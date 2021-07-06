Последние фото экипажа и пассажиров самолета Ан-26, который потерпел крушение на Камчатке

По официальной информации, на борту самолета находились 28 человек. Фото: aokap.ru/соцсети.

Трагедия на Камчатке разделила жизни сотни людей на до и после. Весь Дальний восток сейчас следит за новостями о рейсе ДЕ 251, который исчез с радаров еще днем 6 июля и обломки которого обнаружили на берегу моря в труднодоступной местности в нескольких километрах от аэропорта Паланы. Жители региона верят в чудесное спасение пассажиров и экипажа, однако с каждым часом надежды тают. Незадолго до происшествия участники полета делились позитивными кадрами в сети и вели непринужденные разговоры с родными.

Штурман самолета

Среди снимков «Комсомолка» обнаружила трогательное семейное фото штурмана Ан-26. Владимир Садиев опубликовал последний кадр меньше суток назад, судя по всему во время своего выходного. Какие-то часы отделают счастливого человека на снимке от трагедии.

Счастливый Владимир в окружении близких. Фото: личная страничка героя публикации в Инстаграм.

На данный момент информации о специалисте «Камчатского авиационного предприятия» не так много, но она все же есть. Владимир Садиев родился в 1972 году. В 1889 году поступил в летное училище в Крыму. Служил в в/ч 2151 в Елизово в авиаполку. Несколько лет назад проходил обучение в новосибирском центре подготовки авиационного персонала.

Последний звонок

В списках тех, кого сейчас ищут отец двоих детей Иван Сивак. Незадолго до полета он сделал снимок прямо на борту самолета и пообщался со своим братом. Кстати, вылет из Петропавловска-Камчатского в Палану задержали почти на два часа, официальной информации о причинах задержки пока нет, но вероятнее всего, из-за погоды. В Росавиации уже озвучили, что на Камчатке была сильная облачность и туман.

– Еще утром он мне сказал, что самолет задерживается. Потом я сам позвонил, мы поговорили, это было где-то в 10:55 или 11:00 (по хабаровскому времени, значит на Камчатке было около 13:00). Он был уже в самолет. Я попросил дать знать, когда он прилетит, – поделился с «КП-Владивосток» младший брат Ивана, житель Хабаровска Павел Сивак. По словам родственника, с ним пока не связывались ни представители авиакомпании, ни представители других официальных структур Камчатки.

Иван сделал фото перед вылетом и успел пообщаться по телефону с братом. Фото: личная страничка героя публикации в Инстаграм.

Здравствуй, лето и каникулы

Среди пассажиров злополучного рейса – 17-летний Артем Т. «Комсомолке» удалось пообщаться с однокурсником юноши, правда тот оказался немногословен. Приятель рассказал, что они вместе учатся на рефмехаников в КамчатГТУ. Артем закончил семестр и полетел домой в Палану. Владимир добавил, что Артем хороший человек, а после этого сразу начал задавать вопросы о том, нашли ли самолет и есть ли выжившие.

Перед полетом студент записал видео с друзьями, больше в соцсети парень не выходил.

Перед полетом Артем записывал кадры для соцсетей, ничего не предвещало беды. Фото: личная страничка героя публикации в Инстаграм.

Домой

Как сообщает телеграм-канал 112, одна из пассажирок пропавшего самолета Ан-26 Екатерина Поникарова возвращалась домой вместе с котом. Она сделала фото перед вылетом в аэропорту Петропавловска-Камчатского, подписав снимок: «домой».

Возвращение домой пошло не по плану. Фото: telegram/112.

«КП-Владивосток» пообщалась с троюродной сестрой девушки. По словам родственницы, Катя летела из Петропавловск-Камчатского в Палану, домой, к мужу и собакам. Где она сейчас семья не знает, но надеется на чудо.

Дома Екатерину ждет муж и другие родственники. Фото: принтскрин видео.

Официально

На борту самолета 22 пассажира, в том числе двое несовершеннолетних, и шесть членов экипажа. Всего же самолет, 1982 года постройки рассчитан 31/35 посадочных мест. Обломки, предположительно именно этого самолета, найдены в 3,8 километрах севернее поселка Палана. По предварительным данным, воздушное судно врезалось в скалу во время посадки, при заходе на второй круг.

Место обнаружения обломков самолета. Фото: Комсомольская правда

На место ЧП сейчас следуют на вездеходах спасатели из оперативной группы Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, а также сотрудники правоохранительных органов.

– По прибытию на место будет проведено оцепление территории, спасатели приступят к поисковым работам. С наступлением светлого времени суток поисково-спасательная группировка спасателей будет увеличена. Запланирован вылет вертолета Ми-8 Хабаровского АСЦ МЧС России для проведения десантных спусков, – прокомментировала официальный представитель регионального МЧС.

Открыта горячая линия, родным и близким сейчас стараются своевременно оказать психологическую помощь. Номер «горячей линии»: 8-800-775-1717.

На Камчатку 7 июля из Москвы вылетает глава региона Владимир Солодов. На место ЧП также прибудут министр транспорта РФ Виталий Савельев и глава Росавиации Александр. Нерадько.

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