Два пассажира пропавшего на Камчатке Ан-26 купили билеты всего за сутки до вылета

Два пассажира купили билет на самолет Ан-26 за день до вылета Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Камчатке продолжаются поиски пропавшего Ан-26, напомним, он перестал выходить на связь 6 июля: вначале появилась информация о том, что судно обнаружили в море, но потом ее опровергли: поиски продолжаются. К слову, пропавший на Камчатке Ан – 1986 года выпуска, - такие выпускались еще два года, до 1988. Вместимость – 38-40 человек, на борту было 22 пассажира – значит, места раскупили не все.

Тем временем, известен список членов экипажа, пассажиров. Есть документ, в котором указано, когда и как бронировали места на злополучный рейс.

Одна из пассажирок, Мария Широкова, купила билет раньше всех – аж 10 марта. Пятеро пассажиров купили билеты в мае, восемь – в июне. Восемь человек приобретали билеты совсем незадолго до вылета, в июле.

Последним место забронировал пассажиры Александр Каримулин и Константин Лаптев. Они приняли решение купить билеты за день до вылета, 05.07.2021.