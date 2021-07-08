Просила есть, давала себя гладить: отдыхающие повстречали игривую белуху у берегов Славянки

Отдыхающие встретили ручную белуху. Фото: принтскрин видео.

Прогулка на катере по акватории одного из самых живописных районов Приморья закончилась встречей с белухой. Вернее, не просто встречей, а купанием и «обнимашками», за которые обычно люди выкладывают большие деньги во время посещения других стран или в океанариумах. Туристы сняли на видео, как это было, и рассказали подробности «КП-Владивосток».

История произошла у берегов Славянки в Хасанском районе, в бухте Теляковского. Как уверяют очевидцы, кто-то из отдыхающих заметил белуху еще утром, однако она была менее активная. А к вечеру красотка проявила любопытство и подплыла к катеру. Судя по поведению животного, это очередная бывшая узница «китовой тюрьмы».

– Повстречали белуху и поплескались с ней, эмоции через край. Было абсолютно не страшно, а скорее, интересно. Видел много видео со встречами людей с белухами, чаще они не представляют опасности. Думаю, она из «китовой тюрьмы». Легко идет с людьми на контакт. Когда я с ней плавал, казалось, она просит поесть, открывая пасть. Все, кто был на катере,купались по очереди – рассказал «Комсомолке» Павел Ляшенко.

По словам очевидцев, на следующий день млекопитающее заметили непосредственно в Славянке. Накануне еще одну белуху видели также в районе пляжа Волчанец Партизанского городского округа.

Напомним, так называемая «китовая тюрьма», которая стала известна на всю Россию, располагалась в бухте Средняя, под Находкой. Ее обитателями были 10 косаток и 90 белух. Пленников, томившихся в тесных вольерах, после многочисленных судебных разбирательств выпустили на свободу. Часть – в Приморье, часть – в Хабаровском крае. Теперь местные жители периодически встречаются с животными в разных районах. Экологи, в свою очередь, просят не кормить млекопитающих, так как они сами должны добывать пропитание. Также специалисты напоминают, что необходимо соблюдать скоростной режим при выходе на катерах в акваторию и не преследовать животных.

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