октябре 1960 года работники сберегательных касс начали перерасчет вкладов: за 10 старых рублей давали один новый.

Денежные билеты образца 1947 года, а также серебряные, никелевые, медные и бронзовые монеты, которые выпускались в стране с 1921 года, изымались из обращения и менялись на денежные знаки нового образца в соотношении 10:14.

Билет Государственного банка СССР номиналом 100 рублей образца 1947 года

Цены в государственной торговле и на рынках стали резко отличаться. Итогом проведения реформы стал дефицит. Прилавки магазинов пустели, а на рынке можно было купить все. У завмагов в обычай вошло продавать товары со склада спекулянтам, которые перепродавали их втридорога. В изобилии на полках магазинов были разве что рыбные консервы.

Правда, часть трудящихся обеспечивалась продовольствием и бытовыми товарами через отделы рабочего снабжения, так называемые ОРСы, которые обслуживали железнодорожников, потребкооперацию, торговлю, сельхозработников.

Средняя заработная плата по стране в 1961 году составляла 81 рубль 30 копеек. На покупку продуктов питания в среднем уходило примерно 39% заработной платы. Магазинный картофель после реформы продавался по 10 копеек за кг, а на рынке — уже по 33 копейки. Подобное происходило и с другими продуктами, особенно с мясом. Говядина стоила два рубля, но в магазине ее купить было практически невозможно, люди приобретали ее на рынке по цене от трех до пяти рублей.

На Дальнем Востоке розничные цены на продукты были выше, чем в других регионах. Сельскохозяйственное производство не обеспечивало полностью потребности жителей. Часть продукции завозилась, в том числе из-за границы, но и местная продукция стоила дорого. В Приморье, к примеру, цена соевого масла была на 18% выше, чем в Воронежской области.

Интересно отметить, что в 60-е годы начала происходить смена потребительских ценностей. Например, в список уцененной продукции в период с 1961 по 1964 год попали: резиновые галоши — 70 копеек, серванты — 90 рублей, сусликовые шубы — 149 рублей 30 копеек, женские зимние пальто — 68 рублей 78 копеек. Из продуктов: корюшка и тунец в масле — 69 копеек и 58 копеек за банку соответственно.

Как отмечают наши историки, предметы домашнего быта негласно делились на «мещанские» и «современные». К числу последних относили телевизоры, холодильники, стиральные машины, радиоприемники и электропроигрыватели. В 1965 году в Приморском крае было приобретено телевизоров в шесть раз больше, чем в 1959 году, холодильников — в 4,7 раз, стиральных машин — в 10 раз.

Правда, бытовая техника и электротовары поступали в торговую сеть региона с большим запозданием. В это время появились специализированные магазины, чаще отделы, где продавались новые товары: первые магнитофоны, радиолы и пластинки. Считается, что в 50-60-е годы Владивосток по сравнению с другими дальневосточными городами хорошо обеспечивался товарами, даже невзирая на его отдаленность. А что такое дефицит, по воспоминаниям старожилов, владивостокцы узнали только в 70-е годы, когда население приморской глубинки стало активно осваивать город.

Во Владивостоке, как и в других портовых городах, работали такие магазины как «Березка», «Чайка», «Альбатрос». Многие владивостокцы еще помнят, что «Альбатрос» и «Березка» располагались на Эгершельде, был еще чековый магазин в районе «Зеленых кирпичиков». Продукты питания и потребительские товары здесь приобретали за иностранную валюту и боны - чеки Внешэкономбанка. Один чек равнялся двум рублям. В основном в валютных магазинах отоваривались моряки после очередных заграничных рейсов и специалисты предприятий, работавшие за границей (например, в конце 1970-х годов работники Дальзавода направлялись в длительные командировки в Индию).

Система валютных магазинов породила такое явление, как черный рынок по обмену чеков на рубли. За один бон менялы давали от 10 до 15 советских рублей. У «Альбатроса» постоянно крутились фарцовщики, скупщики валюты и нередко мошенники, которых называли «ломщиками чеков». «Ломка» означала передачу меньшего количества чеков, чем было оговорено.

Газировка за копейку

Деньги образца 1961 года, как банкноты, так и монеты, оказались самыми долговечными за всю историю СССР: в неизменном виде они использовались в нашей стране в течение 30 лет. Монеты в 1, 2 и 3 копейки были в обороте дольше всего, формально они оставались законным средством платежа до конца 1998 года, но поменять их на новые российские деньги можно было вплоть до 2003 года.

Билет Государственного банка СССР номиналом 100 рублей образца 1961 года

В 1960-х годах «мелочь» нашла новое применение, страна переживала бум торговых автоматов. В то время в городах повсеместно устанавливались автоматы, в которых можно было купить стакан газировки. Владивостокцы, чье детство пришлось на 80-е, наверняка вспомнят про них, ведь они оставались в обиходе дольше остальных. Стакан газированной воды без сиропа стоил одну копейку, а с сиропом — три.

Газеты продавались в автоматах, которые чаще всего устанавливались на вокзалах и автостанциях. В столичных городах ассортимент автоматизированной торговли был шире: горячий кофе, папиросы, бутерброды, молоко, мороженое и некоторые другие товары. В ресторанах можно было встретить польские музыкальные аппараты или джубоксы, которые за 5 копеек проигрывали грампластинки, в гостиницах и парикмахерских устанавливали аппараты, которые за 15 копеек опрыскивали прическу и лицо одеколоном. Существовали и автоматы для размена монет. Первые вендинговые машины были завезены в СССР из США, но впоследствии в Советском Союзе было налажено собственное производство.

Нумизматы, говоря о том периоде, наверняка отметят, что с 1965 года в СССР вернулась прекрасная традиция выпуска монет, приуроченных к юбилейным и памятным датам. Первой памятной монетой стал рубль, посвященный 20-летию Победы над фашистской Германией. На нем изображен известный памятник Воину-освободителю в Трептов-парке в Берлине. Монету выпустили в количестве 60 миллионов экземпляров. Ее знали в каждой советской семье.

Монета памятная номиналом 1 рубль образца 1965 года «20 лет Победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне»

Однако самой тиражной памятной монетой отечественной нумизматики все- таки является монета «100 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина», выпущенная в 1970 году. Ее тираж достиг 100 миллионов.

А первые памятные монеты из драгоценных металлов были выпущены в 1980 году в связи с проведением в Москве летних Олимпийских игр.

Монета серебряная 10 рублей «Танец орла и хуреш»

Монета золотая 100 рублей «Олимпийский огонь в Москве»

Монета платиновая 150 рублей «Дискобол»

Что же касается обычных разменных монет, то впервые после 1961 года Государственный банк СССР выпустил новые монеты номиналами 10 и 50 копеек, а также один, пять и 10 рублей в 1991 году. В народе эти деньги называли «монетами ГКЧП», хотя они не имели никакой связи с деятельностью государственного комитета чрезвычайного положения, осуществившего переворот в августе 1991 года и просуществовавшего всего несколько дней.

Монеты образца 1991 года, аверс

Монеты имели совершенно новый дизайн и по своим техническим параметрам отличались от монет образца 1961 года. Появление монет номиналом пять и 10 рублей явилось отражением происходивших в то время инфляционных процессов, которые повлияли и на «продолжительность жизни» денег образца 1991 года она оказалась совсем недолгой.

Монеты образца 1991 года, реверс

В конце 1992 года были выпущены монеты номиналом один, пять, 10, 20, 50 и 100 рублей. Их выпуск был связан с потребностью в деньгах более высоких номиналов, что было вызвано беспрецедентной инфляцией. По оценкам специалистов, в результате «либерализации цен» она составила 2500%.

В 1993 году российское правительство выпустило новые металлические деньги. При этом монеты достоинством один и пять рублей уже больше не чеканились, и самая мелкая монета имела номинал 10 рублей.

Люди, ностальгирующие по СССР, любят вспоминать, какие в нем были низкие цены. Во второй половине 70-х — начале 80-х за одну копейку можно было купить не только стакан газировки, но и коробок спичек, а за три копейки билет на трамвай. Мороженое стоило 10 копеек и столько же килограмм картошки, пол-литровый пакет молока 16 копеек. Абонентская плата за телефон составляла 1,5 рубля в месяц. Стоимость перелета из Москвы во Владивосток около 120 рублей в одну сторону. В то же время средняя зарплата по стране в 1975-1985 годах была на уровне 200 рублей. В Приморье одними из самых высокооплачиваемых профессий были морские. Рядовой рыбак зарабатывал 700-800 рублей, а обычный моряк 400-500 рублей. Такие доходы были сопоставимы разве что с доходами министров.

Однако обычные граждане при кажущейся дешевизне цен на свои зарплаты мало что могли позволить. Так, велосипед «Орленок» стоил 39 рублей, а «Салют» уже 84 рубля. Чтобы приобрести магнитофон «Электроника 302», пришлось бы заплатить 155 рублей. Ламповый цветной телевизор продавался дороже, чем мотоцикл «Иж-Планета-3», который можно было приобрести за 670 рублей. «Москвич-412» в конце 70-х стоил около 5000 рублей, ВАЗ-2106, или «Жигули», 7200 рублей, а ГАЗ-24, или «Волга», 9000 рублей. При этом однокомнатная кооперативная квартира обошлась бы в 3–4 тысячи рублей, что не удивительно. В то время был повсеместный дефицит хороших и качественных автомобилей, чтобы купить машину люди много лет стояли в очередях. Поэтому, когда в конце 80-х разрешили ввоз японских машин, люди не только продавали, но и обменивали их — во Владивостоке за автомобиль могли дать земельный участок или квартиру.

Без купюр

Переход от плановой экономики к рыночной на рубеже 1980–1990 годов был крайне болезненным. Эмиссия удваивалась каждый год. Деньги обесценивались. Пустые полки магазинов стали привычным зрелищем.

В 1991 году была проведена денежная реформа, целью которой стало уменьшение денежной массы в обращении. Мероприятия этой реформы имели ярко выраженный «конфискационный» характер. Михаил Горбачев подписал 22 января указ об изъятии из обращения банкнот образца 1961 года номиналом 50 и 100 рублей и их обмене на более мелкие купюры или деньги нового образца. Указ президента зачитали в вечернем выпуске программы «Время», когда все финансовые учреждения и магазины уже были закрыты. На обмен выделялись три дня (с 23 по 25 января). При этом каждый человек мог обменять не более 1000 рублей. После отведенного срока деньги меняли через специальные комиссии, которые действовали до конца марта. Они рассматривали каждый отдельный случай, и гражданам приходилось подтверждать происхождение денег свыше установленного лимита.

Первыми денежными знаками образца 1991 года были новые банкноты 50 и 100 рублей. Позже были введены банкноты достоинством 1, 3, 5 и 10 рублей, отличавшиеся от старых отсутствием надписей номинала на языках союзных республик и оттенком, а также банкноты номиналов, не существовавших в СССР с 1920-х годов: 200, 500 и 1000 рублей. Так закончилась эпоха хрущевских бумажных денег. Правда, в наличном денежном обороте по-прежнему оставались монеты 1961 года.

Билет Государственного банка СССР номиналом 1000 рублей образца 1991 года

Цены в это время росли быстрее зарплат, только по итогам 1992 года они увеличились в 26 раз. В связи с усиливающейся инфляцией в денежном обороте появились купюры более высоких достоинств — 5000 и 10 000 рублей.

Несмотря на предпринятые правительством меры, экономическая ситуация в стране ухудшалась. Уровень инфляции приблизился к черте, за которой начиналась гиперинфляция. Лихие 90-е годы ненадолго породили региональную специфику, как когда-то в 20-е. Массовое банкротство предприятий, высокая себестоимость производства приводили к снижению зарплат. Население не могло себя обеспечить полностью, поэтому, чтобы избежать роста эмиссии денег, в некоторых регионах вводились продовольственные карточки. Карточная система была и во Владивостоке. По ним продавали молоко, чай, сахар, стиральный порошок.

Когда на фоне кризиса неплатежей в нашу экономику и быт проник термин «бартер», по стране стали появляться суррогатные деньги. В Приморье такие деньги тоже были — Уссурийский локомотиворемонтный завод выпускал для своих работников товарные чеки, заменявшие рубли. Товарные чеки номиналом от 1 до 50 тысяч рублей, отпечатанные во Владивостоке, имели даже водяные знаки. Эти суррогатные деньги украшало изображение паровоза и портрет Муравьева-Амурского. Товарные чеки принимались во всех торговых точках Уссурийского локомотиворемонтного завода, ими можно было рассчитаться за услуги, предоставляемые заводом. По некоторым сведениям, эти чеки имели широкое, но недолгое хождение и в других городах Дальнего Востока.

В 1993 году была вновь проведена денежная реформа — прошел обмен старых купюр на новые, образца 1993 года. Замена денег осуществлялась в течение двух недель, при этом обратиться в обменник можно было только один раз. Суммы, превышавшие 35 тысяч рублей, зачислялись на депозитные вклады, но из-за гиперинфляции сбережения населения фактически пропали. Инфляционные процессы привели к появлению новых денежных знаков более крупных номиналом 50 000 рублей образца 1993 года и 100 000 образца 1995 года.

В 1995 году Банк России выпустил новый банкнотный ряд: 1000, 5000, 10 000, 50 000 и 100 000 рублей серии «Города России». В 1997 году была введена купюра номиналом 500 000 рублей.

Жители Владивостока наверняка вспомнят банкноту номиналом 1000 рублей образца 1995 года, на лицевой стороне которой был изображен морской порт города в бухте Золотой Рог и часть ростральной колонны с парусником «Маньчжур». В денежном обращении она просуществовала недолго, и уже через три года начала изыматься из обращения.

Билет Банка России номиналом 1000 рублей образца 1995 года с Владивостоком

В 1998 году была проведена деноминация рубля, в течение года банкноты образца 1993–1995 годов и монеты выпусков 1961–1996 года были изъяты из обращения через предприятия сферы услуг и банковские учреждения.

В 2001 году были введены купюры номиналом 1 000 рублей, в 2006-м — 5 000 рублей, в 2009-м — монеты номиналом 10 рублей. С конца 2012 года Центральный банк прекратил выпуск однокопеечных и пятикопеечных монет.

Деньги на память

в 2014 в России впервые выпустили памятную банкноту, посвященную Олимпийским зимним играм в Сочи.

Памятная банкнота номиналом 100 рублей образца 2014 года, посвященная Олимпийским Играм

В 2015 году была выпущена памятная банкнота, посвященная принятию в Российскую Федерацию Республики Крым.

Памятная банкнота номиналом 100 рублей образца 2015 года с изображением Крыма

В 2018 году к чемпионату мира по футболу, проходившему в России, появилась наша первая полимерная банкнота. Эти деньги вряд ли получишь на сдачу в магазинах, и они очень отличаются от тех, которые находятся сейчас в обращении.

Хотя памятные банкноты и являются законным платежным средством, они в первую очередь — предметы коллекционирования и искусства. В 2018 году купюра, выпущенная к чемпионату мира по футболу, вошла в топ-5 самых красивых банкнот в мире и находилась на четвертом месте престижной премии «Банкнота года». На ней изображен знаменитый советский вратарь Лев Яшин, лучший в ХХ веке голкипер, по версии ФИФА, и единственный среди вратарей обладатель «Золотого мяча». Из 2,4-миллионного тиража в Приморский край поступило около 300 тысяч банкнот.

Памятная банкнота номиналом 100 рублей образца 2018 года, посвященная Чемпионату мира по футболу

Денежные выборы: телемост Москва-Владивосток

Банк России ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей 12 октября 2017 года. Символы для них выбирали общероссийским голосованием, в котором приняли участие более 3 миллионов человек. Итоги конкурса были объявлены 7 октября 2016 года в прямом эфире государственного телеканала. Представлены новые деньги были в ходе телемоста с участием Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной и генерального директора Гознака Аркадия Трачука. Участниками телемоста стали и приморские журналисты: Василий Авченко задал вопрос о том, какую роль в появлении купюры номиналом 2000 рублей сыграла песня группы «Мумий Тролль» «Владивосток-2000». Отвечая журналисту, Эльвира Набиуллина сказала, что хит определенно мог повлиять на выбор если не в плане номинала, то в плане дизайна.

И все-таки, Владивосток-2000

В новых банкнотах использован усовершенствованный защитный комплекс и тенденции современного дизайна. Не обошлось и без популярных в наше время нововведений. На лицевой стороне каждой банкноты разместили QR-код, содержащий ссылку на страницу Банка России с подробной информацией о художественном оформлении и защитных признаках. Кстати, впервые QR-код был размещен на крымской банкноте.

Сегодня двухтысячными купюрами с дальневосточной тематикой привычно пользуется вся страна. А когда во Владивостоке впервые появились новые деньги, на местных интернет-барахолках можно было встретить предложения о продаже свеженьких купюр в два раза дороже номинала. Действительно, банкноты серии АА — те, что напечатаны в самом начале выпуска, имеют определенную ценность среди коллекционеров, но в целом скупать деньги, которые не являются памятными и выпускаются в соответствии с потребностями наличного оборота, нецелесообразно.

Теперь же Владивосток на деньгах надолго Фото: Вадим ПОПОВ

В 2021-2025 годах Банк России продолжит плановую модернизацию банкнот. Будут усовершенствованы их защитные признаки и обновлен дизайн. На банкнотах новых модификаций изображения городов будут дополнены видами достопримечательностей федеральных округов, в которых находятся соответствующие города, по образцу 2000-рублевой купюры.

Ожидается, что в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей с достопримечательностями Москвы и ЦФО, в 2023 году 1000 и 5000 рублей с символами Нижнего Новгорода (Приволжский ФО) и Екатеринбурга (Уральский ФО) соответственно, в 2024 году 500 рублей с Пятигорском (Северо-Кавказский ФО), а в 2025 году сибирские 10 и 50 рублей с Санкт-Петербургом (Северо-Западный ФО). При этом денежная реформа не планируется. Новые банкноты будут ходить наравне со старыми.

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